CNN: Трамп встретится с Зеленским завтра

© BBC 21 января, 2026 18:58

Мир

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским в Давосе в четверг, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Ранее Трамп во время выступления на Международном экономическом форуме в Давосе говорил, что встреча пройдет сегодня.

Зеленский в настоящее время предположительно находится в Киеве.

Смогут ли профсоюзы защитить водителя троллейбуса Ларису от огромного штрафа «Ригас сатиксме»: СМИ
Смогут ли профсоюзы защитить водителя троллейбуса Ларису от огромного штрафа «Ригас сатиксме»: СМИ

Люди, что с вами? Плачущему ребенку в рижском троллейбусе не захотели помогать
Люди, что с вами? Плачущему ребенку в рижском троллейбусе не захотели помогать (2)

Дожили, Сейм вынужден защищать русский язык: Елизавета Кривцова
Дожили, Сейм вынужден защищать русский язык: Елизавета Кривцова

Они умеют расслабляться лучше нас: как животные снимают стресс — и почему это работает

Животные 19:28

Животные 0 комментариев

Пока люди читают гайды про осознанность, дыхание и «отпуск без телефона», животные просто делают то, что нужно телу. И делают это идеально.

Пока люди читают гайды про осознанность, дыхание и «отпуск без телефона», животные просто делают то, что нужно телу. И делают это идеально.

Загрузка

А если Рижская дума согласится? Бреманис решил опасно потроллить правящих

Новости Латвии 19:00

Новости Латвии 0 комментариев

Депутат Рижской думы от партии "Суверенная власть"/Младолатыши Рудольф Бреманис в ночь  на 21 января опубликовал на сайте Рижской думы ряд абсурдных предложений по расходованию бюджета:

Депутат Рижской думы от партии "Суверенная власть"/Младолатыши Рудольф Бреманис в ночь  на 21 января опубликовал на сайте Рижской думы ряд абсурдных предложений по расходованию бюджета:

«Аболоподобные» не оскорбление, а мнение! Спор Ланги и Аболы в зале суда

Важно 18:50

Важно 0 комментариев

Одиозная поэтесса, главная дерусификаторша Латвии и депутат Рижской думы Лиана Ланга зачастила по судам. Только улеглась пыль после прений с меценатом Евгением Голбергом, как её снова вызвали в зал суда, на этот раз по иску телеведущей и экс-депутата столичного самоуправления Наталии Аболы. Поводом для дела о защите чести и достоинства в судебном порядке стали очередные высказывания Ланги и ее последователей в социальных сетях.

Одиозная поэтесса, главная дерусификаторша Латвии и депутат Рижской думы Лиана Ланга зачастила по судам. Только улеглась пыль после прений с меценатом Евгением Голбергом, как её снова вызвали в зал суда, на этот раз по иску телеведущей и экс-депутата столичного самоуправления Наталии Аболы. Поводом для дела о защите чести и достоинства в судебном порядке стали очередные высказывания Ланги и ее последователей в социальных сетях.

Фестиваль ледяных скульптур в Елгаве: теперь и бесплатная зона!

Важно 18:42

Важно 0 комментариев

В этом году Международный фестиваль ледяных скульптур, который пройдет в Елгаве 7 и 8 февраля, также будет включать в себя свободную зону, сообщило муниципальное учреждение «Культура».

В этом году Международный фестиваль ледяных скульптур, который пройдет в Елгаве 7 и 8 февраля, также будет включать в себя свободную зону, сообщило муниципальное учреждение «Культура».

Старый порядок не вернётся, и нечего его оплакивать. Надо действовать! Историческая речь премьера Канады

Важно 18:41

Важно 0 комментариев

Премьер-министр Канады Марк Карни во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе 20 января произнес речь, которую многие назвали исторической.

Премьер-министр Канады Марк Карни во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе 20 января произнес речь, которую многие назвали исторической.

Кличко: из-за российских атак Киев покинуло 600 тысяч жителей

Мир 18:32

Мир 0 комментариев

В начале 2026 года из столицы Украины уехали 600 тысяч жителей на фоне массированных ударов России по энергосистеме, приведших к блэкаутам, заявил The Times мэр Киева Виталий Кличко. Это пятая часть городского населения, которое составляет 3 млн человек. По словам Кличко, из-за российских атак без тепла остались 5635 многоквартирных домов, пока удалось подключить только 1600 из них. Электричества нет в 60% Киева. Мэр назвал ситуацию «критической», отметив, что президент России Владимир Путин ведет украинскую столицу к «гуманитарной катастрофе». 

В начале 2026 года из столицы Украины уехали 600 тысяч жителей на фоне массированных ударов России по энергосистеме, приведших к блэкаутам, заявил The Times мэр Киева Виталий Кличко. Это пятая часть городского населения, которое составляет 3 млн человек. По словам Кличко, из-за российских атак без тепла остались 5635 многоквартирных домов, пока удалось подключить только 1600 из них. Электричества нет в 60% Киева. Мэр назвал ситуацию «критической», отметив, что президент России Владимир Путин ведет украинскую столицу к «гуманитарной катастрофе». 

