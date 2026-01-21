Ворота «фабрик обмана» распахнулись: тысячи людей бегут из скам-центров Камбоджи (ВИДЕО)

Речь идёт не об одном рейде и не об отдельном инциденте. Это волна, прокатившаяся по стране за последние дни. По подтверждённым данным, только одно посольство получило обращения от более 1 400 своих граждан, вышедших из таких комплексов. Очереди из иностранцев выстроились у дипломатических миссий. Общее число освобождённых и сбежавших за последнюю неделю-полторы — тысячи человек.

Толчком стала паника внутри самой индустрии. После ареста и экстрадиции в Китай Чен Жи , обвиняемого в управлении масштабной сетью мошенничества, владельцы и операторы начали сворачивать площадки. Где-то людей выпускают, где-то они просто бегут, пользуясь хаосом.

A series of Chinese-language posts circulating today point to a mass disruption at a scam compound park in Battambang Province, with the exact location currently unknown.



According to multiple on-the-ground accounts, large numbers of Chinese and Vietnamese workers rushed out of… pic.twitter.com/srGDKjXCmt — Jacob in Cambodia (@jacobincambodia) January 15, 2026



В Камбодже, по оценкам международных структур, до 100 тысяч человек могли работать в подобных комплексах. Людей заманивали «работой за границей», а затем удерживали силой, заставляя участвовать в онлайн-аферах — от романтических разводов до криптомошенничества.

Почему всё сдвинулось именно сейчас?

Наблюдатели указывают на резкое усиление международного давления. Санкции, расследования, аресты — всё это, похоже, дало эффект. Впервые за много лет система дала трещину.

Но вопрос остаётся открытым.

Это начало конца индустрии — или лишь пауза перед её перезапуском?

Внутри этих комплексов людей фактически превращали в узников. Их заставляли по 12–16 часов в сутки сидеть за компьютерами и телефонами, массово разводя жертв на деньги. Основные схемы — романтические знакомства, «инвестиции», криптопроекты и псевдобизнес. Работали по скриптам: фальшивые профили, вымышленные биографии, заранее прописанные фразы. За отказ работать или провал «плана» следовали наказания — штрафы, изоляция, лишение еды, побои. Паспорт отбирали. Самостоятельно уйти было невозможно.

Это не единичный кошмар, а устоявшийся бизнес.

Такие «фабрики» сегодня — обычная часть теневой экономики Юго-Восточной Азии. Камбоджа — лишь одна из точек. Аналогичные центры работают в Мьянме, Лаосе и на приграничных территориях, где слабый контроль и люди могут исчезнуть без следа. Индустрия давно поставлена на поток и приносит миллиарды.

Особая группа риска — молодые женщины.

В последние годы в эти сети всё чаще попадают девушки из Восточной Европы, включая микроинфлюэнсеров. Их заманивают модельными контрактами, предложениями съёмок, продвижением в соцсетях и «работой с брендами». После прилёта документы забирают, связь с внешним миром обрывается — и человек просто растворяется внутри системы.

Предупреждение, которое стоит услышать:

любые «контракты», «онлайн-работа», «модельные предложения» и «проекты», где просят прилететь без официального договора, оформить всё на месте или передать паспорт, — прямой сигнал опасности. Именно так сегодня выглядит вход в индустрию, из которой назад выходят не все.