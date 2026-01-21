Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 21. Января Завтра: Agne, Agnese, Agnija
Доступность

Люди, что с вами? Плачущему ребенку в рижском троллейбусе не захотели помогать (1)

Редакция PRESS 21 января, 2026 12:50

Важно 1 комментариев

LETA

Жительница Риги Линда рассказала в соцсетях печальную историю, утром в троллейбусе она заметила девочку, лет 10, которая металась по салону и плакала. Оказалось, проехала остановку и потеряла телефон.

Девочка, по словам очевидицы, просила взрослых дать ей позвонить на свой номер, так как думала, что уронила телефон где-то в троллейбусе. Но на её просьбу никто не отреагировал.

"Люди, что с вами происходит?? Сегодня утром в троллейбусе я была в шоке от отношения окружающих.

Ситуация такая: в троллейбусе была заметно встревоженная девочка. Лет 10, наверное. Точный возраст не спрашивала.

Она металась по троллейбусу, что-то искала, слёзы, паника. В спешке проехала свою остановку. Обращалась к взрослым, просила позвонить на её телефон, потому что думала, что он потерялся. Но взрослые делали вид, что не видят и не слышат криков ребёнка о помощи .

Девочка обратилась ко мне, я поняла, что ей нужно выходить — она уже проехала свою остановку. Решила выйти вместе с ней. Хотя понимала, что опоздаю на работу, но это было самое малое, что могло случиться.

Вышли. Девочка попросила проводить её до школы, потому что место незнакомое и она никогда не ходила с этой стороны. По дороге дозвонились до её мамы, бабушки. Всё в порядке — телефон нашёлся. Кто-то подобрал его на остановке и отнёс маме.

Всё закончилось хорошо. Дошли до школы, телефон у мамы, на уроки ребёнок тоже успела.

Но я до сих пор в шоке от взрослых, которые притворялись, будто не видят и не слышат явных просьб о помощи растерянной девочки", - рассказала Линда.

В комментариях посоветовали родителям дублировать младшим школьникам свои номера телефона в бумажный дневник, чтобы в случае, если ребенок потерял телефон и забыл номер мамы, он мог попросить у взрослых помощи и позвонить родным.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

«Каким больным нужно быть, чтобы придумать такое?» Отец ребенка в шоке
Важно

«Каким больным нужно быть, чтобы придумать такое?» Отец ребенка в шоке

«Аболоподобные» не оскорбление, а мнение! Спор Ланги и Аболы в зале суда
Эксклюзив

«Аболоподобные» не оскорбление, а мнение! Спор Ланги и Аболы в зале суда (3)

Пустые магазины и очередь до февраля: латвийцы «охотятся» за дефицитом
Важно

Пустые магазины и очередь до февраля: латвийцы «охотятся» за дефицитом

Загрузка
Загрузка
Загрузка

Будем расходовать более эффективно: Клейнберс о бюджете на этот год (1)

Новости Латвии 13:22

Новости Латвии 1 комментариев

Приоритет бюджета Рижского самоуправления в этом году - потребности жителей, заявил в среду на пресс-конференции мэр Риги Виестур Клейнбергс.

Приоритет бюджета Рижского самоуправления в этом году - потребности жителей, заявил в среду на пресс-конференции мэр Риги Виестур Клейнбергс.

Читать
Загрузка

В Риге пропал молодой человек: полиция объявила в розыск (1)

Важно 13:09

Важно 1 комментариев

Сотрудники Государственной полиции разыскивают пропавшего без вести Кристиана Константина Нетлиса, 2003 года рождения. Молодой человек сел в автобус № 24 в центре Риги 21 января в 6:36 утра, но до дома так и не добрался, его местонахождение неизвестно.

Сотрудники Государственной полиции разыскивают пропавшего без вести Кристиана Константина Нетлиса, 2003 года рождения. Молодой человек сел в автобус № 24 в центре Риги 21 января в 6:36 утра, но до дома так и не добрался, его местонахождение неизвестно.

Читать

Ziedot.lv открыл сбор пожертвований для пострадавших от взрыва на Баускас (1)

Новости Латвии 12:56

Новости Латвии 1 комментариев

Благотворительная организация "Ziedot.lv" начала сбор пожертвований для поддержки жителей, пострадавших от взрыва на улице Баускас в Риге, сообщила агентству ЛЕТА представитель организации Илзе Ошане.

Благотворительная организация "Ziedot.lv" начала сбор пожертвований для поддержки жителей, пострадавших от взрыва на улице Баускас в Риге, сообщила агентству ЛЕТА представитель организации Илзе Ошане.

Читать

«Вы узнаете»: Трамп ответил, как далеко он зайдет в отношении Гренландии (1)

Мир 12:53

Мир 1 комментариев

Президент США Дональд Трамп неожиданно появился в зале для брифингов Белого дома в преддверии своей поездки на Всемирный экономический форум в Давосе на фоне роста напряженности в отношениях и угрозы углубления торговой войны с Европой из-за Гренландии.

Президент США Дональд Трамп неожиданно появился в зале для брифингов Белого дома в преддверии своей поездки на Всемирный экономический форум в Давосе на фоне роста напряженности в отношениях и угрозы углубления торговой войны с Европой из-за Гренландии.

Читать

Оценивают со знаком плюс: многим в Сейме нравится то, что делает Трамп (1)

Новости Латвии 12:46

Новости Латвии 1 комментариев

"Турбулентность через океан", "мощный и влиятельный год" - такими эпитетами значительная часть депутатов Сейма из разных политических сил характеризует президентство Дональда Трампа. И хотя звучат также оценки вроде "сложное и полное вызовов время", большинство парламентариев отмечает: для Латвии деятельность президента США до сих пор в целом следует оценивать положительно.

"Турбулентность через океан", "мощный и влиятельный год" - такими эпитетами значительная часть депутатов Сейма из разных политических сил характеризует президентство Дональда Трампа. И хотя звучат также оценки вроде "сложное и полное вызовов время", большинство парламентариев отмечает: для Латвии деятельность президента США до сих пор в целом следует оценивать положительно.

Читать

Раз и на всю жизнь: придуман персональный код без даты рождения (1)

Важно 12:44

Важно 1 комментариев

Гражданам и негражданам Латвии предоставят возможность сменить персональный код, однако воспользоваться этим правом можно будет лишь один раз за всю жизнь, сообщает МВД. Всем жителям, включённым в Реестр физических лиц, будет присваиваться индивидуальный код нового образца — он будет начинаться с цифры «3» и не будет содержать информации о дате рождения.

Гражданам и негражданам Латвии предоставят возможность сменить персональный код, однако воспользоваться этим правом можно будет лишь один раз за всю жизнь, сообщает МВД. Всем жителям, включённым в Реестр физических лиц, будет присваиваться индивидуальный код нового образца — он будет начинаться с цифры «3» и не будет содержать информации о дате рождения.

Читать