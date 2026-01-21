Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вторая за неделю! В Испании снова железнодорожная катастрофа — совпадение?

Редакция PRESS 21 января, 2026 09:32

Всюду жизнь 0 комментариев

Утро в Испании началось с тревожных новостей. Пригородный поезд недалеко от Барселоны сошёл с рельсов после того, как на пути обрушилась подпорная стена. Машинист погиб на месте, пострадали как минимум 37 пассажиров. Пятеро — в тяжёлом состоянии.

Поезд врезался в стену, рухнувшую прямо на рельсы после сильных дождей. Вагон накренился, людей выбрасывало с сидений. Больше всего пострадавших оказалось в первом вагоне.

На место аварии срочно направили около 20 машин скорой помощи. Раненых развезли по больницам ближайших городов. Пассажиров эвакуировали, но спасатели ещё долго осматривали искорёженные вагоны — опасались, что кто-то мог остаться внутри.

И всё это — всего через два дня после другой трагедии. В воскресенье на юге страны столкнулись два скоростных поезда. Тогда погибли 42 человека, десятки получили травмы. Сейчас в стране объявлены дни траура.

Новая авария произошла рядом с городком Желида — примерно в получасе езды от Барселоны. Движение поездов на этом участке отменили. Специалисты начали проверку: выясняют, почему стена обрушилась именно в этот момент и можно ли было предотвратить катастрофу.

Испанские пригородные поезда давно считаются проблемным звеном — задержки, поломки и сбои там не редкость. Но аварии с погибшими случаются крайне редко.

Именно поэтому этот случай заставляет замирать: два тяжёлых инцидента подряд — совпадение или тревожный сигнал?

Выше нормы: прошлый год стал одним из самых теплых в Латвии за всю историю

Важно 09:44

Важно 0 комментариев

В прошлом году средняя температура воздуха в Латвии составила +8,0 градуса, что на 1,2 градуса выше нормы, свидетельствует информация, обобщенная Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦСГМ).

В прошлом году средняя температура воздуха в Латвии составила +8,0 градуса, что на 1,2 градуса выше нормы, свидетельствует информация, обобщенная Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦСГМ).

Рестораторы доведены до ручки: готовы выводить людей на улицы с протестом

Важно 09:23

Важно 0 комментариев

Мишленовский ресторан и бар Barents закрывается. Это показывает, что сфера общественного питания и рестораны в Латвии — в сложной ситуации, заявил глава Латвийского общества ресторанов Янис Ензис.

Мишленовский ресторан и бар Barents закрывается. Это показывает, что сфера общественного питания и рестораны в Латвии — в сложной ситуации, заявил глава Латвийского общества ресторанов Янис Ензис.

«Вы узнаете»: Трамп ответил, как далеко он зайдет в отношении Гренландии

Важно 08:53

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп неожиданно появился в зале для брифингов Белого дома в преддверии своей поездки на Всемирный экономический форум в Давосе на фоне роста напряженности в отношениях и угрозы углубления торговой войны с Европой из-за Гренландии.

Президент США Дональд Трамп неожиданно появился в зале для брифингов Белого дома в преддверии своей поездки на Всемирный экономический форум в Давосе на фоне роста напряженности в отношениях и угрозы углубления торговой войны с Европой из-за Гренландии.

Голосовали не глядя: как в Краславе пенсионерам с российскими паспортами отказали в помощи

Всюду жизнь 08:51

Всюду жизнь 0 комментариев

Супружеская пара пенсионеров с российским гражданством, проживающих в Краславском крае, осталась без средств к существованию после прекращения выплат российских пенсий в 2025 году. Других доходов у семьи нет, однако самоуправление отказало им в социальной помощи. 

Супружеская пара пенсионеров с российским гражданством, проживающих в Краславском крае, осталась без средств к существованию после прекращения выплат российских пенсий в 2025 году. Других доходов у семьи нет, однако самоуправление отказало им в социальной помощи. 

«Это не имеет отношения к детям»: чем заняты сиротские суды в Латвии?

Важно 08:43

Важно 0 комментариев

«Произошли ли изменения благодаря работе Бюро омбудсмена? Сейчас в сиротских судах введён этический кодекс, в письменном виде закреплены этические нормы — и это хорошо. Однако то, что мы видим, так это то, что сиротские суды перегружены функциями и задачами, которые абсолютно не связаны с защитой прав детей. Например, сиротские суды занимаются нотариальными делами — удостоверяют подписи, составляют опись наследственной массы, вносят завещания в реестр и так далее. Это не имеет отношения к детям».

«Произошли ли изменения благодаря работе Бюро омбудсмена? Сейчас в сиротских судах введён этический кодекс, в письменном виде закреплены этические нормы — и это хорошо. Однако то, что мы видим, так это то, что сиротские суды перегружены функциями и задачами, которые абсолютно не связаны с защитой прав детей. Например, сиротские суды занимаются нотариальными делами — удостоверяют подписи, составляют опись наследственной массы, вносят завещания в реестр и так далее. Это не имеет отношения к детям».

«Чемпион мира»: Миериня выдвинула Трампа на Нобеля

Латышские СМИ 08:39

Латышские СМИ 0 комментариев

Спикер Сейма Дайга Миериня подписала письмо в Нобелевский комитет с предложением присудить Нобелевскую премию мира 2025 года президенту США Дональд Трамп. Об этом сообщает издание Ir.

Спикер Сейма Дайга Миериня подписала письмо в Нобелевский комитет с предложением присудить Нобелевскую премию мира 2025 года президенту США Дональд Трамп. Об этом сообщает издание Ir.

