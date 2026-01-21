Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Страсти по МЕРКОСУР: польские и французские депутаты ЕП выступили в защиту своих фермеров, а балтийские…

Euronews 21 января, 2026 15:55

Мир

В среду евродепутаты попросили Суд ЕС рассмотреть перспективу торгового соглашения с южноамериканским блоком, что значительно задерживает заключение договора и может сорвать его окончательное утверждение.

Как и ожидалось, голосование в Европарламенте было напряженным: 334 евродепутата высказались за передачу соглашения в суд, 324 – против, 11 воздержались.

Подписанный 17 января документ создать зону свободной торговли, объединяющую более 700 миллионов человек.

Сторонники договора считают, что он открывает широкие возможности для европейской промышленности и укрепляет геостратегические позиции ЕС, особенно учитывая нынешние разногласия с США. Тем не менее соглашение вызвало возмущение фермеров, обеспокоенных последствиями наплыва на европейский рынок дешевых и, возможно, низкокачественных продуктов питания из стран Южной Америки.

За день до голосования в Страсбурге прошли массовые акции протеста: тысячи фермеров на тракторах окружили здание Европарламента и вступили в столкновения с полицией.

Что будет дальше?

Теперь суд ЕС рассмотрит вопрос о том, не нарушает ли торговая сделка европейское законодательство.

Депутаты Европарламента, предложившие передать дело в суд, считают, что разделение сделки на части, что оставило торговую часть на утверждение только Совета ЕС и Европарламента, было специальной тактикой Еврокомиссии с целью "не дать национальным парламентам [стран-членов] высказаться по поводу соглашения" и может быть признано судьями неправомерным.

Резолюция, призывающая пересмотреть соглашение, также оспаривает законность так называемого "механизма ребалансировки", который позволит странам МЕРКОСУР попросить компенсацию, если будущие законы ЕС сократят их экспорт в Европу.

Принятое в среду постановление приостанавливает процедуру одобрения соглашения в Европарламенте, которая должна была завершиться уже в ближайшие месяцы. На вынесение решения высшей судебной инстанции ЕС может уйти более года, а до этого момента сделка будет заморожена.

Еврокомиссия все еще может временно начать исполнять сделку, пока рассматривается апелляция парламента, несмотря на то, что в нескольких электронных письмах, направленных евродепутатам и попавших в поле зрения Euronews, она обещала воздержаться от этого.

Это технически возможно, как дал понять представитель Комиссии, но чревато обострением отношений между институтами ЕС.

Раскол в парламенте

Голосование также показало, что парламент расколот пополам.

За передачу вопроса в суд выступали "Обновляя Европу", "Зеленые/Европейский свободный альянс" и "Левые", которые в целом против торговой сделки, хотя и с некоторыми исключениями.

Ультраправая группа "Патриоты за Европу" также выступала за передачу вопроса в парламент и не отказалась проголосовать за инициативу, исходящую от левых, о чем заявил ее председатель Жордан Барделла.

Европейская народная партия и Социалисты и демократы, крупнейшие фракции парламента, выступили в защиту торговой сделки и проголосовали против передачи дела в суд. Однако в обеих группах были евродепутаты, которые оспорили позицию большинства.

Европейские консерваторы и реформисты разрешили своим депутатам проголосовать свободно, в результате возник раскол: польские и французские евродепутаты поддержали передачу дела в суд, а итальянские, чешские, бельгийские и балтийские выступили против.

Кличко: из-за российских атак Киев покинуло 600 тысяч жителей

Важно 16:50

В начале 2026 года из столицы Украины уехали 600 тысяч жителей на фоне массированных ударов России по энергосистеме, приведших к блэкаутам, заявил The Times мэр Киева Виталий Кличко. Это пятая часть городского населения, которое составляет 3 млн человек. По словам Кличко, из-за российских атак без тепла остались 5635 многоквартирных домов, пока удалось подключить только 1600 из них. Электричества нет в 60% Киева. Мэр назвал ситуацию «критической», отметив, что президент России Владимир Путин ведет украинскую столицу к «гуманитарной катастрофе». 

Ничего, что налоги не платят: уехавших продолжат лечить в Латвии за счёт остающихся

Новости Латвии 16:46

Депутаты комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам во вторник раскритиковали предложенные Министерством здравоохранения поправки к закону о финансировании здравоохранения, заявив, что привязка медицинских услуг к декларированию места жительства является неясным решением, которое к тому же не решает проблему недостаточного финансирования отрасли.

Мужские часы тоже тикают. И начинают раньше, чем принято думать

Азбука здоровья 16:35

Мужчинам годами рассказывали удобную сказку.
Что биологические часы — это женская проблема.
Что сперма «стареет красиво».
Что время на их стороне.

«Он психически болен». Конгресс США призывают временно отстранить Трампа от должности

Мир 16:34

Конгрессу США было предложено рассмотреть вопрос о применении 25-й поправки к Конституции США, которая предусматривает механизм временного отстранения президента от должности, если он не в состоянии должным образом исполнять свои обязанности. Эта инициатива была выдвинута представителем Демократической партии Ясминой Ансари, сообщает nra.lv.

А если Рижская дума согласится? Бреманис решил опасно потроллить правящих

Важно 16:17

Депутат Рижской думы от партии "Суверенная власть"/Младолатыши Рудольф Бреманис в ночь  на 21 января опубликовал на сайте Рижской думы ряд абсурдных предложений по расходованию бюджета:

На всех денег не хватит: питомцы накрытой PVD «фабрики собак» попали в приют

Новости Латвии 16:15

Вчера Продовольственно-ветеринарная служба сообщила о том, что накрыла очередную "фабрику собак", где животные содержались в жутких условиях и две собаки даже уже умерли. Мы писали об этом тут. Животных доставили в приют ''Ķepu-ķepā''. Его руководитель не скрывает своего возмущения произошедшим:

«Не признаю Европу в её нынешнем виде»: Трамп в Давосе требует «немедленных переговоров по Гренландии»

Важно 16:08

Дональд Трамп начал свое выступление на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Несмотря на предполагавшуюся задержку после того, как его борт Air Force One был вынужден развернуться из-за неисправности, президент США прибыл в Давос вовремя.

