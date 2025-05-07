Морозы возвращаются: прогноз погоды

В четверг небо будет частично закрыто облаками, которые местами принесут кратковременные осадки - снег, град и дождь. Более солнечная погода будет на побережье и в окрестностях столицы.

Северный северо-западный ветер от слабого до умеренного во время дождя может усилиться в порывах до 15 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха днем составит +7...+11 градусов.

В Риге утром и в первой половине дня местами ожидаются кратковременные осадки, днем будет солнечно. Ветер - северный, северо-западный от слабого до умеренного. Минимальная температура воздуха ночью составит от -1 градуса в некоторых районах пригорода до +4 градусов на севере Риги; днем температура воздуха не превысит +9 градусов.

