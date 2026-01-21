Не расслабляться: грипп набирает силу в Латвии

На прошлой неделе заболеваемость гриппом выросла: доля лабораторно подтвержденных случаев гриппа достигла 18%. По сравнению с предыдущей неделей этот показатель составил 10,5%. При этом заболеваемость все еще ниже, чем перед праздниками, когда был зафиксирован самый высокий уровень заболеваемости в этом сезоне.

Клинически подтвержденный диагноз гриппа был поставлен 211 пациентам, а средний показатель составил 303,9 случая на 100 000 населения, что на 13,2% больше, чем на предыдущей неделе. На предыдущей неделе заболеваемость составляла 268,5 случаев на 100 000 населения.

На прошлой неделе случаи гриппа были выявлены на всех десяти территориях, находящихся под наблюдением, в среднем по 303,9 случая на 100 000 жителей.

Наиболее высокий уровень заболеваемости по-прежнему наблюдается в Елгаве, где выявлено 879,8 случаев на 100 000 жителей. Аналогично высокая заболеваемость отмечается в Екабпилсской области, где зарегистрировано 626,5 случаев на 100 000 жителей, а также в Юрмале – 606,2 случаев на 100 000 жителей.

Как и в другие сезоны, в течение последней недели наблюдалась более высокая заболеваемость гриппом среди детей младше 14 лет, особенно в возрастной группе от 5 до 14 лет.

Учитывая более высокую заболеваемость среди детей и возобновление собраний в помещениях после праздников, возрастает риск распространения респираторных инфекций также в семьях и рабочих группах, указывает SPKC.

В то же время, количество случаев других острых респираторных инфекций также остается высоким. За неделю в органы здравоохранения обратились 933 пациента с симптомами других острых респираторных инфекций, что составляет 1343,7 случая на 100 000 населения, что примерно соответствует уровню предыдущей недели, когда этот показатель составлял 1389,6 случаев на 100 000 населения.

В амбулаторных учреждениях, занимающихся лечением других респираторных инфекций, на прошлой неделе наблюдался примерно тот же уровень, что и на предыдущей неделе, в то время как число случаев пневмонии снизилось на 18,9%.

Согласно данным экспертов, в стационарных медицинских учреждениях доля пациентов с тяжелыми острыми респираторными инфекциями от общего числа госпитализированных пациентов оставалась стабильной и составляла 3,5%.

Большинство госпитализированных пациентов с тяжелыми острыми респираторными инфекциями — это люди старше 65 лет, что подтверждает повышенный риск тяжелого течения заболевания среди пожилых людей.

Лабораторные исследования показали, что вирус гриппа был подтвержден в 18% образцов, протестированных на прошлой неделе. Все лабораторно подтвержденные вирусы гриппа были типа А, причем преобладал подтип A/H3.

В стационарных медицинских учреждениях было обследовано 519 пациентов на грипп, в том числе 67 (12,9%) случаев, у которых грипп был подтвержден. Грипп типа А был подтвержден в 65 случаях, а грипп типа В — в двух случаях.

За прошедшую неделю случаев смерти среди пациентов с подтвержденной гриппозной инфекцией не зарегистрировано.

На прошлой неделе в Национальной микробиологической референс-лаборатории Рижской Восточной клинической университетской больницы было протестировано 438 клинических образцов на наличие вирусов гриппа, из которых 79, или 18%, случаев были подтверждены как грипп. Были идентифицированы вирусы гриппа типа А: 11 A/H3, семь A/H1pdm и 61 нетипированный. Для сравнения, на предыдущей неделе этот показатель составлял 41, или 10,5%.

Между тем, ситуация с COVID-19 в Латвии на прошлой неделе показала небольшое снижение доли положительных тестов до 6,5% по сравнению с предыдущей неделей. Было проведено 554 теста, из которых 36 – 6,5% – оказались положительными на вирус.

В больницы поступили 39 пациентов с COVID-19, тогда как на прошлой неделе — 47. В общей сложности на прошлой неделе в больницах проходили лечение 73 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, в том числе 30 — 41,6% пациентов с первичным диагнозом COVID-19.

Доля положительных тестов на COVID-19 среди стационарных пациентов увеличилась. Было протестировано 476 пациентов, из которых у 22 (4,6%) подтвердилась инфекция COVID-19. Для сравнения, неделю назад она была подтверждена у 10 (2,1%) пациентов.

В то же время число пациентов с COVID-19, поступивших в больницы, уменьшилось, однако на прошлой неделе было зафиксировано четыре случая смерти пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19. В общей сложности с начала года было зарегистрировано 12 смертей, а общее число смертей пациентов с COVID-19 в 2025 году составит 132, согласно данным SPKC.

Данные мониторинга сточных вод показывают, что концентрация вируса в Латвии в целом снижается.

Учитывая одновременное распространение гриппа, других респираторных инфекций и COVID-19, SPKC призывает жителей соблюдать профилактические меры: регулярно мыть руки, проветривать помещения, избегать людных мест и, при необходимости, использовать медицинские маски или респираторы. В случае заболевания рекомендуется оставаться дома, обратиться к своему семейному врачу и следовать его указаниям, чтобы снизить распространение инфекции.

SPKC обращает внимание на то, что вакцинация против гриппа остается наиболее эффективным способом защиты от тяжелых заболеваний и осложнений. Учитывая, что грипп обычно продолжает распространяться до весны, полезно сделать прививку даже во время эпидемии.

Жителям рекомендуется связаться со своим семейным врачом и узнать, доступны ли еще вакцины в клинике их лечащего врача. На веб-сайте SPKC регулярно обновляется список медицинских учреждений, где пациенты из групп риска могут получить финансируемую государством вакцинацию против гриппа, даже если вакцины больше не доступны в клинике их семейного врача.