Переходил Даугаву по льду: в Даугавпилсе задержан мужчина

21 января, 2026

На прошлой неделе в Даугавпилсе мужчина нарушил запрет на нахождение на льду водоемов и перешел Даугаву, сообщили агентству ЛЕТА в городском самоуправлении.

В субботу пункт видеонаблюдения Даугавпилсской муниципальной полиции зафиксировал опасную ситуацию, когда мужчина шел по льду Даугавы. Учитывая, что действовал официальный запрет на нахождение на льду, на место происшествия был немедленно отправлен ближайший экипаж полиции.

Полицейские потребовали, чтобы мужчина немедленно сошел со льда, но тот проигнорировал требование и продолжил переходить реку, подвергая свою жизнь опасности. Чтобы предотвратить трагедию, сотрудники муниципальной полиции отправились на противоположный берег реки, где им удалось задержать мужчину.

"В тот момент, когда человек был доставлен на берег, лед проломился, но ущерб ограничился мокрыми ногами", - сообщили в самоуправлении.

Мужчина 1992 года рождения объяснил, что просто гулял, попутно употребляя алкоголь.

Мужчина привлечен к административной ответственности за запрещенное пребывание на льду и за употребление алкогольных напитков в общественном месте.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Кличко: из-за российских атак Киев покинуло 600 тысяч жителей

16:50

В начале 2026 года из столицы Украины уехали 600 тысяч жителей на фоне массированных ударов России по энергосистеме, приведших к блэкаутам, заявил The Times мэр Киева Виталий Кличко. Это пятая часть городского населения, которое составляет 3 млн человек. По словам Кличко, из-за российских атак без тепла остались 5635 многоквартирных домов, пока удалось подключить только 1600 из них. Электричества нет в 60% Киева. Мэр назвал ситуацию «критической», отметив, что президент России Владимир Путин ведет украинскую столицу к «гуманитарной катастрофе». 

Ничего, что налоги не платят: уехавших продолжат лечить в Латвии за счёт остающихся

16:46

Депутаты комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам во вторник раскритиковали предложенные Министерством здравоохранения поправки к закону о финансировании здравоохранения, заявив, что привязка медицинских услуг к декларированию места жительства является неясным решением, которое к тому же не решает проблему недостаточного финансирования отрасли.

Мужские часы тоже тикают. И начинают раньше, чем принято думать

16:35

Мужчинам годами рассказывали удобную сказку.
Что биологические часы — это женская проблема.
Что сперма «стареет красиво».
Что время на их стороне.

Мужчинам годами рассказывали удобную сказку.
«Он психически болен». Конгресс США призывают временно отстранить Трампа от должности

16:34

Конгрессу США было предложено рассмотреть вопрос о применении 25-й поправки к Конституции США, которая предусматривает механизм временного отстранения президента от должности, если он не в состоянии должным образом исполнять свои обязанности. Эта инициатива была выдвинута представителем Демократической партии Ясминой Ансари, сообщает nra.lv.

А если Рижская дума согласится? Бреманис решил опасно потроллить правящих

16:17

Депутат Рижской думы от партии "Суверенная власть"/Младолатыши Рудольф Бреманис в ночь  на 21 января опубликовал на сайте Рижской думы ряд абсурдных предложений по расходованию бюджета:

На всех денег не хватит: питомцы накрытой PVD «фабрики собак» попали в приют

16:15

Вчера Продовольственно-ветеринарная служба сообщила о том, что накрыла очередную "фабрику собак", где животные содержались в жутких условиях и две собаки даже уже умерли. Мы писали об этом тут. Животных доставили в приют ''Ķepu-ķepā''. Его руководитель не скрывает своего возмущения произошедшим:

«Не признаю Европу в её нынешнем виде»: Трамп в Давосе требует «немедленных переговоров по Гренландии»

16:08

Дональд Трамп начал свое выступление на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Несмотря на предполагавшуюся задержку после того, как его борт Air Force One был вынужден развернуться из-за неисправности, президент США прибыл в Давос вовремя.

