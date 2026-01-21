Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Ни вкуса ни запаха: стоит ли покупать зимние помидоры?

«Семь секретов» 21 января, 2026 15:45

0 комментариев

Томаты на прилавках латвийских супермаркетов не переводятся круглый год. И даже сейчас, в первый месяц года, в наличии имеются помидоры самых разнообразных цветов и размеров — как привозные, в первую очередь испанские, так и выращенные в местных тепличных хозяйствах. Но существует устойчивое предубеждение, что зимние ягоды (а с точки зрения биологии томаты нужно называть именно так) не имеют ни вкуса, ни запаха и содержат минимум полезных свойств. Скорее всего, причиной служат отсутствие запаха и упругость. В социальных сетях можно увидеть рилсы (короткие видеоролики), где помидоры отскакивают от стены, как теннисные мячи. Так ли это на самом деле?

По одинаковой технологии

Даже летом в Латвии томаты в открытом грунте не выращивают, так как это слишком теплолюбивое растение. Им требуется хотя бы пленочное укрытие для защиты от холодов. Но зимой уже необходимы стеклянные теплицы. И, помимо отопления, томатные плети необходимо подсвечивать, ведь для роста естественного освещения им недостаточно. И в нашей стране подобные комплексы функционируют.

Самый известный расположен прямо на рижской городской свалке. При этом для отопления и освещения используется биогаз — продукт разлагающегося мусора. Но почему-то помидоры из этого комплекса продаются по цене чуть ли не вдвое дороже, чем привозные. Хотя в той же Испании, где гораздо теплее, пленочного укрытия вполне достаточно. Да и солнце в южных странах светит гораздо ярче и пасмурных дней почти не бывает. Получается ощутимая экономия на освещении и отоплении.

Но чтобы давать товарные объемы продукции, фермеры — что в Латвии, что в Испании — используют одинаковую технологию. Прежде всего в теплицах нет земли — культуру выращивают на минеральной вате. Такой способ выбран во избежание риска заражения культуры различными болезнями, ведь личинки вредителей всегда присутствуют в грунте.

Кроме того, при использовании гидропоники можно быть уверенным в быстром росте и высокой урожайности любого сорта растений, ибо они получают все необходимые питательные вещества в достаточном количестве и доступном виде. Во–вторых, опять же экономия места из–за маленьких корней.

Это объясняется банальной биологией: корням нет необходимости в выживании — добыче минеральных веществ и воды из почвы, все предоставляется здесь же, — соответственно, нет нужды и расти вглубь. А растениям все равно, в почве они находятся или в воде. Главное, чтобы поступало питание.

Основная проблема здесь — нитраты. Ведь растению для роста необходим азот. И чем больше вносится данных удобрений, тем быстрее оно растет. Однако передозировка нитратов для человека опасна тем, что в организме вещество расщепляется на канцерогенные нитриты. А они могут вызвать массу неприятных последствий — вплоть до рака желудка, прямой кишки и прочих составляющих желудочно–кишечного тракта.

Нормы полива азотными удобрения в тепличных хозяйствах регулируются. Они обязательно должны иметь сертификат, подтверждающий, что соблюден международный стандарт требований Global GAP. Иначе торговые сети продукцию просто–напросто не купят.

Специалисты утверждают: если при надрезании помидора вы увидите белые прожилки и светлую мякоть, он был выращен не без помощи усиленной дозы нитратов. Правильный плод на разрезе будет иметь ярко–красную мякоть. Вторым признаком является кожура: чем она толще, тем больше внутри азотных соединений. Вывести их можно, замачивая томаты в воде. Но процесс должен быть достаточно длительным.

Куда подевались вкус и запах

Помните, как пахнут помидоры со своей грядки? Так вот, у их собратьев, которые сейчас продаются в магазинах, аромат и вкус напрочь отсутствуют. И по степени упругости они напоминают теннисные мячи. Но если потребителю предложат хоть и ароматные помидорчики, но мятые и начавшие подгнивать, то он от них тоже откажется.

Природой предусмотрено, что одновременно с созреванием, покраснением, образованием веществ, отвечающих за вкус и аромат, томат начинает портиться. Это происходит из–за синтеза фермента, разрушающего пектин, что приводит к размягчению и потере формы плода. В природе растению это необходимо, чтобы рассеять семена.

Плод становится мягче, создавая прекрасную среду для микроорганизмов, трескается и теряет товарный вид. Возможно, вы замечали, что гораздо вкуснее помидоры, неравномерно окрашенные, с зелеными областями в районе плодоножки. Однако такие помидоры слишком быстро портятся, поэтому в магазине их продавать невыгодно.

Разнести по времени процессы созревания и порчи невозможно. Именно поэтому сегодня в магазинах мы видим одинаковые недозрелые плоды, вкус которых принесен в жертву товарному виду и срокам хранения. Селекционеры, выводя наиболее лежкие сорта, зачастую вынуждены жертвовать их вкусовыми качествами.

Экспериментировать с сортами мы можем разве что в домашней теплице, выбирая тот или иной вариант на свой вкус. В промышленном же производстве никто рисковать не будет.

Зимой вкус и аромат томатов дополнительно убивает холод. При температуре ниже +12 градусов у помидоров пропадает вкус. Достаточно 10–15 минут нахождения в помещении с низкой температурой, чтобы дары тепличных хозяйств потеряли свой вкус, хотя витамины при этом не пропадают. Защищаясь от низких температур, томаты блокируют синтез ароматических веществ и становятся еще более пластиковыми.

В какой–то степени оживить аромат можно, если оставить покупку дозревать несколько дней при комнатной температуре +17...+20 градусов и ни в коем случае не хранить в холодильнике. Поэтому именно зимой часто предлагают те же черри, упакованные в пластиковые коробочки, которые хоть как–то защищают от холода.

Вдобавок помидоры сохраняют свой товарный вид. С точки зрения пищевой ценности самыми лучшими являются коричневые томаты. Зеленую окраску образует полезный хлорофилл.

Но и во всех зимних ягодах хватает главной томатной пользы — антиоксиданта ликопина. Он защищает наш организм от инсульта, некоторых видов рака, возрастных изменений мозга и зрения.

Преимущество местной продукции

Томаты из отечественных тепличных хозяйств стоят гораздо дороже привозных. Прежде всего они куда быстрее попадают на прилавки магазинов, чем их испанские конкуренты, которые еще нужно привезти автотранспортом с противоположного конца Европы. К тому же в Испании тепло, светит солнце, действуют вредители, поэтому нужно применять куда большее количество пестицидов для их уничтожения.

Уровень содержания пестицидов в плодах тоже регулируется вышеупомянутыми требованиями Global GAP. В Латвии периодически проверяют продукты, в том числе и овощи, на содержание пестицидов. И пока ничего страшного обнаружено не было. Кроме того, в тепличных условиях ядохимикатов для борьбы с вредителями и болезнями используется гораздо меньше, чем в полевых условиях. Ведь кусты растут в замкнутом пространстве, к тому же на минеральной вате.

В супермаркете большинство томатов продается в свободной выкладке. Покупатель сам выбирает приглянувшиеся красные или бурые плоды. При этом он может перещупать все помидоры в коробке своими далеко не идеально чистыми руками. А значит, существует риск загрязнения, в том числе вирусами гриппа и другими возбудителями простудных заболеваний, которые способны сохранять жизнеспособность на поверхности плодов в течение нескольких часов.

Поэтому перед употреблением томаты рекомендуется тщательно вымыть горячей водой, чтобы защитить себя от неприятных сюрпризов — кишечной палочки и других инфекционных заболеваний. Некоторые идут еще дальше и счищают кожуру — это вполне допустимо и даже рекомендуется в рецептах ряда блюд, в состав которые входят томаты.

Александр ФЕДОТОВ

Люди, что с вами? Плачущему ребенку в рижском троллейбусе не захотели помогать
Важно

Люди, что с вами? Плачущему ребенку в рижском троллейбусе не захотели помогать (2)

Старый порядок не вернётся, и нечего его оплакивать. Надо действовать! Историческая речь премьера Канады
Важно

Старый порядок не вернётся, и нечего его оплакивать. Надо действовать! Историческая речь премьера Канады

«Не признаю Европу в её нынешнем виде»: Трамп в Давосе требует «немедленных переговоров по Гренландии»
Важно

«Не признаю Европу в её нынешнем виде»: Трамп в Давосе требует «немедленных переговоров по Гренландии»

Кличко: из-за российских атак Киев покинуло 600 тысяч жителей

Важно 16:50

0 комментариев

В начале 2026 года из столицы Украины уехали 600 тысяч жителей на фоне массированных ударов России по энергосистеме, приведших к блэкаутам, заявил The Times мэр Киева Виталий Кличко. Это пятая часть городского населения, которое составляет 3 млн человек. По словам Кличко, из-за российских атак без тепла остались 5635 многоквартирных домов, пока удалось подключить только 1600 из них. Электричества нет в 60% Киева. Мэр назвал ситуацию «критической», отметив, что президент России Владимир Путин ведет украинскую столицу к «гуманитарной катастрофе». 

В начале 2026 года из столицы Украины уехали 600 тысяч жителей на фоне массированных ударов России по энергосистеме, приведших к блэкаутам, заявил The Times мэр Киева Виталий Кличко. Это пятая часть городского населения, которое составляет 3 млн человек. По словам Кличко, из-за российских атак без тепла остались 5635 многоквартирных домов, пока удалось подключить только 1600 из них. Электричества нет в 60% Киева. Мэр назвал ситуацию «критической», отметив, что президент России Владимир Путин ведет украинскую столицу к «гуманитарной катастрофе». 

Загрузка

Ничего, что налоги не платят: уехавших продолжат лечить в Латвии за счёт остающихся

Новости Латвии 16:46

0 комментариев

Депутаты комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам во вторник раскритиковали предложенные Министерством здравоохранения поправки к закону о финансировании здравоохранения, заявив, что привязка медицинских услуг к декларированию места жительства является неясным решением, которое к тому же не решает проблему недостаточного финансирования отрасли.

Депутаты комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам во вторник раскритиковали предложенные Министерством здравоохранения поправки к закону о финансировании здравоохранения, заявив, что привязка медицинских услуг к декларированию места жительства является неясным решением, которое к тому же не решает проблему недостаточного финансирования отрасли.

Мужские часы тоже тикают. И начинают раньше, чем принято думать

Азбука здоровья 16:35

0 комментариев

Мужчинам годами рассказывали удобную сказку.
Что биологические часы — это женская проблема.
Что сперма «стареет красиво».
Что время на их стороне.

Мужчинам годами рассказывали удобную сказку.
Что биологические часы — это женская проблема.
Что сперма «стареет красиво».
Что время на их стороне.

«Он психически болен». Конгресс США призывают временно отстранить Трампа от должности

Мир 16:34

0 комментариев

Конгрессу США было предложено рассмотреть вопрос о применении 25-й поправки к Конституции США, которая предусматривает механизм временного отстранения президента от должности, если он не в состоянии должным образом исполнять свои обязанности. Эта инициатива была выдвинута представителем Демократической партии Ясминой Ансари, сообщает nra.lv.

Конгрессу США было предложено рассмотреть вопрос о применении 25-й поправки к Конституции США, которая предусматривает механизм временного отстранения президента от должности, если он не в состоянии должным образом исполнять свои обязанности. Эта инициатива была выдвинута представителем Демократической партии Ясминой Ансари, сообщает nra.lv.

А если Рижская дума согласится? Бреманис решил опасно потроллить правящих

Важно 16:17

0 комментариев

Депутат Рижской думы от партии "Суверенная власть"/Младолатыши Рудольф Бреманис в ночь  на 21 января опубликовал на сайте Рижской думы ряд абсурдных предложений по расходованию бюджета:

Депутат Рижской думы от партии "Суверенная власть"/Младолатыши Рудольф Бреманис в ночь  на 21 января опубликовал на сайте Рижской думы ряд абсурдных предложений по расходованию бюджета:

На всех денег не хватит: питомцы накрытой PVD «фабрики собак» попали в приют

Новости Латвии 16:15

0 комментариев

Вчера Продовольственно-ветеринарная служба сообщила о том, что накрыла очередную "фабрику собак", где животные содержались в жутких условиях и две собаки даже уже умерли. Мы писали об этом тут. Животных доставили в приют ''Ķepu-ķepā''. Его руководитель не скрывает своего возмущения произошедшим:

Вчера Продовольственно-ветеринарная служба сообщила о том, что накрыла очередную "фабрику собак", где животные содержались в жутких условиях и две собаки даже уже умерли. Мы писали об этом тут. Животных доставили в приют ''Ķepu-ķepā''. Его руководитель не скрывает своего возмущения произошедшим:

«Не признаю Европу в её нынешнем виде»: Трамп в Давосе требует «немедленных переговоров по Гренландии»

Важно 16:08

0 комментариев

Дональд Трамп начал свое выступление на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Несмотря на предполагавшуюся задержку после того, как его борт Air Force One был вынужден развернуться из-за неисправности, президент США прибыл в Давос вовремя.

Дональд Трамп начал свое выступление на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Несмотря на предполагавшуюся задержку после того, как его борт Air Force One был вынужден развернуться из-за неисправности, президент США прибыл в Давос вовремя.

