«Он психически болен». Конгресс США призывают временно отстранить Трампа от должности

Данная поправка устанавливает процедуру передачи президентских полномочий вице-президенту в ситуациях, когда президент физически или психологически не в состоянии исполнять свои обязанности.

Этот механизм предусматривает как добровольную передачу полномочий самим президентом, так и возможность внесения соответствующего предложения вице-президенту и правительству.

В настоящее время эта инициатива обсуждается на политическом уровне. Эксперты отмечают, что практическое применение 25-й поправки — сложный и политически чувствительный процесс, который в истории США применялся лишь в редких случаях.

В качестве доказательства психического состояния Трампа конгрессмен представляет письмо премьер-министру Норвегии, в котором Трамп связывает свои заявления о желании взять под контроль Гренландию с тем фактом, что ему не была присуждена Нобелевская премия мира.