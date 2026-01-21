Страсти по МЕРКОСУР: польские и французские депутаты ЕП выступили в защиту своих фермеров, а балтийские…

Как и ожидалось, голосование в Европарламенте было напряженным: 334 евродепутата высказались за передачу соглашения в суд, 324 – против, 11 воздержались.

Подписанный 17 января документ создать зону свободной торговли, объединяющую более 700 миллионов человек.

Сторонники договора считают, что он открывает широкие возможности для европейской промышленности и укрепляет геостратегические позиции ЕС, особенно учитывая нынешние разногласия с США. Тем не менее соглашение вызвало возмущение фермеров, обеспокоенных последствиями наплыва на европейский рынок дешевых и, возможно, низкокачественных продуктов питания из стран Южной Америки.

За день до голосования в Страсбурге прошли массовые акции протеста: тысячи фермеров на тракторах окружили здание Европарламента и вступили в столкновения с полицией.

Что будет дальше?

Теперь суд ЕС рассмотрит вопрос о том, не нарушает ли торговая сделка европейское законодательство.

Депутаты Европарламента, предложившие передать дело в суд, считают, что разделение сделки на части, что оставило торговую часть на утверждение только Совета ЕС и Европарламента, было специальной тактикой Еврокомиссии с целью "не дать национальным парламентам [стран-членов] высказаться по поводу соглашения" и может быть признано судьями неправомерным.

Резолюция, призывающая пересмотреть соглашение, также оспаривает законность так называемого "механизма ребалансировки", который позволит странам МЕРКОСУР попросить компенсацию, если будущие законы ЕС сократят их экспорт в Европу.

Принятое в среду постановление приостанавливает процедуру одобрения соглашения в Европарламенте, которая должна была завершиться уже в ближайшие месяцы. На вынесение решения высшей судебной инстанции ЕС может уйти более года, а до этого момента сделка будет заморожена.

Еврокомиссия все еще может временно начать исполнять сделку, пока рассматривается апелляция парламента, несмотря на то, что в нескольких электронных письмах, направленных евродепутатам и попавших в поле зрения Euronews, она обещала воздержаться от этого.

Это технически возможно, как дал понять представитель Комиссии, но чревато обострением отношений между институтами ЕС.

Раскол в парламенте

Голосование также показало, что парламент расколот пополам.

За передачу вопроса в суд выступали "Обновляя Европу", "Зеленые/Европейский свободный альянс" и "Левые", которые в целом против торговой сделки, хотя и с некоторыми исключениями.

Ультраправая группа "Патриоты за Европу" также выступала за передачу вопроса в парламент и не отказалась проголосовать за инициативу, исходящую от левых, о чем заявил ее председатель Жордан Барделла.

Европейская народная партия и Социалисты и демократы, крупнейшие фракции парламента, выступили в защиту торговой сделки и проголосовали против передачи дела в суд. Однако в обеих группах были евродепутаты, которые оспорили позицию большинства.

Европейские консерваторы и реформисты разрешили своим депутатам проголосовать свободно, в результате возник раскол: польские и французские евродепутаты поддержали передачу дела в суд, а итальянские, чешские, бельгийские и балтийские выступили против.