Дожили, Сейм вынужден защищать русский язык: Елизавета Кривцова

-Возвращать здравый смысл в плотное нагромождение идеологии — задача неблагодарная. Живучесть мифов, как правило, обратно пропорциональна способности государства предлагать эффективные решения накопившихся проблем. Там, где таких решений нет, идеология неизбежно занимает освободившееся пространство.

Мой прогноз прагматичен: на текущем этапе вряд ли удастся доказать тезис о том, что единое информационное пространство определяется не столько языком, сколько содержанием.

Скорее всего, Конституционный суд подтвердит, что статус государственного языка, закреплённый в Конституции, предполагает функционирование общественных СМИ исключительно на латышском языке.