Латвийское предприятие получило международную страховую гарантию на открытие бизнеса в Кении

Министерство подчеркивает, что это первый в истории случай, когда латвийской компании предоставляется гарантия MIGA для инвестиций в развивающихся странах.

Гарантия обеспечивает защиту от экспроприации инвестиций (отъема собственности), валютных ограничений, гражданских волнений и их последствий.

Министр финансов Арвил Ашераденс ("Новое Единство") отметил, что это сигнал о готовности латвийских предпринимателей работать в сложных рынках с высокой добавленной стоимостью.

Гарантия не только защищает бизнес от геополитических рисков, но и укрепляет продовольственную безопасность в Африке и открывает новые экспортные возможности для Латвии, подчеркнул министр.

Минфин поясняет, что в результате проекта будет развиваться логистика и переработка сырья для животноводческих кормов в Кении, что усилит цепочки поставок и обеспечит доступность кормов в отдаленных регионах по минимально возможной цене.

Также проект реализует гендерный план группы Всемирного банка, обеспечивая женщинам, занятым в сельском хозяйстве, доступ к качественным ресурсам, обучению и лучшим практикам.

В 2024 году компания L.J. Linen достигла оборота в 46,94 миллиона евро, что на 33,6% больше, чем в 2023 году, а также получила прибыль в размере 2,42 миллиона евро, в отличие от убытков в предыдущем году.