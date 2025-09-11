В соцсетях народ тут же пошел делиться впечатлениями, а так же поисками причин непонятного звука. Некоторые припомнили, как в свое время самолет президента Франции, пролетая над Латвией, переходил на сверхзвуковую скорость и похожим хлопком здорово перепугал рижан. Теперь комментаторы тоже склонялись в основном к "небесной" версии.

-Это военный самолет преодолел сверхзвуковой барьер.

-Военный самолет скорость набирал. Муж сказал, прямо над проспектом Виестура пролетел, над головами почти. Жуть

Как разъяснили Национальные вооруженные силы, это действительно были истребители союзников, следовавшие по маршруту Рига-Валмиера, и далее на Тарту.

Как сообщило утром в четверг агентство ЛЕТА, самолеты НАТО в среду вечером совершили полеты на малой высоте над воздушным пространством Латвии, создав сильный шум, который напугал жителей.

Несколько общественных групп выражали обеспокоенность по поводу звуков, похожих на взрывы, которые можно услышать в разных регионах Латвии, однако в Национальных вооруженных силах (НВС) поясняют, что эти звуки, скорее всего, были вызваны низколетящими истребителями союзников.

Один пролет на бреющем полете был выполнен в среду вечером в направлении из Риги в Валмиеру и далее в Тарту, а еще один — в направлении из Цесиса в Айзкраукле и далее на территорию Литвы.

Как сообщили в ВВС Нидерландов, в ходе патрулирования, уже находясь в воздухе, истребители союзников получили новую задачу — перехватить и идентифицировать самолет.

В НВС ранее неоднократно заявляли, что полеты военных самолетов в воздушном пространстве Латвии происходят на высоте и скорости, установленных нормативными актами, поэтому создаваемый шум носит временный характер и не причиняет вреда людям или имуществу.

В это же время эмоциональный фон, вызванный подозрительными шумами в воздухе, мог быть усилен еще и тем, что в среду вечером в воздушное пространство Польши вторглось несколько российских ударных беспилотников, из которых те, которые представляли непосредственную угрозу, были сбиты.