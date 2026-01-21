Франция предложила провести учения НАТО в Гренландии

Франция предложила провести учения НАТО на территории Гренландии на фоне заявлений властей США о желании присоединить датскую автономию. Париж готов "поспособствовать" их проведению. Об этом в среду, 21 января, сообщает агентство AFP со ссылкой на заявление офиса президента Франции Эмманюэля Макрона.

Предложение появилось за несколько часов до прибытия президента США Дональда Трампа в швейцарский Давос на Всемирный экономический форум (ВЭФ). На нем американский лидер, как ожидается, в очередной раз затронет тему приобретения Гренландии, несмотря на несогласие жителей острова, Дании и других европейских стран. Поскольку и США, и Дания входят в НАТО, развязывающийся спор "грозит расколом в оборонном альянсе", указывает AFP.

Ранее в январе на организованные Данией учения Arctic Endurance ("Арктическая стойкость") своих военных на остров отправил ряд стран Европы, в том числе - Германия, Норвегия, Швеция и Великобритания. В частности, ФРГ перебросила в Гренландию разведывательную группу бундесвера - по сообщениям СМИ, для изучения возможности оказания военной поддержки Дании.

На фоне этого президент США 16 января пригрозил с 1 февраля ввести пошлины в 10% в отношении стран, направивших в Гренландию военных. На следующий день группа из 15 военных бундесвера покинула остров. В Минобороны ФРГ заявили, что миссия не прерывалась досрочно.

Накануне на ВЭФ с речью выступил сам Макрон. Среди прочего он сказал, что что Европа не поддастся запугиванию со стороны США, не будет "пассивно принимать закон сильнейшего", поскольку иное поведение приведет к ее "вассализации".

"Это сдвиг в сторону мира без правил, где международное право попирается, где, кажется, имеет значение только закон сильнейшего, а имперские амбиции вновь выходят на первый план", - заявил президент Франции.