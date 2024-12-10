«Куда пропали мои прекрасные коллеги?» Люди бегут от Анды Чакши

Однако вопрос остается - куда же пропали сотрудники МОН? С тех пор как министром образования в декабре 2022 года стала Анда Чакша ("Новое Единство"), МОН и подведомственные ему учреждения столкнулись с кадровой встряской. Люди, посвятившие сфере образования десятилетия, ушли с работы или перешли на другие должности.

Ранее сообщалось, что желание служащих уйти с работы было связано с тогдашним советником министра Райвисом Бергсом, но с июне этого года Бергс больше не советник. Это произошло после того, как президент Латвийского олимпийского комитета Янис Букс обвинил Бергса в оказании политического давления.

Хотя Бергс официально больше не является помощником министра, несколько человек, с которыми связался портал "Delfi", называют его "неформальным советником".

Сам Бергс в разговоре с "Delfi" тоже заявил, что по-прежнему бывает в министерстве.

Обсуждая с министром частные вопросы, Бергс высказывает мнение о людях, покинувших министерство после него. Он отрицает, что все еще имеет какое-то влияние в министерстве, то же самое говорит и Чакша. Якобы они встречаются, потому что знают друг друга лично, а о работе не говорят.

По словам близкого к Чакше человека, текучка кадров в министерстве связана с тем, что министр требовательная, работы много, и не каждый выдерживает такую нагрузку.

Однако по, неофициальной информации, дело в другом - с началом работы Чакши в МОН ее команда "прошерстила" весь кадровый состав учреждения.

(Delfi.lv)