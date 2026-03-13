Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Модный хит 2026 года? Обычная капуста и вот простой рецепт, который сейчас обсуждают все

Редакция PRESS 13 марта, 2026 10:33

Всюду жизнь 0 комментариев

Капуста — овощ, который десятилетиями считался самым скучным на рынке, — неожиданно стала одним из гастрономических символов 2026 года. Тренд-аналитики говорят о новом феномене под названием “cabbage core”, а в соцсетях и на Pinterest растёт интерес к блюдам из капусты.

Парадокс в том, что этот овощ никогда не исчезал из кухни. Капусту ели в Европе, Азии и на Балканах столетиями — от супов до квашеных блюд. Просто сейчас её снова открывают заново.

Диетологи напоминают, что капуста действительно полезна. В ней мало калорий, но есть клетчатка, витамин C, витамин K и фолаты. А содержащиеся в ней соединения — глюкозинолаты — встречаются во всех крестоцветных овощах.

Но интерес к капусте сегодня объясняется не только здоровьем. Шеф-повара всё чаще показывают, что при правильной готовке этот овощ может быть неожиданно вкусным.

Например, один из самых простых и популярных способов — запечённая капуста.

Простой рецепт: запечённая капуста
Понадобится:

1 небольшой кочан савойской или белокочанной капусты
оливковое масло
соль
Капусту разрезают пополам или на крупные дольки, кладут на противень, поливают небольшим количеством масла и слегка солят.

Дальше всё просто — отправить в духовку при 200–220°C на 15–20 минут.

Листья становятся мягкими внутри, а края — золотистыми и слегка поджаренными. Именно это превращает привычный овощ в блюдо, которое неожиданно нравится даже тем, кто раньше капусту не любил.

Шеф-повара говорят, что при запекании капуста раскрывает естественную сладость, которая почти не ощущается в варёном виде.

Именно поэтому сегодня её жарят, запекают, ферментируют и даже подают в ресторанах как основное блюдо.

Похоже, овощ, который долгие годы считался едой «на каждый день», неожиданно получил новую жизнь — и вполне может остаться в моде надолго.
 
 
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
Важно

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Важно

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
Важно

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Важно 18:15

Важно 0 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Читать
Загрузка

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

ЧП и криминал 18:12

ЧП и криминал 0 комментариев

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Читать

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

Важно 18:06

Важно 0 комментариев

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Читать

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Новости Латвии 17:59

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Читать

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Животные 17:41

Животные 0 комментариев

Они не ищут «лучший вариант».

Читать

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

Важно 17:35

Важно 0 комментариев

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Читать

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Новости Латвии 17:31

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Читать