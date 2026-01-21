В Курземе от АЧС пострадала крупная ферма: 22 000 особей придется уничтожить?

Речь идёт о ферме "Vaiņodes bekons" в Вайнедской волости Южно-Курземского края.

СПВ проводит меры по контролю и сдерживанию распространения заболевания, а также эпидемиологическое расследование на пострадавшем предприятии. Для устранения источника вспышки и предотвращения дальнейшего распространения болезни начнется уничтожение свиней в пострадавших помещениях.

Вокруг предприятия, пострадавшего от АЧС, создана карантинная зона. СПВ усилит контроль за состоянием здоровья свиней и соблюдением требований биобезопасности на предприятиях, расположенных на этой территории. В карантинной зоне введены ограничения на перемещение свиней и свиноводческой продукции.

Служба указывает, что основным резервуаром заболевания в природе являются дикие кабаны.

Агентство LETA уже сообщало, что в этом году африканская чума свиней (АЧС) была обнаружена у 83 диких кабанов в 37 районах 13 регионов Латвии.