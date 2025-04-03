Лидером списка «Sarauj, Latgale!» в Даугавпилсе будет мэр Элксниньш, в Резекне — депутат Рижской думы Морозов

На выборах в Даугавпилсе от партии зарегистрировано 18 кандидатов.

В список в Даугавпилсе также вошли зампредседателя думы Валерий Кононов, депутаты Ливия Янковска, Игорь Прелатов, Виктория Споране-Худоян, Дмитрий Валайнис, Анатолий Гржибовский, Наталья Кожанова и др.

В Даугавпилсе "Sarauj, Latgale!" обещает и дальше развивать и укреплять все направления деятельности, которые были основой политики самоуправления с 2021 года. Одним из приоритетов программы партии на 2025-2029 гг. будет увеличение поступлений в городской бюджет. Также партия обещает продолжать активное привлечение финансирования ЕС и государственных средств для реализации крупных проектов и развития транспортной инфраструктуры.

В Резекне в список партии, который возглавит депутат Рижской думы Андрис Морозов, вошли 13 кандидатов.

"Sarauj, Latgale!" обещает увеличить в городе число сотрудников муниципальной полиции и улучшить время реагирования, провести модернизацию школ, расширить сотрудничество с предпринимателями в сфере занятости молодежи, отстаивать возможность проведения референдумов на муниципальном уровне, поддерживать деятельность и развитие местных творческих коллективов, организуя мероприятия, подчеркивающий многонациональный характер латгальской культуры.