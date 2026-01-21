Мужские часы тоже тикают. И начинают раньше, чем принято думать

Реальность куда менее утешительная.

Мужская фертильность начинает снижаться уже после 35 лет, а после 40 падение становится резким. И это происходит даже если возраст партнёрши не меняется. В клиниках репродуктивной медицины это видят каждый день: с возрастом качество спермы падает, а зачатие становится сложнее — несмотря на технологии.

Проще говоря:

40-летний мужчина — примерно вдвое менее фертилен, чем мужчина в середине 20-х.

Об этом знали давно.

Просто не принято было говорить.

С возрастом растёт повреждение ДНК сперматозоидов, снижается подвижность, увеличиваются риски для беременности. Пока откладывают отцовство «на потом», организм тихо вносит свои коррективы.

Есть и хорошие новости.

Мужская репродуктивная система быстро реагирует на образ жизни. Иногда достаточно нескольких месяцев, чтобы показатели изменились.

Вот что реально имеет значение:

Еда — не для формы, а для клеток.

Цинк, селен, омега-3, фолаты, витамины C и D поддерживают целостность ДНК. Важна регулярность, а не резкий «ЗОЖ-рывок».

Алкоголь думает быстрее, чем вы.

Чем больше и регулярнее — тем хуже подвижность и количество сперматозоидов. Даже эпизодические запои дают эффект, который чувствуется неделями.

Перегрев — скрытый враг.

Сауны, подогрев сидений, ноутбук «на коленях» — всё это поднимает температуру выше нормы. Иногда достаточно просто убрать источник тепла.

Двигаться — да. Загонять себя — нет.

Умеренная активность поддерживает гормоны. Хронические перегрузки и марафоны без восстановления могут дать обратный эффект.

Сон — не опция.

Недосып быстро бьёт по тестостерону и качеству спермы. 7–9 часов — это не лайфстайл, а биология.

Мужская фертильность — не миф и не вечный ресурс.

Она просто тикает тише, чем принято думать.

И многие узнают об этом… слишком поздно.





