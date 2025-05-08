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Латвия не даст разрешения на перелеты на мероприятия 9 мая в Москве

© LETA 8 мая, 2025 08:21

Новости Латвии

LETA

Латвия не даст разрешения на перелеты на мероприятия 9 мая в Москве, так как проходящие там торжества противоречат основным ценностям Европейского союза (ЕС), сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД).

Сербские СМИ ранее сообщили, что Латвия и Литва запретили самолету президента Сербии Александра Вучича пересечь свое воздушное пространство по пути в Москву, куда Вучич собирается отправиться на мероприятия 9 мая. Литва и Польша также отказали в пересечении своего воздушного пространства самолету, на котором на мероприятия 9 мая в российскую столицу планировал отправиться премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Позже Эстония и Литва подтвердили закрытие воздушного пространства для самолетов, на бортах которые лидеры других стран собираются отправиться на празднование 9 мая в Москве. Эстония также запретила VIP-полеты из Кубы и Бразилии в Москву или назад.

Теперь и МИД Латвии подтвердил, что Латвия не выдаст разрешений на такие перелеты. Конкретный список стран, которым отказано в полетах, в текст заявления МИД Латвии не включен, но среди прочих в тексте упоминается Словакия.

В заявлении МИД Латвии подчеркивается, что Латвия вместе с союзниками и другими международными партнерами чтит память всех жертв Второй мировой войны 8 мая, одновременно защищая основанную на фактах историческую правду об этой войне, а 9 мая отмечается день Европы как посвящение миру и единству в Европе.

В свою очередь, организуемый Кремлем 9 мая военный парад в Москве является "мероприятием российской военной пропаганды по легитимизации ее авторитарного и агрессивного режима", отмечает МИД. "Россия использует разгром нацизма, чтобы оправдать военную агрессию и зверства против Украины и ее народа сегодня, одновременно искажая историю и пытаясь увернуться от ясного факта, что именно заключенный нацистской Германией и СССР пакт Молотова-Риббентропа и его секретные протоколы, а также вторжение обеих стран в Польшу открыли дорогу ужасам Второй мировой войны в Европе".

Министерство подчеркивает, что участие в пропагандистском мероприятии Кремля 9 мая противоречит основным ценностям ЕС, а в латвийском обществе царит кристально ясная позиция о том, что российскую пропаганду и прославление военных преступлений нельзя поддерживать и поощрять, Россия является агрессором и должна быть привлечена к международной ответственности.

МИД отмечает, что и латвийский, и словацкий народы пострадали от военной агрессии двух тоталитарных режимов - коммунизма и нацизма. Окончание Второй мировой войны не принесло свободы и независимости, Латвия потеряла независимость на 50 лет в результате оккупации территории Латвии Советским Союзом и вернула независимость лишь 4 мая 1990 года, а преступления тоталитарного коммунизма до сих пор не получили такого осуждения, как преступления нацизма, подчеркивает министерство.

Учитывая, что Россия уже четвертый год ведет полномасштабную войну против соседней Украины и украинского народа, Латвия не будет предоставлять дипломатические разрешения на перелеты, обеспечивающие участие в мероприятиях 9 мая в Москве, подчеркнули в МИД.

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