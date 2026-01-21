Мужские часы тоже тикают. И начинают раньше, чем принято думать

Реальность куда менее утешительная.
Мужская фертильность начинает снижаться уже после 35 лет, а после 40 падение становится резким. И это происходит даже если возраст партнёрши не меняется. В клиниках репродуктивной медицины это видят каждый день: с возрастом качество спермы падает, а зачатие становится сложнее — несмотря на технологии.
Проще говоря:
40-летний мужчина — примерно вдвое менее фертилен, чем мужчина в середине 20-х.
Об этом знали давно.
Просто не принято было говорить.
С возрастом растёт повреждение ДНК сперматозоидов, снижается подвижность, увеличиваются риски для беременности. Пока откладывают отцовство «на потом», организм тихо вносит свои коррективы.
Есть и хорошие новости.
Мужская репродуктивная система быстро реагирует на образ жизни. Иногда достаточно нескольких месяцев, чтобы показатели изменились.
Вот что реально имеет значение:
Еда — не для формы, а для клеток.
Цинк, селен, омега-3, фолаты, витамины C и D поддерживают целостность ДНК. Важна регулярность, а не резкий «ЗОЖ-рывок».
Алкоголь думает быстрее, чем вы.
Чем больше и регулярнее — тем хуже подвижность и количество сперматозоидов. Даже эпизодические запои дают эффект, который чувствуется неделями.
Перегрев — скрытый враг.
Сауны, подогрев сидений, ноутбук «на коленях» — всё это поднимает температуру выше нормы. Иногда достаточно просто убрать источник тепла.
Двигаться — да. Загонять себя — нет.
Умеренная активность поддерживает гормоны. Хронические перегрузки и марафоны без восстановления могут дать обратный эффект.
Сон — не опция.
Недосып быстро бьёт по тестостерону и качеству спермы. 7–9 часов — это не лайфстайл, а биология.
Мужская фертильность — не миф и не вечный ресурс.
Она просто тикает тише, чем принято думать.
И многие узнают об этом… слишком поздно.