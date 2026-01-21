Это дискредитация Латвии: Таварс об идее выдвинуть Трампа на Нобеля

Таварс отметил, что в Латвии четко определены институты, ответственные за формирование внешней политики, и существуют действия, которые в этой области просто неприемлемы. Он подчеркнул, что правящая коалиция в настоящее время демонстрирует взаимную борьбу, которая превращается в настоящий позор для международных партнеров Латвии – как для США и европейских стран, включая страны Балтии и Данию, так и для самого латвийского общества.

По словам Таварса, подобные вопросы следует решать внутри коалиции, путем взаимных переговоров, а не выносить на всеобщее обозрение. Он выразил убеждение, что тогда ситуация сложилась бы совершенно иначе. Вместо этого, по его мнению, коалиция публично демонстрирует свою неспособность прийти к единой позиции, вынося на свет внутренние конфликты.

Таварс пришел к выводу, что подобные действия фактически приводят к дискредитации Латвии на международном уровне.

Как сообщает журнал «Ир», Миериня подписала письмо, инициированное главами израильского и американского парламентов, направленное в Нобелевский комитет, с призывом присудить Нобелевскую премию мира 2025 года Трампу. Хотя первоначально Миериня объяснила, что подпись была лишь «пробной» и этот вопрос еще предстоит обсудить с представителями внешнеполитической сферы, позже она подтвердила, что письмо уже отправлено в Израиль.

Решение не было полностью согласовано с правительством, и министр иностранных дел Байба Браже (JV) также подвергла его критике. Подписание письма состоялось в то время, когда заявления Трампа о возможной аннексии Гренландии усилили напряженность в трансатлантических отношениях. Миериня защитила действия Трампа, сославшись на соображения безопасности и подчеркнув роль США как стратегического партнера Латвии.

В то же время премьер-министр Эвика Силина (JV) сообщила, что уважает личное решение спикера Сейма Дайги Миерини (Союз зеленых и крестьян, СЗК) подписать письмо в Нобелевский комитет с призывом присудить премию мира 2025 года президенту США Дональду Трампу, подтвердила агентству ЛЕТА премьер-министр.

Миериня сообщила Силине об этом решении вчера. "Я уважаю ее личное решение", - сказала Силиня.