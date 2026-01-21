Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 21. Января Завтра: Agne, Agnese, Agnija
Доступность

Ворота «фабрик обмана» распахнулись: тысячи людей бегут из скам-центров Камбоджи (ВИДЕО)

Редакция PRESS 21 января, 2026 12:21

Всюду жизнь 0 комментариев

В Камбодже происходит то, чего не было годами.
По всей стране — особенно в прибрежном Сиануквилле, давно прозванном «скам-городом», — тысячи людей массово выходят и бегут из центров онлайн-мошенничества. Ворота либо открыли, либо просто бросили нараспашку. Люди выходят толпами — с сумками, ноутбуками, иногда даже с домашними животными.

Речь идёт не об одном рейде и не об отдельном инциденте. Это волна, прокатившаяся по стране за последние дни. По подтверждённым данным, только одно посольство получило обращения от более 1 400 своих граждан, вышедших из таких комплексов. Очереди из иностранцев выстроились у дипломатических миссий. Общее число освобождённых и сбежавших за последнюю неделю-полторы — тысячи человек.

Толчком стала паника внутри самой индустрии. После ареста и экстрадиции в Китай Чен Жи , обвиняемого в управлении масштабной сетью мошенничества, владельцы и операторы начали сворачивать площадки. Где-то людей выпускают, где-то они просто бегут, пользуясь хаосом.

 .


 .
В Камбодже, по оценкам международных структур, до 100 тысяч человек могли работать в подобных комплексах. Людей заманивали «работой за границей», а затем удерживали силой, заставляя участвовать в онлайн-аферах — от романтических разводов до криптомошенничества.

Почему всё сдвинулось именно сейчас?
Наблюдатели указывают на резкое усиление международного давления. Санкции, расследования, аресты — всё это, похоже, дало эффект. Впервые за много лет система дала трещину.

Но вопрос остаётся открытым.
Это начало конца индустрии — или лишь пауза перед её перезапуском?

Внутри этих комплексов людей фактически превращали в узников. Их заставляли по 12–16 часов в сутки сидеть за компьютерами и телефонами, массово разводя жертв на деньги. Основные схемы — романтические знакомства, «инвестиции», криптопроекты и псевдобизнес. Работали по скриптам: фальшивые профили, вымышленные биографии, заранее прописанные фразы. За отказ работать или провал «плана» следовали наказания — штрафы, изоляция, лишение еды, побои. Паспорт отбирали. Самостоятельно уйти было невозможно.

 Это не единичный кошмар, а устоявшийся бизнес.
Такие «фабрики» сегодня — обычная часть теневой экономики Юго-Восточной Азии. Камбоджа — лишь одна из точек. Аналогичные центры работают в Мьянме, Лаосе и на приграничных территориях, где слабый контроль и люди могут исчезнуть без следа. Индустрия давно поставлена на поток и приносит миллиарды. 

Особая группа риска — молодые женщины.
В последние годы в эти сети всё чаще попадают девушки из Восточной Европы, включая микроинфлюэнсеров. Их заманивают модельными контрактами, предложениями съёмок, продвижением в соцсетях и «работой с брендами». После прилёта документы забирают, связь с внешним миром обрывается — и человек просто растворяется внутри системы.

 Предупреждение, которое стоит услышать:
любые «контракты», «онлайн-работа», «модельные предложения» и «проекты», где просят прилететь без официального договора, оформить всё на месте или передать паспорт, — прямой сигнал опасности. Именно так сегодня выглядит вход в индустрию, из которой назад выходят не все.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Пустые магазины и очередь до февраля: латвийцы «охотятся» за дефицитом
Важно

Пустые магазины и очередь до февраля: латвийцы «охотятся» за дефицитом

«Каким больным нужно быть, чтобы придумать такое?» Отец ребенка в шоке
Важно

«Каким больным нужно быть, чтобы придумать такое?» Отец ребенка в шоке

«Аболоподобные» не оскорбление, а мнение! Спор Ланги и Аболы в зале суда
Эксклюзив

«Аболоподобные» не оскорбление, а мнение! Спор Ланги и Аболы в зале суда (3)

Загрузка
Загрузка
Загрузка

Экс-премьера Южной Кореи приговорили к 23 годам тюрьмы

Мир 13:35

Мир 0 комментариев

Центральный окружной суд Сеула в среду, 21 января, приговорил бывшего премьер-министра Южной Кореи Хан Док Су к 23 годам лишения свободы. Суд установил, что политик сыграл "ключевую роль" при ведении в стране военного положения в 2024 году. При этом сторона обвинения добивалась для политика 15-летнего срока.

Центральный окружной суд Сеула в среду, 21 января, приговорил бывшего премьер-министра Южной Кореи Хан Док Су к 23 годам лишения свободы. Суд установил, что политик сыграл "ключевую роль" при ведении в стране военного положения в 2024 году. При этом сторона обвинения добивалась для политика 15-летнего срока.

Читать
Загрузка

Будем расходовать более эффективно: Клейнберс о бюджете на этот год

Новости Латвии 13:22

Новости Латвии 0 комментариев

Приоритет бюджета Рижского самоуправления в этом году - потребности жителей, заявил в среду на пресс-конференции мэр Риги Виестур Клейнбергс.

Приоритет бюджета Рижского самоуправления в этом году - потребности жителей, заявил в среду на пресс-конференции мэр Риги Виестур Клейнбергс.

Читать

В Риге пропал молодой человек: полиция объявила в розыск

Важно 13:09

Важно 0 комментариев

Сотрудники Государственной полиции разыскивают пропавшего без вести Кристиана Константина Нетлиса, 2003 года рождения. Молодой человек сел в автобус № 24 в центре Риги 21 января в 6:36 утра, но до дома так и не добрался, его местонахождение неизвестно.

Сотрудники Государственной полиции разыскивают пропавшего без вести Кристиана Константина Нетлиса, 2003 года рождения. Молодой человек сел в автобус № 24 в центре Риги 21 января в 6:36 утра, но до дома так и не добрался, его местонахождение неизвестно.

Читать

Ziedot.lv открыл сбор пожертвований для пострадавших от взрыва на Баускас

Новости Латвии 12:56

Новости Латвии 0 комментариев

Благотворительная организация "Ziedot.lv" начала сбор пожертвований для поддержки жителей, пострадавших от взрыва на улице Баускас в Риге, сообщила агентству ЛЕТА представитель организации Илзе Ошане.

Благотворительная организация "Ziedot.lv" начала сбор пожертвований для поддержки жителей, пострадавших от взрыва на улице Баускас в Риге, сообщила агентству ЛЕТА представитель организации Илзе Ошане.

Читать

«Вы узнаете»: Трамп ответил, как далеко он зайдет в отношении Гренландии

Мир 12:53

Мир 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп неожиданно появился в зале для брифингов Белого дома в преддверии своей поездки на Всемирный экономический форум в Давосе на фоне роста напряженности в отношениях и угрозы углубления торговой войны с Европой из-за Гренландии.

Президент США Дональд Трамп неожиданно появился в зале для брифингов Белого дома в преддверии своей поездки на Всемирный экономический форум в Давосе на фоне роста напряженности в отношениях и угрозы углубления торговой войны с Европой из-за Гренландии.

Читать

Люди, что с вами? Плачущему ребенку в рижском троллейбусе не захотели помогать

Важно 12:50

Важно 0 комментариев

Жительница Риги Линда рассказала в соцсетях печальную историю, утром в троллейбусе она заметила девочку, лет 10, которая металась по салону и плакала. Оказалось, проехала остановку и потеряла телефон.

Жительница Риги Линда рассказала в соцсетях печальную историю, утром в троллейбусе она заметила девочку, лет 10, которая металась по салону и плакала. Оказалось, проехала остановку и потеряла телефон.

Читать

Оценивают со знаком плюс: многим в Сейме нравится то, что делает Трамп

Новости Латвии 12:46

Новости Латвии 0 комментариев

"Турбулентность через океан", "мощный и влиятельный год" - такими эпитетами значительная часть депутатов Сейма из разных политических сил характеризует президентство Дональда Трампа. И хотя звучат также оценки вроде "сложное и полное вызовов время", большинство парламентариев отмечает: для Латвии деятельность президента США до сих пор в целом следует оценивать положительно.

"Турбулентность через океан", "мощный и влиятельный год" - такими эпитетами значительная часть депутатов Сейма из разных политических сил характеризует президентство Дональда Трампа. И хотя звучат также оценки вроде "сложное и полное вызовов время", большинство парламентариев отмечает: для Латвии деятельность президента США до сих пор в целом следует оценивать положительно.

Читать