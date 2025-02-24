Макрон встретится с Трампом

Встреча Макрона и Трампа состоится в тот момент, когда европейские лидеры пытаются выступить единым фронтом против молниеносного сближения президента США с президентом России Владимиром Путиным. Каков же план Макрона?

Во время прямой беседы в социальных сетях Макрон сказал, что попытается убедить Трампа в том, что уступка требованиям Путина выставит его слабым. Но это будет нелегко.

В пятницу Трамп обрушился с критикой и на Макрона, и на британского премьера Кира Стармера, заявив, что оба лидера не сделали "ничего" для прекращения войны.

Макрон станет вторым главой европейского государства, посетившим Белый дом, после того как в субботу с Трампом встретился президент Польши Андрей Дуда. Но дипломатический балет еще далеко не закончен. Кир Стармер посетит Вашингтон в четверг, чтобы попытаться заручиться поддержкой Украины.