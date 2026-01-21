«Глюк океана»: у берегов Австралии море внезапно закручивается в смертельный водоворот и взрывается!

Это не спецэффекты и не монтаж.
Странный феномен сняли австралийские серф-документалисты, которые случайно наткнулись на него почти десять лет назад — и с тех пор возвращаются на одно и то же место снова и снова. И каждый раз происходит одно и то же.
AUSTRALIA‼️ | Descubren una rara ola gigante con “ataque de pinza”— XAlertNow (@xalertnow) December 22, 2025
Un fenómeno oceánico creó una enorme explosión vertical de agua, en la costa suroeste de Australia. El agua rociada alcanzó hasta 40 metros e incluso impactó al dron que filmaba.
pic.twitter.com/VEjwOhn3K0
На кадрах океан выглядит как рот, который захлопывается. Вода вращается со всех сторон одновременно, затем резко схлопывается и выстреливает вверх, разлетаясь во все стороны. По словам очевидцев, человек, оказавшийся внутри, не имел бы шансов выжить.
Самое пугающее — это не хаос, а повторяемость.
Обычно такие явления списывают на редкое совпадение факторов: ветер, глубину, форму дна. Один раз — и больше никогда. Но здесь «глюк» повторяется по одному и тому же сценарию, в разное время и при схожих условиях.
Даже специалисты по волновой динамике признают:
они не понимают, как неподвижный каменистый риф может заставить волны ломаться одновременно со всех сторон. Предполагают редкую геометрию дна и точную глубину воды — но уверенности нет.
Океан словно выполняет чужой алгоритм, происхождение которого никто не может толком объяснить.
И пока учёные пожимают плечами, единственные люди, которые реально наблюдают это явление, — группа серферов с камерами.
Без датчиков. Без приборов.
Просто потому, что они оказались в нужном месте, когда море решило вести себя… неправильно.
Иногда кажется, что планета показывает сбой —
а мы замечаем его случайно.