Вторая за неделю! В Испании снова железнодорожная катастрофа — совпадение?

Поезд врезался в стену, рухнувшую прямо на рельсы после сильных дождей. Вагон накренился, людей выбрасывало с сидений. Больше всего пострадавших оказалось в первом вагоне.

На место аварии срочно направили около 20 машин скорой помощи. Раненых развезли по больницам ближайших городов. Пассажиров эвакуировали, но спасатели ещё долго осматривали искорёженные вагоны — опасались, что кто-то мог остаться внутри.

И всё это — всего через два дня после другой трагедии. В воскресенье на юге страны столкнулись два скоростных поезда. Тогда погибли 42 человека, десятки получили травмы. Сейчас в стране объявлены дни траура.

Новая авария произошла рядом с городком Желида — примерно в получасе езды от Барселоны. Движение поездов на этом участке отменили. Специалисты начали проверку: выясняют, почему стена обрушилась именно в этот момент и можно ли было предотвратить катастрофу.

Испанские пригородные поезда давно считаются проблемным звеном — задержки, поломки и сбои там не редкость. Но аварии с погибшими случаются крайне редко.

Именно поэтому этот случай заставляет замирать: два тяжёлых инцидента подряд — совпадение или тревожный сигнал?