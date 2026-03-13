Модный хит 2026 года? Обычная капуста и вот простой рецепт, который сейчас обсуждают все

Парадокс в том, что этот овощ никогда не исчезал из кухни. Капусту ели в Европе, Азии и на Балканах столетиями — от супов до квашеных блюд. Просто сейчас её снова открывают заново.

Диетологи напоминают, что капуста действительно полезна. В ней мало калорий, но есть клетчатка, витамин C, витамин K и фолаты. А содержащиеся в ней соединения — глюкозинолаты — встречаются во всех крестоцветных овощах.

Но интерес к капусте сегодня объясняется не только здоровьем. Шеф-повара всё чаще показывают, что при правильной готовке этот овощ может быть неожиданно вкусным.

Например, один из самых простых и популярных способов — запечённая капуста.

Простой рецепт: запечённая капуста

Понадобится:

1 небольшой кочан савойской или белокочанной капусты

оливковое масло

соль

Капусту разрезают пополам или на крупные дольки, кладут на противень, поливают небольшим количеством масла и слегка солят.

Дальше всё просто — отправить в духовку при 200–220°C на 15–20 минут.

Листья становятся мягкими внутри, а края — золотистыми и слегка поджаренными. Именно это превращает привычный овощ в блюдо, которое неожиданно нравится даже тем, кто раньше капусту не любил.

Шеф-повара говорят, что при запекании капуста раскрывает естественную сладость, которая почти не ощущается в варёном виде.

Именно поэтому сегодня её жарят, запекают, ферментируют и даже подают в ресторанах как основное блюдо.

Похоже, овощ, который долгие годы считался едой «на каждый день», неожиданно получил новую жизнь — и вполне может остаться в моде надолго.





