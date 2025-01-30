Мы обязуемся продолжать военную помощь: Браже о поддержке Украины

Она подчеркнула, что Латвия полностью верит в победу Украины и ее способность восстановить свой суверенитет и территориальную целостность. Латвия заключила с Украиной двустороннее соглашение о долгосрочной поддержке.

"Мы обязуемся продолжать военную помощь в размере 0,25% от валового внутреннего продукта и поддержку восстановления в течение следующих двух лет", - отметила министр, указав, что Латвия также реализует другие инициативы, участвуя в коалиции дронов, поставках экипировки и вооружения, обучении военнослужащих.

Браже подчеркнула, что народ Украины вдохновляет своим героизмом, так как не только борется с агрессором и защищает свою страну, но и проводит реформы и восстанавливает ее под ракетными ударами, теперь уже как будущее государство Европейского союза (ЕС) и НАТО. Она подчеркнула, что открылось историческое окно возможностей для движения в сторону европейской интеграции, и правительства Украины и Молдовы используют его в полной мере.

Министр отметила, что Латвия продолжит поддерживать Украину, Молдову и другие страны на пути реформ к членству в ЕС. Латвия также продолжит делиться своим опытом, знаниями и экспертами, сказала Браже.