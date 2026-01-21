Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Они умеют расслабляться лучше нас: как животные снимают стресс — и почему это работает

Редакция PRESS 21 января, 2026 19:28

Животные 0 комментариев

Пока люди читают гайды про осознанность, дыхание и «отпуск без телефона», животные просто делают то, что нужно телу. И делают это идеально.

Кошка, которая мнёт плед лапами, на самом деле включает успокаивающий рефлекс, оставшийся с детства. Это движение снижает уровень возбуждения нервной системы и буквально переводит организм в режим безопасности. Поэтому кошки так делают именно перед сном.

Собаки, которые после стресса резко оттряхиваются всем телом, не «дурачатся». Это способ быстро сбросить гормоны напряжения. Волки делают то же самое после конфликтов в стае. У людей, кстати, такого механизма почти нет — мы держим стресс внутри.

Выдры, спящие на воде и держащиеся за лапы, делают это не только ради милоты. Физический контакт снижает тревожность и стабилизирует сон. У социальных животных прикосновение — такой же антистресс, как у нас объятия.

Коровы, которые просто долго лежат и жуют, не ленятся. Жевание запускает выработку веществ, снижающих уровень кортизола. Поэтому у жвачных стресс уходит быстрее, чем у многих других млекопитающих.

Птицы, тщательно чистящие перья, приводят в порядок не только оперение. Ритмичные, повторяющиеся движения — это встроенный способ успокоить мозг. Почти как медитация, только без коврика и приложений.

Учёные давно заметили: животные не борются со стрессом. Они его разряжают — движением, контактом, простыми действиями. Как только угроза исчезла, тело возвращается в норму.

Люди же часто делают наоборот:
опасность прошла, а напряжение остаётся.

Возможно, самый простой антистресс — не новый метод, а старый инстинкт.
Иногда стоит просто… потянуться, отряхнуться или спокойно полежать.

Животные в этом вопросе точно знают, что делают.

Важно

Эксклюзив

Важно

Люди, что с вами? Плачущему ребенку в рижском троллейбусе не захотели помогать

Важно 21:17

Важно 0 комментариев

Жительница Риги Линда рассказала в соцсетях печальную историю, утром в троллейбусе она заметила девочку, лет 10, которая металась по салону и плакала. Оказалось, проехала остановку и потеряла телефон.

Загрузка

Влюбился? Максим Галкин изменился до неузнаваемости (ВИДЕО)

Важно 21:14

Важно 0 комментариев

Максим Галкин удивил поклонников кардинальной сменой образа. В своём недавнем видео, опубликованном в социальных сетях, юморист рассказывал о предстоящих концертах, однако зрителей зацепило вовсе не то, что он говорил, а как он теперь выглядит.

Это дискредитация Латвии: Таварс об идее выдвинуть Трампа на Нобеля

Новости Латвии 21:00

Новости Латвии 0 комментариев

Сообщение коалиции о личном решении спикера Сейма Дайги Миерини (ZZS) подписать письмо в Нобелевский комитет с призывом присудить Нобелевскую премию мира 2025 года президенту США Дональду Трампу дискредитирует Латвию, заявил ЛЕТА Эдгарс Таварс, глава оппозиционной фракции Сейма «Единый список» (AS).

Это в поместье Авена, Шефлера или Ко? Требуется управляющий: почитайте условия — ахнете!

Важно 20:48

Важно 0 комментариев

Любопытный пост появился в латвийском сегменте Фейсбука. Практически открытый конкурс: "ВНИМАНИЕ.  ОЧЕНЬ сильная и редкая вакансия".

«Не признаю Европу…» Трамп в Давосе требует «немедленных переговоров по Гренландии»

Важно 20:25

Важно 0 комментариев

Дональд Трамп начал свое выступление на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Несмотря на предполагавшуюся задержку после того, как его борт Air Force One был вынужден развернуться из-за неисправности, президент США прибыл в Давос вовремя.

Фестиваль ледяных скульптур в Елгаве: теперь и бесплатная зона!

Всюду жизнь 20:15

Всюду жизнь 0 комментариев

В этом году Международный фестиваль ледяных скульптур, который пройдет в Елгаве 7 и 8 февраля, также будет включать в себя свободную зону, сообщило муниципальное учреждение «Культура».

