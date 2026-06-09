Лавров: исход войны в Украине решат солдаты, а не переговоры

Сергей Лавров в понедельник особо отметил, что Москва недовольна тем, что письмо было «распространено по всему миру», заявив, что «вежливые люди так не ведут себя».

Лавров также заявил, что для Кремля это «свидетельствует об отсутствии у Украины интереса к переговорам», несмотря на многочисленные попытки Киева инициировать диалог с Москвой.

Глава российского МИДа повторил ранее высказанное заявление Путина о том, что для исхода полномасштабного вторжения Москвы «решающими являются не переговоры, а действия вовлечённых» на передовой этой войны.

На прошлой неделе президент Украины опубликовал открытое письмо Путину, предложив провести прямые переговоры между двумя лидерами. Путин отверг это предложение на Петербургском международном экономическом форуме в прошлую пятницу, заявив, что он «не видит смысла встречаться с Зеленским».

Инициативу Зеленского позже поддержали лидеры Франции, Германии и Великобритании, которые вместе с президентом Украины в воскресенье выпустили совместное заявление , обозначив в нём пять условий, которые, по их словам, необходимы для «справедливого и прочного мира». Среди них — немедленное и всеобъемлющее прекращение огня и переговоры на основе текущей линии соприкосновения.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отверг европейскую инициативу на брифинге в понедельник, заявив, что европейские лидеры подрывают собственные призывы к миру, продолжая оказывать Украине военную поддержку.

«Я бы хотел отметить, что Макрон, Стармер и Мерц все пытаются говорить о мире. В то же время они подчёркивают свое намерение помогать Украине в производстве новых видов вооружений», — сказал он.

Москва также обрушилась с критикой на США

Лавров также заявил в понедельник, что США «к сожалению» не проявляют интереса к возвращению к тому, что Москва называет «достигнутым в Анкоридже» прошлым летом взаимопониманием.

«Я очень надеюсь, что опыт прежних провалов, когда Запад отказывался выполнять поддержанные им самим договорённости, не повторится в отношении соглашения в Аляске», — заявил министр иностранных дел России.

«Но пока, к нашему большому сожалению, наши американские партнёры не проявили к этому интереса».

Лавров выразил разочарование и «озабоченность» в связи с заявлением госсекретаря США Марко Рубио, который недавно на слушаниях в Конгрессе сказал, что Вашингтон не может выступать посредником, поскольку поддерживает Украину.

«То же самое говорила известная Кая Каллас и ряд других деятелей из Европейского союза и Еврокомиссии», — сказал Лавров.

На слушаниях 3 июня Рубио также заявил, что США не видят военного пути к завершению конфликта.

По его словам, остановить войну можно только дипломатическими средствами, однако этому мешает нежелание сторон идти на компромисс.

По словам Рубио, Вашингтон продолжает поддерживать любые усилия, направленные на установление мира, поскольку исходит из того, что у войны в Украине нет военного решения.