Ни вкуса ни запаха: стоит ли покупать зимние помидоры?

По одинаковой технологии

Даже летом в Латвии томаты в открытом грунте не выращивают, так как это слишком теплолюбивое растение. Им требуется хотя бы пленочное укрытие для защиты от холодов. Но зимой уже необходимы стеклянные теплицы. И, помимо отопления, томатные плети необходимо подсвечивать, ведь для роста естественного освещения им недостаточно. И в нашей стране подобные комплексы функционируют.

Самый известный расположен прямо на рижской городской свалке. При этом для отопления и освещения используется биогаз — продукт разлагающегося мусора. Но почему-то помидоры из этого комплекса продаются по цене чуть ли не вдвое дороже, чем привозные. Хотя в той же Испании, где гораздо теплее, пленочного укрытия вполне достаточно. Да и солнце в южных странах светит гораздо ярче и пасмурных дней почти не бывает. Получается ощутимая экономия на освещении и отоплении.

Но чтобы давать товарные объемы продукции, фермеры — что в Латвии, что в Испании — используют одинаковую технологию. Прежде всего в теплицах нет земли — культуру выращивают на минеральной вате. Такой способ выбран во избежание риска заражения культуры различными болезнями, ведь личинки вредителей всегда присутствуют в грунте.

Кроме того, при использовании гидропоники можно быть уверенным в быстром росте и высокой урожайности любого сорта растений, ибо они получают все необходимые питательные вещества в достаточном количестве и доступном виде. Во–вторых, опять же экономия места из–за маленьких корней.

Это объясняется банальной биологией: корням нет необходимости в выживании — добыче минеральных веществ и воды из почвы, все предоставляется здесь же, — соответственно, нет нужды и расти вглубь. А растениям все равно, в почве они находятся или в воде. Главное, чтобы поступало питание.

Основная проблема здесь — нитраты. Ведь растению для роста необходим азот. И чем больше вносится данных удобрений, тем быстрее оно растет. Однако передозировка нитратов для человека опасна тем, что в организме вещество расщепляется на канцерогенные нитриты. А они могут вызвать массу неприятных последствий — вплоть до рака желудка, прямой кишки и прочих составляющих желудочно–кишечного тракта.

Нормы полива азотными удобрения в тепличных хозяйствах регулируются. Они обязательно должны иметь сертификат, подтверждающий, что соблюден международный стандарт требований Global GAP. Иначе торговые сети продукцию просто–напросто не купят.

Специалисты утверждают: если при надрезании помидора вы увидите белые прожилки и светлую мякоть, он был выращен не без помощи усиленной дозы нитратов. Правильный плод на разрезе будет иметь ярко–красную мякоть. Вторым признаком является кожура: чем она толще, тем больше внутри азотных соединений. Вывести их можно, замачивая томаты в воде. Но процесс должен быть достаточно длительным.

Куда подевались вкус и запах

Помните, как пахнут помидоры со своей грядки? Так вот, у их собратьев, которые сейчас продаются в магазинах, аромат и вкус напрочь отсутствуют. И по степени упругости они напоминают теннисные мячи. Но если потребителю предложат хоть и ароматные помидорчики, но мятые и начавшие подгнивать, то он от них тоже откажется.

Природой предусмотрено, что одновременно с созреванием, покраснением, образованием веществ, отвечающих за вкус и аромат, томат начинает портиться. Это происходит из–за синтеза фермента, разрушающего пектин, что приводит к размягчению и потере формы плода. В природе растению это необходимо, чтобы рассеять семена.

Плод становится мягче, создавая прекрасную среду для микроорганизмов, трескается и теряет товарный вид. Возможно, вы замечали, что гораздо вкуснее помидоры, неравномерно окрашенные, с зелеными областями в районе плодоножки. Однако такие помидоры слишком быстро портятся, поэтому в магазине их продавать невыгодно.

Разнести по времени процессы созревания и порчи невозможно. Именно поэтому сегодня в магазинах мы видим одинаковые недозрелые плоды, вкус которых принесен в жертву товарному виду и срокам хранения. Селекционеры, выводя наиболее лежкие сорта, зачастую вынуждены жертвовать их вкусовыми качествами.

Экспериментировать с сортами мы можем разве что в домашней теплице, выбирая тот или иной вариант на свой вкус. В промышленном же производстве никто рисковать не будет.

Зимой вкус и аромат томатов дополнительно убивает холод. При температуре ниже +12 градусов у помидоров пропадает вкус. Достаточно 10–15 минут нахождения в помещении с низкой температурой, чтобы дары тепличных хозяйств потеряли свой вкус, хотя витамины при этом не пропадают. Защищаясь от низких температур, томаты блокируют синтез ароматических веществ и становятся еще более пластиковыми.

В какой–то степени оживить аромат можно, если оставить покупку дозревать несколько дней при комнатной температуре +17...+20 градусов и ни в коем случае не хранить в холодильнике. Поэтому именно зимой часто предлагают те же черри, упакованные в пластиковые коробочки, которые хоть как–то защищают от холода.

Вдобавок помидоры сохраняют свой товарный вид. С точки зрения пищевой ценности самыми лучшими являются коричневые томаты. Зеленую окраску образует полезный хлорофилл.

Но и во всех зимних ягодах хватает главной томатной пользы — антиоксиданта ликопина. Он защищает наш организм от инсульта, некоторых видов рака, возрастных изменений мозга и зрения.

Преимущество местной продукции

Томаты из отечественных тепличных хозяйств стоят гораздо дороже привозных. Прежде всего они куда быстрее попадают на прилавки магазинов, чем их испанские конкуренты, которые еще нужно привезти автотранспортом с противоположного конца Европы. К тому же в Испании тепло, светит солнце, действуют вредители, поэтому нужно применять куда большее количество пестицидов для их уничтожения.

Уровень содержания пестицидов в плодах тоже регулируется вышеупомянутыми требованиями Global GAP. В Латвии периодически проверяют продукты, в том числе и овощи, на содержание пестицидов. И пока ничего страшного обнаружено не было. Кроме того, в тепличных условиях ядохимикатов для борьбы с вредителями и болезнями используется гораздо меньше, чем в полевых условиях. Ведь кусты растут в замкнутом пространстве, к тому же на минеральной вате.

В супермаркете большинство томатов продается в свободной выкладке. Покупатель сам выбирает приглянувшиеся красные или бурые плоды. При этом он может перещупать все помидоры в коробке своими далеко не идеально чистыми руками. А значит, существует риск загрязнения, в том числе вирусами гриппа и другими возбудителями простудных заболеваний, которые способны сохранять жизнеспособность на поверхности плодов в течение нескольких часов.

Поэтому перед употреблением томаты рекомендуется тщательно вымыть горячей водой, чтобы защитить себя от неприятных сюрпризов — кишечной палочки и других инфекционных заболеваний. Некоторые идут еще дальше и счищают кожуру — это вполне допустимо и даже рекомендуется в рецептах ряда блюд, в состав которые входят томаты.

Александр ФЕДОТОВ