Девочка, по словам очевидицы, просила взрослых дать ей позвонить на свой номер, так как думала, что уронила телефон где-то в троллейбусе. Но на её просьбу никто не отреагировал.

"Люди, что с вами происходит?? Сегодня утром в троллейбусе я была в шоке от отношения окружающих.

Ситуация такая: в троллейбусе была заметно встревоженная девочка. Лет 10, наверное. Точный возраст не спрашивала.

Она металась по троллейбусу, что-то искала, слёзы, паника. В спешке проехала свою остановку. Обращалась к взрослым, просила позвонить на её телефон, потому что думала, что он потерялся. Но взрослые делали вид, что не видят и не слышат криков ребёнка о помощи .

Девочка обратилась ко мне, я поняла, что ей нужно выходить — она уже проехала свою остановку. Решила выйти вместе с ней. Хотя понимала, что опоздаю на работу, но это было самое малое, что могло случиться.

Вышли. Девочка попросила проводить её до школы, потому что место незнакомое и она никогда не ходила с этой стороны. По дороге дозвонились до её мамы, бабушки. Всё в порядке — телефон нашёлся. Кто-то подобрал его на остановке и отнёс маме.

Всё закончилось хорошо. Дошли до школы, телефон у мамы, на уроки ребёнок тоже успела.

Но я до сих пор в шоке от взрослых, которые притворялись, будто не видят и не слышат явных просьб о помощи растерянной девочки", - рассказала Линда.

В комментариях посоветовали родителям дублировать младшим школьникам свои номера телефона в бумажный дневник, чтобы в случае, если ребенок потерял телефон и забыл номер мамы, он мог попросить у взрослых помощи и позвонить родным.