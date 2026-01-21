Они умеют расслабляться лучше нас: как животные снимают стресс — и почему это работает

Кошка, которая мнёт плед лапами, на самом деле включает успокаивающий рефлекс, оставшийся с детства. Это движение снижает уровень возбуждения нервной системы и буквально переводит организм в режим безопасности. Поэтому кошки так делают именно перед сном.

Собаки, которые после стресса резко оттряхиваются всем телом, не «дурачатся». Это способ быстро сбросить гормоны напряжения. Волки делают то же самое после конфликтов в стае. У людей, кстати, такого механизма почти нет — мы держим стресс внутри.

Выдры, спящие на воде и держащиеся за лапы, делают это не только ради милоты. Физический контакт снижает тревожность и стабилизирует сон. У социальных животных прикосновение — такой же антистресс, как у нас объятия.

Коровы, которые просто долго лежат и жуют, не ленятся. Жевание запускает выработку веществ, снижающих уровень кортизола. Поэтому у жвачных стресс уходит быстрее, чем у многих других млекопитающих.

Птицы, тщательно чистящие перья, приводят в порядок не только оперение. Ритмичные, повторяющиеся движения — это встроенный способ успокоить мозг. Почти как медитация, только без коврика и приложений.

Учёные давно заметили: животные не борются со стрессом. Они его разряжают — движением, контактом, простыми действиями. Как только угроза исчезла, тело возвращается в норму.

Люди же часто делают наоборот:

опасность прошла, а напряжение остаётся.

Возможно, самый простой антистресс — не новый метод, а старый инстинкт.

Иногда стоит просто… потянуться, отряхнуться или спокойно полежать.

Животные в этом вопросе точно знают, что делают.