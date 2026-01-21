Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Франция предложила провести учения НАТО в Гренландии

Редакция PRESS 21 января, 2026 11:18

Мир 0 комментариев

Офис президента Франции Эмманюэля Макрона предложил провести учения НАТО на территории Гренландии - датской автономии, которую желает присоединить президент США Дональд Трамп. Франция, Дания и США входят в НАТО.

Франция предложила провести учения НАТО на территории Гренландии на фоне заявлений властей США о желании присоединить датскую автономию. Париж готов "поспособствовать" их проведению. Об этом в среду, 21 января, сообщает агентство AFP со ссылкой на заявление офиса президента Франции Эмманюэля Макрона.

Предложение появилось за несколько часов до прибытия президента США Дональда Трампа в швейцарский Давос на Всемирный экономический форум (ВЭФ). На нем американский лидер, как ожидается, в очередной раз затронет тему приобретения Гренландии, несмотря на несогласие жителей острова, Дании и других европейских стран. Поскольку и США, и Дания входят в НАТО, развязывающийся спор "грозит расколом в оборонном альянсе", указывает AFP.

Ранее в январе на организованные Данией учения Arctic Endurance ("Арктическая стойкость") своих военных на остров отправил ряд стран Европы, в том числе - Германия, Норвегия, Швеция и Великобритания. В частности, ФРГ перебросила в Гренландию разведывательную группу бундесвера - по сообщениям СМИ, для изучения возможности оказания военной поддержки Дании.

На фоне этого президент США 16 января пригрозил с 1 февраля ввести пошлины в 10% в отношении стран, направивших в Гренландию военных. На следующий день группа из 15 военных бундесвера покинула остров. В Минобороны ФРГ заявили, что миссия не прерывалась досрочно.

Накануне на ВЭФ с речью выступил сам Макрон. Среди прочего он сказал, что что Европа не поддастся запугиванию со стороны США, не будет "пассивно принимать закон сильнейшего", поскольку иное поведение приведет к ее "вассализации".

"Это сдвиг в сторону мира без правил, где международное право попирается, где, кажется, имеет значение только закон сильнейшего, а имперские амбиции вновь выходят на первый план", - заявил президент Франции. 

Будем расходовать более эффективно: Клейнберс о бюджете на этот год

Новости Латвии 13:22

Новости Латвии 0 комментариев

Приоритет бюджета Рижского самоуправления в этом году - потребности жителей, заявил в среду на пресс-конференции мэр Риги Виестур Клейнбергс.

В Риге пропал молодой человек: полиция объявила в розыск

Важно 13:09

Важно 0 комментариев

Сотрудники Государственной полиции разыскивают пропавшего без вести Кристиана Константина Нетлиса, 2003 года рождения. Молодой человек сел в автобус № 24 в центре Риги 21 января в 6:36 утра, но до дома так и не добрался, его местонахождение неизвестно.

Ziedot.lv открыл сбор пожертвований для пострадавших от взрыва на Баускас

Новости Латвии 12:56

Новости Латвии 0 комментариев

Благотворительная организация "Ziedot.lv" начала сбор пожертвований для поддержки жителей, пострадавших от взрыва на улице Баускас в Риге, сообщила агентству ЛЕТА представитель организации Илзе Ошане.

«Вы узнаете»: Трамп ответил, как далеко он зайдет в отношении Гренландии

Мир 12:53

Мир 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп неожиданно появился в зале для брифингов Белого дома в преддверии своей поездки на Всемирный экономический форум в Давосе на фоне роста напряженности в отношениях и угрозы углубления торговой войны с Европой из-за Гренландии.

Люди, что с вами? Плачущему ребенку в рижском троллейбусе не захотели помогать

Важно 12:50

Важно 0 комментариев

Жительница Риги Линда рассказала в соцсетях печальную историю, утром в троллейбусе она заметила девочку, лет 10, которая металась по салону и плакала. Оказалось, проехала остановку и потеряла телефон.

Оценивают со знаком плюс: многим в Сейме нравится то, что делает Трамп

Новости Латвии 12:46

Новости Латвии 0 комментариев

"Турбулентность через океан", "мощный и влиятельный год" - такими эпитетами значительная часть депутатов Сейма из разных политических сил характеризует президентство Дональда Трампа. И хотя звучат также оценки вроде "сложное и полное вызовов время", большинство парламентариев отмечает: для Латвии деятельность президента США до сих пор в целом следует оценивать положительно.

Раз и на всю жизнь: придуман персональный код без даты рождения

Важно 12:44

Важно 0 комментариев

Гражданам и негражданам Латвии предоставят возможность сменить персональный код, однако воспользоваться этим правом можно будет лишь один раз за всю жизнь, сообщает МВД. Всем жителям, включённым в Реестр физических лиц, будет присваиваться индивидуальный код нового образца — он будет начинаться с цифры «3» и не будет содержать информации о дате рождения.

