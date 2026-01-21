Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Выше нормы: прошлый год стал одним из самых теплых в Латвии за всю историю

© LETA 21 января, 2026 11:44

Новости Латвии 0 комментариев

В прошлом году средняя температура воздуха в Латвии составила +8,0 градуса, что на 1,2 градуса выше нормы, свидетельствует информация, обобщенная Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦСГМ).

2025 год стал 13-м по счету в череде лет, которые были теплее климатической нормы, или средней температуры 1991-2020 годов, и занял четвертое место среди самых теплых лет за всю историю наблюдений с 1924 года. Первые два места занимают 2020 и 2024 годы, когда средняя температура достигала +8,7 градуса.

Наиболее тепло в 2025 году было в центре Риги, где средняя температура воздуха достигала +9,1 градуса, а самая низкая среднегодовая температура составила +7,0 градуса в Алуксне. Отклонение температуры воздуха от нормы в прошлом году составило от 0,8 градуса в Руцаве до 1,5 градуса в Айнажи.

Девять месяцев в прошлом году были теплее нормы, а май, июнь и август оказались прохладнее обычного. За год было побито всего девять рекордов холода, а число побитых рекордов тепла достигло 396, и больше всего их было в январе и марте.

Важнейший рекорд составил +28,4 градуса 18 апреля в Скривери - столь высокая температура воздуха в апреле была зарегистрирована в Латвии впервые. После этого в мае и июне воздух ни разу не нагревался так сильно.

Март и январь стали соответственно вторым и третьим самыми теплыми за всю историю наблюдений, сентябрь - четвертым самым теплым, а декабрь - пятым самым теплым с 1924 года. Май оказался 24-м самым прохладным в истории наблюдений и самым холодным с 1999 года.

Амплитуда температуры воздуха в 2025 году составила 52,1 градуса. Самая низкая температура в сети наблюдений ЛЦСГМ составила -19,7 градуса 20 февраля в Даугавпилсе, а самая сильная жара была зафиксирована 3 июля в Мерсрагсе и Риге, когда температура поднялась до +32,4 градуса.

Среднее количество осадков в Латвии в прошлом году составило 707,2 миллиметра, или 103% от годовой нормы. Самым влажным год был в Мадоне, где количество дождя и снега достигло 893,7 миллиметра, что составляет 128% от нормы. Меньше всего осадков выпало на Елгавской наблюдательной станции - 508,5 миллиметра, или 78% от среднего показателя 1991-2020 годов.

В январе, апреле, мае, июне и июле количество осадков было больше обычного, в остальные месяцы - меньше нормы. Январь стал третьим самым влажным за всю историю наблюдений, а май - шестым по количеству осадков маем с 1924 года.

Максимальное суточное количество осадков составило 76,3 мм 19 апреля в Лиелпечи (Огресгалс). Особенно влажная погода наблюдалась с мая по август в Латгале, Селии и на востоке Видземе.

Самые сильные порывы ветра составили 29,1 метра в секунду 12 октября в Даугавгриве и 30 декабря в Вентспилсе, а наибольшая среднесуточная скорость ветра составила 15,7 метра в секунду 1 января 2025 года в Лиепайском порту. В целом по стране самая ветреная погода наблюдалась в конце года - 28 декабря среднесуточная скорость ветра на территории Латвии достигала 7,5 метра в секунду.

Наибольшая высота снежного покрова в прошлом году составила 20 см - 12 января в Руйене. Последний снегопад был зафиксирован 16 мая. К концу года максимальная толщина снежного покрова достигала 13 см в Алуксне и 15 см в Лиепае.

Главные новости

Пустые магазины и очередь до февраля: латвийцы «охотятся» за дефицитом
Пустые магазины и очередь до февраля: латвийцы «охотятся» за дефицитом

Люди, что с вами? Плачущему ребенку в рижском троллейбусе не захотели помогать
Люди, что с вами? Плачущему ребенку в рижском троллейбусе не захотели помогать (1)

«Каким больным нужно быть, чтобы придумать такое?» Отец ребенка в шоке
«Каким больным нужно быть, чтобы придумать такое?» Отец ребенка в шоке

Экс-премьера Южной Кореи приговорили к 23 годам тюрьмы

Мир 0 комментариев

Центральный окружной суд Сеула в среду, 21 января, приговорил бывшего премьер-министра Южной Кореи Хан Док Су к 23 годам лишения свободы. Суд установил, что политик сыграл "ключевую роль" при ведении в стране военного положения в 2024 году. При этом сторона обвинения добивалась для политика 15-летнего срока.

Будем расходовать более эффективно: Клейнберс о бюджете на этот год

Новости Латвии 0 комментариев

Приоритет бюджета Рижского самоуправления в этом году - потребности жителей, заявил в среду на пресс-конференции мэр Риги Виестур Клейнбергс.

В Риге пропал молодой человек: полиция объявила в розыск

Важно 0 комментариев

Сотрудники Государственной полиции разыскивают пропавшего без вести Кристиана Константина Нетлиса, 2003 года рождения. Молодой человек сел в автобус № 24 в центре Риги 21 января в 6:36 утра, но до дома так и не добрался, его местонахождение неизвестно.

Ziedot.lv открыл сбор пожертвований для пострадавших от взрыва на Баускас

Новости Латвии 0 комментариев

Благотворительная организация "Ziedot.lv" начала сбор пожертвований для поддержки жителей, пострадавших от взрыва на улице Баускас в Риге, сообщила агентству ЛЕТА представитель организации Илзе Ошане.

«Вы узнаете»: Трамп ответил, как далеко он зайдет в отношении Гренландии

Мир 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп неожиданно появился в зале для брифингов Белого дома в преддверии своей поездки на Всемирный экономический форум в Давосе на фоне роста напряженности в отношениях и угрозы углубления торговой войны с Европой из-за Гренландии.

Люди, что с вами? Плачущему ребенку в рижском троллейбусе не захотели помогать

Важно 0 комментариев

Жительница Риги Линда рассказала в соцсетях печальную историю, утром в троллейбусе она заметила девочку, лет 10, которая металась по салону и плакала. Оказалось, проехала остановку и потеряла телефон.

Оценивают со знаком плюс: многим в Сейме нравится то, что делает Трамп

Новости Латвии 0 комментариев

"Турбулентность через океан", "мощный и влиятельный год" - такими эпитетами значительная часть депутатов Сейма из разных политических сил характеризует президентство Дональда Трампа. И хотя звучат также оценки вроде "сложное и полное вызовов время", большинство парламентариев отмечает: для Латвии деятельность президента США до сих пор в целом следует оценивать положительно.

