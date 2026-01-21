Будем расходовать более эффективно: Клейнберс о бюджете на этот год

Хотя в бюджете этого года не предусмотрен существенный рост, при удовлетворении основных потребностей средства планируется вкладывать и расходовать более эффективно, чтобы достичь максимально возможного результата, пообещал Клейнбергс.

По мнению мэра, главная цель - сделать так, чтобы люди не уезжали из Риги, чтобы вернулись те, кто уехал, и чтобы в Ригу переселилось как можно больше людей.

Для достижения этой цели в качестве приоритетов определены образование, благосостояние, безопасность, транспортная инфраструктура и экономическое развитие, пояснил Клейнбергс.

Мэр обратил особое внимание на сферу сообщения и транспорта, отметив, что в этом году будут завершены или продолжены начатые ранее крупные инфраструктурные проекты, в том числе путепровод Земитана и четвертая очередь Южного моста, начнется проектирование Вантового моста и другие работы, сообщил Клейнбергс.

Самоуправление планирует создать новые соединения общественного транспорта, а также продлить маршруты в Рижском районе, не увеличивая дотации предприятию "Rīgas satiksme".

Будет завершено строительство 15 пунктов мобильности и начата работа над следующими, чтобы интегрировать в столичное сообщение железную дорогу.

Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс подчеркнул важность решения вопросов безопасности, отметив, что будет начата работа по устройству 146 убежищ и откроется новый центр управления Рижской муниципальной полиции.

Вице-мэр сообщил, что в этом году планируется увеличить зарплаты муниципальных полицейских. Самый значительный рост зарплаты - на 16% - запланирован именно для правоохранителей.

Вице-мэр Риги Вилнис Кирсис подчеркнул важность сплочения общества, отметив, что это можно сделать через школы, завершив переход школ на латышский язык обучения.

Он также упомянул о реорганизации социальной службы и проведении праздника Риги, с помощью которого планируется привлечь в столицу 300 000 посетителей.

Как сообщалось, Рижская дума в среду рассматривает бюджет самоуправления на текущий год.

Также сообщалось, что доходы самоуправления в этом году запланированы в размере 1,508 млрд евро, что на 37,6 млн евро больше предыдущего года, а расходы - в размере 1,702 млрд евро, что почти на 194 млн евро больше, чем доходы.

Налоговые поступления в бюджет самоуправления планируются в размере около 1,056 млрд евро, в том числе 934 млн евро составят поступления подоходного налога с населения, а 119 млн евро - поступления налога на недвижимость.

Еще почти 352 млн евро самоуправление получит в виде трансфертов из госбюджета, из них дотация на реализацию софинансируемых Европейским союзом проектов составит почти 63 млн евро.

Самая крупная статья расходов в размере 587,4 млн евро предусмотрена для департамента образования и спорта. Большая часть этих средств предназначена для оплаты труда педагогов и работников образовательных учреждений.

Взносы Риги в фонд выравнивания финансов самоуправлений в этом году запланированы в размере более 137 млн евро, а расходы на непредвиденные случаи - в размере 7,7 млн евро.