Ziedot.lv открыл сбор пожертвований для пострадавших от взрыва на Баускас

Сбор пожертвований начат по совместной просьбе жильцов пострадавшего дома.

В организации отметили, что своего жилья и всего имущества лишились 74 семьи.

До получения заключения строительной экспертизы о безопасности здания жителям запрещено посещать свои квартиры, чтобы вынести еще не поврежденные взрывом и морозом вещи. При этом жильцы дома должны продолжать покрывать расходы на охрану и ограждение здания, а также расходы, связанные с ликвидацией последствий взрыва.

Эти выплаты собственники квартир собственными силами обеспечить не могут, поэтому все пожертвования пойдут на покрытие неотложных расходов жильцов здания: на охрану, ограничение территории, ликвидацию последствий взрыва, а также на другие цели для обеспечения безопасности и помощи семьям в этой чрезвычайной ситуации, пояснили в организации.

Сделать пожертвование можно через интернет-банк или платежную карту на сайте "Ziedot.lv", выбрав проект "Atbalsts Bauskas ielas 15 iedzīvotājiem".

Это также можно сделать в любом филиале банка, адресовав пожертвование на счет "Ziedot.lv" и указав цель "Atbalsts Bauskas ielas 15 iedzīvotājiem".

Организация не удерживает никакой комиссионной или посреднической платы за пожертвования. Все пожертвованные деньги в полном размере поступают по назначению. Административные расходы "Ziedot.lv" не покрываются за счет пожертвований.

Ранее сообщалось, что взрыв в пятиэтажном жилом доме в Торнякалнсе, на ул. Баускас 2 января, произошел из-за поврежденного в результате нелегального вмешательства газопровода. В результате обрушились верхние этажи и крыша здания, из дома эвакуированы жильцы, несколько человек получили травмы, двое погибли.

На данный момент Рижское самоуправление получило 20 заявлений от жителей пострадавшего от взрыва дома об обеспечении временного жилья.

Жителям планируется предоставить временное жилье на улице Унияс, 49, где здания были приспособлены для первичного размещения украинских беженцев. В здании сделан ремонт, в комнатах есть мебель - шкафчики и кровати, благоустроены кухонные зоны с посудой, есть стиральные машины и сушилки для белья.