Может закончиться смертью: полиция предупреждает об опасных «забавах»

Правоохранители указывают, что подобное «развлечение» сознательно подвергает детей серьёзной опасности и не может рассматриваться как безобидная зимняя забава. Даже при движении на небольшой скорости водитель не в состоянии полностью контролировать ситуацию — резкое торможение, скольжение, техническая неисправность или неожиданное препятствие могут привести к тяжёлым травмам или даже к смертельным последствиям.

Полиция напоминает, что несколько лет назад в Латвии уже происходили трагические случаи, связанные с таким безответственным поведением. В одном из них 14-летняя девочка, катавшаяся на привязанном к автомобилю мешке с камерой и матрасом, на повороте была выброшена с «снаряда» и получила смертельные травмы. В другом случае в Риге автомобиль, тянувший санки и «плюшку» с несколькими людьми, съехал с дороги и врезался в дерево — в аварии погибла подросток, ещё три человека получили травмы.

Государственная полиция подчёркивает, что дети не способны объективно оценивать риски и принимать ответственные решения, поэтому вся ответственность лежит на взрослых.

«Безопасность детей — не развлечение», — напоминает полиция, призывая родителей и других взрослых действовать ответственно и не допускать ситуаций, опасных для жизни.