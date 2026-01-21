«Глюк океана»: у берегов Австралии море внезапно закручивается в смертельный водоворот и взрывается!

Это не спецэффекты и не монтаж.

Странный феномен сняли австралийские серф-документалисты, которые случайно наткнулись на него почти десять лет назад — и с тех пор возвращаются на одно и то же место снова и снова. И каждый раз происходит одно и то же.

AUSTRALIA‼️ | Descubren una rara ola gigante con “ataque de pinza”



Un fenómeno oceánico creó una enorme explosión vertical de agua, en la costa suroeste de Australia. El agua rociada alcanzó hasta 40 metros e incluso impactó al dron que filmaba.



pic.twitter.com/VEjwOhn3K0 — XAlertNow (@xalertnow) December 22, 2025

На кадрах океан выглядит как рот, который захлопывается. Вода вращается со всех сторон одновременно, затем резко схлопывается и выстреливает вверх, разлетаясь во все стороны. По словам очевидцев, человек, оказавшийся внутри, не имел бы шансов выжить.

Самое пугающее — это не хаос, а повторяемость.

Обычно такие явления списывают на редкое совпадение факторов: ветер, глубину, форму дна. Один раз — и больше никогда. Но здесь «глюк» повторяется по одному и тому же сценарию, в разное время и при схожих условиях.

Даже специалисты по волновой динамике признают:

они не понимают, как неподвижный каменистый риф может заставить волны ломаться одновременно со всех сторон. Предполагают редкую геометрию дна и точную глубину воды — но уверенности нет.

Океан словно выполняет чужой алгоритм, происхождение которого никто не может толком объяснить.

И пока учёные пожимают плечами, единственные люди, которые реально наблюдают это явление, — группа серферов с камерами.

Без датчиков. Без приборов.

Просто потому, что они оказались в нужном месте, когда море решило вести себя… неправильно.

Иногда кажется, что планета показывает сбой —

а мы замечаем его случайно.





