Фестиваль ледяных скульптур в Елгаве: теперь и бесплатная зона!

Скульпторы, признанные на международных конкурсах, представят свою интерпретацию темы «Сила иллюзии» во льду, приглашая посетителей заглянуть за пределы очевидного и пережить моменты, когда истина переплетается с заблуждением.

Еще до начала фестиваля жюри отобрало участников в этом году посредством конкурса эскизов. В этом году было получено более 40 заявок, из которых для участия в фестивале были отобраны 20 скульпторов из 12 стран: Аргентины, Индонезии, Польши, Монголии, Нидерландов, Украины, Испании, Финляндии, Германии, Эстонии, Литвы и Латвии.

Организаторы мероприятия обещают, что работы скульпторов раскроют как взаимоотношения современного человека с технологией, так и иллюзии, создаваемые природой, светом и формой, а также многообразие восприятия красоты, счастья и внутреннего мира.

Два скульптора создадут ледяные фотоскульптуры, которые пригласят посетителей стать частью произведения искусства — почувствовать себя королевой, принцессой или героем сказки «Голый король».

Будет возможность увековечить себя на одном из самых известных цирковых чудес мира — появлении кролика из шляпы, а также на символической фотоскульптуре, где кот видит себя в зеркале в образе могучего льва, демонстрируя контраст между иллюзией и реальностью.

На фестивале также будут представлены другие впечатляющие ледяные фотоскульптуры, объекты, замороженные во льду, а также различные ледяные аттракционы и игры.

Главными площадками фестиваля станут Остров Почты, концертный зал под открытым небом «Митава» и ледовый каток, где посетителей ждут как индивидуальные, так и командные скульптуры, а также культурная программа на двух сценах.

В свою очередь, бульвар Яня Чаксте, который в предыдущие годы был частью платной зоны, в этом году превратится в общедоступную праздничную зону. Здесь будут представлены ледяные фотоскульптуры, аттракционы и карусели, а также зимняя «зона гостеприимства» с разнообразными деликатесами и закусками, горячими и холодными напитками и изделиями ручной работы. С наступлением темноты праздничную атмосферу будет украшать лазерное шоу, которое будет повторяться и будет видно из любой точки фестивальной площадки.

Фестиваль будет открыт в субботу и воскресенье с 11:00 до 22:00. В оба дня на общественном катке острова Паста будет работать ледовая игровая площадка, где посетители смогут принять участие в турнирах по шашкам, настольному хоккею и домино, а самые юные гости смогут покататься на ледяной горке.

Театральные представления пройдут в концертном зале под открытым небом «Митава», а на сцене «Острова Паста» состоятся научные шоу с различными экспериментами. Также пройдут демонстрации скульптурного мастерства. Атмосферу фестиваля дополнят выступления иллюзиониста.

В субботу в концертном зале под открытым небом «Митава» состоится церемония награждения победителей конкурса ледяных скульптур и открытие фестиваля, после чего выступит музыкальное объединение «Винтажа», а специальным гостем вечера станет группа «Инструменты».

В воскресенье вечерняя программа начнется с выступления ельфийского ансамбля «Тандемс трията», затем Нормундс Рутулис выступит вместе с Рижским оркестром, а завершит фестиваль этномузыкальный коллектив «Таутумейтас».