Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 21. Января Завтра: Agne, Agnese, Agnija
Доступность

Не расслабляться: грипп набирает силу в Латвии

© LETA 21 января, 2026 17:58

Новости Латвии 0 комментариев

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (SPKC) за прошедшую неделю, в Латвии выросло число случаев заболевания гриппом.

На прошлой неделе заболеваемость гриппом выросла: доля лабораторно подтвержденных случаев гриппа достигла 18%. По сравнению с предыдущей неделей этот показатель составил 10,5%. При этом заболеваемость все еще ниже, чем перед праздниками, когда был зафиксирован самый высокий уровень заболеваемости в этом сезоне.

Клинически подтвержденный диагноз гриппа был поставлен 211 пациентам, а средний показатель составил 303,9 случая на 100 000 населения, что на 13,2% больше, чем на предыдущей неделе. На предыдущей неделе заболеваемость составляла 268,5 случаев на 100 000 населения.

На прошлой неделе случаи гриппа были выявлены на всех десяти территориях, находящихся под наблюдением, в среднем по 303,9 случая на 100 000 жителей.

Наиболее высокий уровень заболеваемости по-прежнему наблюдается в Елгаве, где выявлено 879,8 случаев на 100 000 жителей. Аналогично высокая заболеваемость отмечается в Екабпилсской области, где зарегистрировано 626,5 случаев на 100 000 жителей, а также в Юрмале – 606,2 случаев на 100 000 жителей.

Как и в другие сезоны, в течение последней недели наблюдалась более высокая заболеваемость гриппом среди детей младше 14 лет, особенно в возрастной группе от 5 до 14 лет.

Учитывая более высокую заболеваемость среди детей и возобновление собраний в помещениях после праздников, возрастает риск распространения респираторных инфекций также в семьях и рабочих группах, указывает SPKC.

В то же время, количество случаев других острых респираторных инфекций также остается высоким. За неделю в органы здравоохранения обратились 933 пациента с симптомами других острых респираторных инфекций, что составляет 1343,7 случая на 100 000 населения, что примерно соответствует уровню предыдущей недели, когда этот показатель составлял 1389,6 случаев на 100 000 населения.

В амбулаторных учреждениях, занимающихся лечением других респираторных инфекций, на прошлой неделе наблюдался примерно тот же уровень, что и на предыдущей неделе, в то время как число случаев пневмонии снизилось на 18,9%.

Согласно данным экспертов, в стационарных медицинских учреждениях доля пациентов с тяжелыми острыми респираторными инфекциями от общего числа госпитализированных пациентов оставалась стабильной и составляла 3,5%.

Большинство госпитализированных пациентов с тяжелыми острыми респираторными инфекциями — это люди старше 65 лет, что подтверждает повышенный риск тяжелого течения заболевания среди пожилых людей.

Лабораторные исследования показали, что вирус гриппа был подтвержден в 18% образцов, протестированных на прошлой неделе. Все лабораторно подтвержденные вирусы гриппа были типа А, причем преобладал подтип A/H3.

В стационарных медицинских учреждениях было обследовано 519 пациентов на грипп, в том числе 67 (12,9%) случаев, у которых грипп был подтвержден. Грипп типа А был подтвержден в 65 случаях, а грипп типа В — в двух случаях.

За прошедшую неделю случаев смерти среди пациентов с подтвержденной гриппозной инфекцией не зарегистрировано.

На прошлой неделе в Национальной микробиологической референс-лаборатории Рижской Восточной клинической университетской больницы было протестировано 438 клинических образцов на наличие вирусов гриппа, из которых 79, или 18%, случаев были подтверждены как грипп. Были идентифицированы вирусы гриппа типа А: 11 A/H3, семь A/H1pdm и 61 нетипированный. Для сравнения, на предыдущей неделе этот показатель составлял 41, или 10,5%.

Между тем, ситуация с COVID-19 в Латвии на прошлой неделе показала небольшое снижение доли положительных тестов до 6,5% по сравнению с предыдущей неделей. Было проведено 554 теста, из которых 36 – 6,5% – оказались положительными на вирус.

В больницы поступили 39 пациентов с COVID-19, тогда как на прошлой неделе — 47. В общей сложности на прошлой неделе в больницах проходили лечение 73 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, в том числе 30 — 41,6% пациентов с первичным диагнозом COVID-19.

Доля положительных тестов на COVID-19 среди стационарных пациентов увеличилась. Было протестировано 476 пациентов, из которых у 22 (4,6%) подтвердилась инфекция COVID-19. Для сравнения, неделю назад она была подтверждена у 10 (2,1%) пациентов.

В то же время число пациентов с COVID-19, поступивших в больницы, уменьшилось, однако на прошлой неделе было зафиксировано четыре случая смерти пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19. В общей сложности с начала года было зарегистрировано 12 смертей, а общее число смертей пациентов с COVID-19 в 2025 году составит 132, согласно данным SPKC.

Данные мониторинга сточных вод показывают, что концентрация вируса в Латвии в целом снижается.

Учитывая одновременное распространение гриппа, других респираторных инфекций и COVID-19, SPKC призывает жителей соблюдать профилактические меры: регулярно мыть руки, проветривать помещения, избегать людных мест и, при необходимости, использовать медицинские маски или респираторы. В случае заболевания рекомендуется оставаться дома, обратиться к своему семейному врачу и следовать его указаниям, чтобы снизить распространение инфекции.

SPKC обращает внимание на то, что вакцинация против гриппа остается наиболее эффективным способом защиты от тяжелых заболеваний и осложнений. Учитывая, что грипп обычно продолжает распространяться до весны, полезно сделать прививку даже во время эпидемии.

Жителям рекомендуется связаться со своим семейным врачом и узнать, доступны ли еще вакцины в клинике их лечащего врача. На веб-сайте SPKC регулярно обновляется список медицинских учреждений, где пациенты из групп риска могут получить финансируемую государством вакцинацию против гриппа, даже если вакцины больше не доступны в клинике их семейного врача.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Дожили, Сейм вынужден защищать русский язык: Елизавета Кривцова
Важно

Дожили, Сейм вынужден защищать русский язык: Елизавета Кривцова

«Не признаю Европу в её нынешнем виде»: Трамп в Давосе требует «немедленных переговоров по Гренландии»
Важно

«Не признаю Европу в её нынешнем виде»: Трамп в Давосе требует «немедленных переговоров по Гренландии»

Смогут ли профсоюзы защитить водителя троллейбуса Ларису от огромного штрафа «Ригас сатиксме»: СМИ
Важно

Смогут ли профсоюзы защитить водителя троллейбуса Ларису от огромного штрафа «Ригас сатиксме»: СМИ

Загрузка
Загрузка
Загрузка

Они умеют расслабляться лучше нас: как животные снимают стресс — и почему это работает

Животные 19:28

Животные 0 комментариев

Пока люди читают гайды про осознанность, дыхание и «отпуск без телефона», животные просто делают то, что нужно телу. И делают это идеально.

Пока люди читают гайды про осознанность, дыхание и «отпуск без телефона», животные просто делают то, что нужно телу. И делают это идеально.

Читать
Загрузка

А если Рижская дума согласится? Бреманис решил опасно потроллить правящих

Новости Латвии 19:00

Новости Латвии 0 комментариев

Депутат Рижской думы от партии "Суверенная власть"/Младолатыши Рудольф Бреманис в ночь  на 21 января опубликовал на сайте Рижской думы ряд абсурдных предложений по расходованию бюджета:

Депутат Рижской думы от партии "Суверенная власть"/Младолатыши Рудольф Бреманис в ночь  на 21 января опубликовал на сайте Рижской думы ряд абсурдных предложений по расходованию бюджета:

Читать

CNN: Трамп встретится с Зеленским завтра

Мир 18:58

Мир 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским в Давосе в четверг, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским в Давосе в четверг, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Читать

«Аболоподобные» не оскорбление, а мнение! Спор Ланги и Аболы в зале суда

Важно 18:50

Важно 0 комментариев

Одиозная поэтесса, главная дерусификаторша Латвии и депутат Рижской думы Лиана Ланга зачастила по судам. Только улеглась пыль после прений с меценатом Евгением Голбергом, как её снова вызвали в зал суда, на этот раз по иску телеведущей и экс-депутата столичного самоуправления Наталии Аболы. Поводом для дела о защите чести и достоинства в судебном порядке стали очередные высказывания Ланги и ее последователей в социальных сетях.

Одиозная поэтесса, главная дерусификаторша Латвии и депутат Рижской думы Лиана Ланга зачастила по судам. Только улеглась пыль после прений с меценатом Евгением Голбергом, как её снова вызвали в зал суда, на этот раз по иску телеведущей и экс-депутата столичного самоуправления Наталии Аболы. Поводом для дела о защите чести и достоинства в судебном порядке стали очередные высказывания Ланги и ее последователей в социальных сетях.

Читать

Фестиваль ледяных скульптур в Елгаве: теперь и бесплатная зона!

Важно 18:42

Важно 0 комментариев

В этом году Международный фестиваль ледяных скульптур, который пройдет в Елгаве 7 и 8 февраля, также будет включать в себя свободную зону, сообщило муниципальное учреждение «Культура».

В этом году Международный фестиваль ледяных скульптур, который пройдет в Елгаве 7 и 8 февраля, также будет включать в себя свободную зону, сообщило муниципальное учреждение «Культура».

Читать

Старый порядок не вернётся, и нечего его оплакивать. Надо действовать! Историческая речь премьера Канады

Важно 18:41

Важно 0 комментариев

Премьер-министр Канады Марк Карни во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе 20 января произнес речь, которую многие назвали исторической.

Премьер-министр Канады Марк Карни во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе 20 января произнес речь, которую многие назвали исторической.

Читать

Кличко: из-за российских атак Киев покинуло 600 тысяч жителей

Мир 18:32

Мир 0 комментариев

В начале 2026 года из столицы Украины уехали 600 тысяч жителей на фоне массированных ударов России по энергосистеме, приведших к блэкаутам, заявил The Times мэр Киева Виталий Кличко. Это пятая часть городского населения, которое составляет 3 млн человек. По словам Кличко, из-за российских атак без тепла остались 5635 многоквартирных домов, пока удалось подключить только 1600 из них. Электричества нет в 60% Киева. Мэр назвал ситуацию «критической», отметив, что президент России Владимир Путин ведет украинскую столицу к «гуманитарной катастрофе». 

В начале 2026 года из столицы Украины уехали 600 тысяч жителей на фоне массированных ударов России по энергосистеме, приведших к блэкаутам, заявил The Times мэр Киева Виталий Кличко. Это пятая часть городского населения, которое составляет 3 млн человек. По словам Кличко, из-за российских атак без тепла остались 5635 многоквартирных домов, пока удалось подключить только 1600 из них. Электричества нет в 60% Киева. Мэр назвал ситуацию «критической», отметив, что президент России Владимир Путин ведет украинскую столицу к «гуманитарной катастрофе». 

Читать