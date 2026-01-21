Переходил Даугаву по льду: в Даугавпилсе задержан мужчина

В субботу пункт видеонаблюдения Даугавпилсской муниципальной полиции зафиксировал опасную ситуацию, когда мужчина шел по льду Даугавы. Учитывая, что действовал официальный запрет на нахождение на льду, на место происшествия был немедленно отправлен ближайший экипаж полиции.

Полицейские потребовали, чтобы мужчина немедленно сошел со льда, но тот проигнорировал требование и продолжил переходить реку, подвергая свою жизнь опасности. Чтобы предотвратить трагедию, сотрудники муниципальной полиции отправились на противоположный берег реки, где им удалось задержать мужчину.

"В тот момент, когда человек был доставлен на берег, лед проломился, но ущерб ограничился мокрыми ногами", - сообщили в самоуправлении.

Мужчина 1992 года рождения объяснил, что просто гулял, попутно употребляя алкоголь.

Мужчина привлечен к административной ответственности за запрещенное пребывание на льду и за употребление алкогольных напитков в общественном месте.