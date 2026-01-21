Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Фестиваль ледяных скульптур в Елгаве: теперь и бесплатная зона!

© LETA 21 января, 2026 18:42

Важно 0 комментариев

В этом году Международный фестиваль ледяных скульптур, который пройдет в Елгаве 7 и 8 февраля, также будет включать в себя свободную зону, сообщило муниципальное учреждение «Культура».

Скульпторы, признанные на международных конкурсах, представят свою интерпретацию темы «Сила иллюзии» во льду, приглашая посетителей заглянуть за пределы очевидного и пережить моменты, когда истина переплетается с заблуждением.

Еще до начала фестиваля жюри отобрало участников в этом году посредством конкурса эскизов. В этом году было получено более 40 заявок, из которых для участия в фестивале были отобраны 20 скульпторов из 12 стран: Аргентины, Индонезии, Польши, Монголии, Нидерландов, Украины, Испании, Финляндии, Германии, Эстонии, Литвы и Латвии.

Организаторы мероприятия обещают, что работы скульпторов раскроют как взаимоотношения современного человека с технологией, так и иллюзии, создаваемые природой, светом и формой, а также многообразие восприятия красоты, счастья и внутреннего мира.

Два скульптора создадут ледяные фотоскульптуры, которые пригласят посетителей стать частью произведения искусства — почувствовать себя королевой, принцессой или героем сказки «Голый король».

Будет возможность увековечить себя на одном из самых известных цирковых чудес мира — появлении кролика из шляпы, а также на символической фотоскульптуре, где кот видит себя в зеркале в образе могучего льва, демонстрируя контраст между иллюзией и реальностью.

На фестивале также будут представлены другие впечатляющие ледяные фотоскульптуры, объекты, замороженные во льду, а также различные ледяные аттракционы и игры.

Главными площадками фестиваля станут Остров Почты, концертный зал под открытым небом «Митава» и ледовый каток, где посетителей ждут как индивидуальные, так и командные скульптуры, а также культурная программа на двух сценах.

В свою очередь, бульвар Яня Чаксте, который в предыдущие годы был частью платной зоны, в этом году превратится в общедоступную праздничную зону. Здесь будут представлены ледяные фотоскульптуры, аттракционы и карусели, а также зимняя «зона гостеприимства» с разнообразными деликатесами и закусками, горячими и холодными напитками и изделиями ручной работы. С наступлением темноты праздничную атмосферу будет украшать лазерное шоу, которое будет повторяться и будет видно из любой точки фестивальной площадки.

Фестиваль будет открыт в субботу и воскресенье с 11:00 до 22:00. В оба дня на общественном катке острова Паста будет работать ледовая игровая площадка, где посетители смогут принять участие в турнирах по шашкам, настольному хоккею и домино, а самые юные гости смогут покататься на ледяной горке.

Театральные представления пройдут в концертном зале под открытым небом «Митава», а на сцене «Острова Паста» состоятся научные шоу с различными экспериментами. Также пройдут демонстрации скульптурного мастерства. Атмосферу фестиваля дополнят выступления иллюзиониста.

В субботу в концертном зале под открытым небом «Митава» состоится церемония награждения победителей конкурса ледяных скульптур и открытие фестиваля, после чего выступит музыкальное объединение «Винтажа», а специальным гостем вечера станет группа «Инструменты».

В воскресенье вечерняя программа начнется с выступления ельфийского ансамбля «Тандемс трията», затем Нормундс Рутулис выступит вместе с Рижским оркестром, а завершит фестиваль этномузыкальный коллектив «Таутумейтас».

Дожили, Сейм вынужден защищать русский язык: Елизавета Кривцова
Минимальные пенсии и пособия по-новому: как будет в 2026 году?
Смогут ли профсоюзы защитить водителя троллейбуса Ларису от огромного штрафа «Ригас сатиксме»: СМИ
Они умеют расслабляться лучше нас: как животные снимают стресс — и почему это работает

Пока люди читают гайды про осознанность, дыхание и «отпуск без телефона», животные просто делают то, что нужно телу. И делают это идеально.

А если Рижская дума согласится? Бреманис решил опасно потроллить правящих

Депутат Рижской думы от партии "Суверенная власть"/Младолатыши Рудольф Бреманис в ночь  на 21 января опубликовал на сайте Рижской думы ряд абсурдных предложений по расходованию бюджета:

CNN: Трамп встретится с Зеленским завтра

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским в Давосе в четверг, сообщает CNN со ссылкой на источники.

«Аболоподобные» не оскорбление, а мнение! Спор Ланги и Аболы в зале суда

Одиозная поэтесса, главная дерусификаторша Латвии и депутат Рижской думы Лиана Ланга зачастила по судам. Только улеглась пыль после прений с меценатом Евгением Голбергом, как её снова вызвали в зал суда, на этот раз по иску телеведущей и экс-депутата столичного самоуправления Наталии Аболы. Поводом для дела о защите чести и достоинства в судебном порядке стали очередные высказывания Ланги и ее последователей в социальных сетях.

Старый порядок не вернётся, и нечего его оплакивать. Надо действовать! Историческая речь премьера Канады

Премьер-министр Канады Марк Карни во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе 20 января произнес речь, которую многие назвали исторической.

Кличко: из-за российских атак Киев покинуло 600 тысяч жителей

В начале 2026 года из столицы Украины уехали 600 тысяч жителей на фоне массированных ударов России по энергосистеме, приведших к блэкаутам, заявил The Times мэр Киева Виталий Кличко. Это пятая часть городского населения, которое составляет 3 млн человек. По словам Кличко, из-за российских атак без тепла остались 5635 многоквартирных домов, пока удалось подключить только 1600 из них. Электричества нет в 60% Киева. Мэр назвал ситуацию «критической», отметив, что президент России Владимир Путин ведет украинскую столицу к «гуманитарной катастрофе». 

