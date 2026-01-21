Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 21. Января Завтра: Agne, Agnese, Agnija
Доступность

В Курземе от АЧС пострадала крупная ферма: 22 000 особей придется уничтожить?

Редакция PRESS 21 января, 2026 12:10

Новости Латвии 0 комментариев

В Курземе еще одна ферма пострадала от Африканской чумы свиней (АЧС), но в этот раз это очень крупное животноводческое предприятие с 22 000 особей, сообщила Служба продовольствия и ветеринарии (СПВ) агентству LETA.

Речь идёт о ферме "Vaiņodes bekons" в Вайнедской волости Южно-Курземского края.

СПВ проводит меры по контролю и сдерживанию распространения заболевания, а также эпидемиологическое расследование на пострадавшем предприятии. Для устранения источника вспышки и предотвращения дальнейшего распространения болезни начнется уничтожение свиней в пострадавших помещениях.

Вокруг предприятия, пострадавшего от АЧС, создана карантинная зона. СПВ усилит контроль за состоянием здоровья свиней и соблюдением требований биобезопасности на предприятиях, расположенных на этой территории. В карантинной зоне введены ограничения на перемещение свиней и свиноводческой продукции.

Служба указывает, что основным резервуаром заболевания в природе являются дикие кабаны.

Агентство LETA уже сообщало, что в этом году африканская чума свиней (АЧС) была обнаружена у 83 диких кабанов в 37 районах 13 регионов Латвии.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Аболоподобные» не оскорбление, а мнение! Спор Ланги и Аболы в зале суда
Эксклюзив

«Аболоподобные» не оскорбление, а мнение! Спор Ланги и Аболы в зале суда (3)

«Каким больным нужно быть, чтобы придумать такое?» Отец ребенка в шоке
Важно

«Каким больным нужно быть, чтобы придумать такое?» Отец ребенка в шоке

Под Гулбене машина провалилась под лёд: так развлекался депутат?
Важно

Под Гулбене машина провалилась под лёд: так развлекался депутат? (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка

Экс-премьера Южной Кореи приговорили к 23 годам тюрьмы

Мир 13:35

Мир 0 комментариев

Центральный окружной суд Сеула в среду, 21 января, приговорил бывшего премьер-министра Южной Кореи Хан Док Су к 23 годам лишения свободы. Суд установил, что политик сыграл "ключевую роль" при ведении в стране военного положения в 2024 году. При этом сторона обвинения добивалась для политика 15-летнего срока.

Центральный окружной суд Сеула в среду, 21 января, приговорил бывшего премьер-министра Южной Кореи Хан Док Су к 23 годам лишения свободы. Суд установил, что политик сыграл "ключевую роль" при ведении в стране военного положения в 2024 году. При этом сторона обвинения добивалась для политика 15-летнего срока.

Читать
Загрузка

Будем расходовать более эффективно: Клейнберс о бюджете на этот год

Новости Латвии 13:22

Новости Латвии 0 комментариев

Приоритет бюджета Рижского самоуправления в этом году - потребности жителей, заявил в среду на пресс-конференции мэр Риги Виестур Клейнбергс.

Приоритет бюджета Рижского самоуправления в этом году - потребности жителей, заявил в среду на пресс-конференции мэр Риги Виестур Клейнбергс.

Читать

В Риге пропал молодой человек: полиция объявила в розыск

Важно 13:09

Важно 0 комментариев

Сотрудники Государственной полиции разыскивают пропавшего без вести Кристиана Константина Нетлиса, 2003 года рождения. Молодой человек сел в автобус № 24 в центре Риги 21 января в 6:36 утра, но до дома так и не добрался, его местонахождение неизвестно.

Сотрудники Государственной полиции разыскивают пропавшего без вести Кристиана Константина Нетлиса, 2003 года рождения. Молодой человек сел в автобус № 24 в центре Риги 21 января в 6:36 утра, но до дома так и не добрался, его местонахождение неизвестно.

Читать

Ziedot.lv открыл сбор пожертвований для пострадавших от взрыва на Баускас

Новости Латвии 12:56

Новости Латвии 0 комментариев

Благотворительная организация "Ziedot.lv" начала сбор пожертвований для поддержки жителей, пострадавших от взрыва на улице Баускас в Риге, сообщила агентству ЛЕТА представитель организации Илзе Ошане.

Благотворительная организация "Ziedot.lv" начала сбор пожертвований для поддержки жителей, пострадавших от взрыва на улице Баускас в Риге, сообщила агентству ЛЕТА представитель организации Илзе Ошане.

Читать

«Вы узнаете»: Трамп ответил, как далеко он зайдет в отношении Гренландии

Мир 12:53

Мир 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп неожиданно появился в зале для брифингов Белого дома в преддверии своей поездки на Всемирный экономический форум в Давосе на фоне роста напряженности в отношениях и угрозы углубления торговой войны с Европой из-за Гренландии.

Президент США Дональд Трамп неожиданно появился в зале для брифингов Белого дома в преддверии своей поездки на Всемирный экономический форум в Давосе на фоне роста напряженности в отношениях и угрозы углубления торговой войны с Европой из-за Гренландии.

Читать

Люди, что с вами? Плачущему ребенку в рижском троллейбусе не захотели помогать

Важно 12:50

Важно 0 комментариев

Жительница Риги Линда рассказала в соцсетях печальную историю, утром в троллейбусе она заметила девочку, лет 10, которая металась по салону и плакала. Оказалось, проехала остановку и потеряла телефон.

Жительница Риги Линда рассказала в соцсетях печальную историю, утром в троллейбусе она заметила девочку, лет 10, которая металась по салону и плакала. Оказалось, проехала остановку и потеряла телефон.

Читать

Оценивают со знаком плюс: многим в Сейме нравится то, что делает Трамп

Новости Латвии 12:46

Новости Латвии 0 комментариев

"Турбулентность через океан", "мощный и влиятельный год" - такими эпитетами значительная часть депутатов Сейма из разных политических сил характеризует президентство Дональда Трампа. И хотя звучат также оценки вроде "сложное и полное вызовов время", большинство парламентариев отмечает: для Латвии деятельность президента США до сих пор в целом следует оценивать положительно.

"Турбулентность через океан", "мощный и влиятельный год" - такими эпитетами значительная часть депутатов Сейма из разных политических сил характеризует президентство Дональда Трампа. И хотя звучат также оценки вроде "сложное и полное вызовов время", большинство парламентариев отмечает: для Латвии деятельность президента США до сих пор в целом следует оценивать положительно.

Читать