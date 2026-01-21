Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 21. Января Завтра: Agne, Agnese, Agnija
Доступность

Мужские часы тоже тикают. И начинают раньше, чем принято думать

Редакция PRESS 21 января, 2026 16:35

Азбука здоровья 0 комментариев

Мужчинам годами рассказывали удобную сказку.
Что биологические часы — это женская проблема.
Что сперма «стареет красиво».
Что время на их стороне.

Реальность куда менее утешительная.

Мужская фертильность начинает снижаться уже после 35 лет, а после 40 падение становится резким. И это происходит даже если возраст партнёрши не меняется. В клиниках репродуктивной медицины это видят каждый день: с возрастом качество спермы падает, а зачатие становится сложнее — несмотря на технологии.

Проще говоря:
40-летний мужчина — примерно вдвое менее фертилен, чем мужчина в середине 20-х.

Об этом знали давно.
Просто не принято было говорить.

С возрастом растёт повреждение ДНК сперматозоидов, снижается подвижность, увеличиваются риски для беременности. Пока откладывают отцовство «на потом», организм тихо вносит свои коррективы.

Есть и хорошие новости.
Мужская репродуктивная система быстро реагирует на образ жизни. Иногда достаточно нескольких месяцев, чтобы показатели изменились.

Вот что реально имеет значение:

Еда — не для формы, а для клеток.
Цинк, селен, омега-3, фолаты, витамины C и D поддерживают целостность ДНК. Важна регулярность, а не резкий «ЗОЖ-рывок».

Алкоголь думает быстрее, чем вы.
Чем больше и регулярнее — тем хуже подвижность и количество сперматозоидов. Даже эпизодические запои дают эффект, который чувствуется неделями.

Перегрев — скрытый враг.
Сауны, подогрев сидений, ноутбук «на коленях» — всё это поднимает температуру выше нормы. Иногда достаточно просто убрать источник тепла.

Двигаться — да. Загонять себя — нет.
Умеренная активность поддерживает гормоны. Хронические перегрузки и марафоны без восстановления могут дать обратный эффект.

Сон — не опция.
Недосып быстро бьёт по тестостерону и качеству спермы. 7–9 часов — это не лайфстайл, а биология.

Мужская фертильность — не миф и не вечный ресурс.
Она просто тикает тише, чем принято думать.

И многие узнают об этом… слишком поздно.
 
 
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Минимальные пенсии и пособия по-новому: как будет в 2026 году?
Эксклюзив

Минимальные пенсии и пособия по-новому: как будет в 2026 году?

«Аболоподобные» не оскорбление, а мнение! Спор Ланги и Аболы в зале суда
Эксклюзив

«Аболоподобные» не оскорбление, а мнение! Спор Ланги и Аболы в зале суда (4)

«Не признаю Европу в её нынешнем виде»: Трамп в Давосе требует «немедленных переговоров по Гренландии»
Важно

«Не признаю Европу в её нынешнем виде»: Трамп в Давосе требует «немедленных переговоров по Гренландии»

Загрузка
Загрузка
Загрузка

Кличко: из-за российских атак Киев покинуло 600 тысяч жителей

Важно 16:50

Важно 0 комментариев

В начале 2026 года из столицы Украины уехали 600 тысяч жителей на фоне массированных ударов России по энергосистеме, приведших к блэкаутам, заявил The Times мэр Киева Виталий Кличко. Это пятая часть городского населения, которое составляет 3 млн человек. По словам Кличко, из-за российских атак без тепла остались 5635 многоквартирных домов, пока удалось подключить только 1600 из них. Электричества нет в 60% Киева. Мэр назвал ситуацию «критической», отметив, что президент России Владимир Путин ведет украинскую столицу к «гуманитарной катастрофе». 

В начале 2026 года из столицы Украины уехали 600 тысяч жителей на фоне массированных ударов России по энергосистеме, приведших к блэкаутам, заявил The Times мэр Киева Виталий Кличко. Это пятая часть городского населения, которое составляет 3 млн человек. По словам Кличко, из-за российских атак без тепла остались 5635 многоквартирных домов, пока удалось подключить только 1600 из них. Электричества нет в 60% Киева. Мэр назвал ситуацию «критической», отметив, что президент России Владимир Путин ведет украинскую столицу к «гуманитарной катастрофе». 

Читать
Загрузка

Ничего, что налоги не платят: уехавших продолжат лечить в Латвии за счёт остающихся

Новости Латвии 16:46

Новости Латвии 0 комментариев

Депутаты комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам во вторник раскритиковали предложенные Министерством здравоохранения поправки к закону о финансировании здравоохранения, заявив, что привязка медицинских услуг к декларированию места жительства является неясным решением, которое к тому же не решает проблему недостаточного финансирования отрасли.

Депутаты комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам во вторник раскритиковали предложенные Министерством здравоохранения поправки к закону о финансировании здравоохранения, заявив, что привязка медицинских услуг к декларированию места жительства является неясным решением, которое к тому же не решает проблему недостаточного финансирования отрасли.

Читать

«Он психически болен». Конгресс США призывают временно отстранить Трампа от должности

Мир 16:34

Мир 0 комментариев

Конгрессу США было предложено рассмотреть вопрос о применении 25-й поправки к Конституции США, которая предусматривает механизм временного отстранения президента от должности, если он не в состоянии должным образом исполнять свои обязанности. Эта инициатива была выдвинута представителем Демократической партии Ясминой Ансари, сообщает nra.lv.

Конгрессу США было предложено рассмотреть вопрос о применении 25-й поправки к Конституции США, которая предусматривает механизм временного отстранения президента от должности, если он не в состоянии должным образом исполнять свои обязанности. Эта инициатива была выдвинута представителем Демократической партии Ясминой Ансари, сообщает nra.lv.

Читать

А если Рижская дума согласится? Бреманис решил опасно потроллить правящих

Важно 16:17

Важно 0 комментариев

Депутат Рижской думы от партии "Суверенная власть"/Младолатыши Рудольф Бреманис в ночь  на 21 января опубликовал на сайте Рижской думы ряд абсурдных предложений по расходованию бюджета:

Депутат Рижской думы от партии "Суверенная власть"/Младолатыши Рудольф Бреманис в ночь  на 21 января опубликовал на сайте Рижской думы ряд абсурдных предложений по расходованию бюджета:

Читать

На всех денег не хватит: питомцы накрытой PVD «фабрики собак» попали в приют

Новости Латвии 16:15

Новости Латвии 0 комментариев

Вчера Продовольственно-ветеринарная служба сообщила о том, что накрыла очередную "фабрику собак", где животные содержались в жутких условиях и две собаки даже уже умерли. Мы писали об этом тут. Животных доставили в приют ''Ķepu-ķepā''. Его руководитель не скрывает своего возмущения произошедшим:

Вчера Продовольственно-ветеринарная служба сообщила о том, что накрыла очередную "фабрику собак", где животные содержались в жутких условиях и две собаки даже уже умерли. Мы писали об этом тут. Животных доставили в приют ''Ķepu-ķepā''. Его руководитель не скрывает своего возмущения произошедшим:

Читать

«Не признаю Европу в её нынешнем виде»: Трамп в Давосе требует «немедленных переговоров по Гренландии»

Важно 16:08

Важно 0 комментариев

Дональд Трамп начал свое выступление на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Несмотря на предполагавшуюся задержку после того, как его борт Air Force One был вынужден развернуться из-за неисправности, президент США прибыл в Давос вовремя.

Дональд Трамп начал свое выступление на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Несмотря на предполагавшуюся задержку после того, как его борт Air Force One был вынужден развернуться из-за неисправности, президент США прибыл в Давос вовремя.

Читать