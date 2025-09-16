Как воспитать поляка в Латвии: директор Польской гимназии

— В этом году заканчивается переходный период внедрения программы «Единая школа», которая предусматривает, что с 1 сентября этого года обучение в школах Латвии будет проводиться исключительно на латышском языке. Даугавпилсская Польская гимназия перешла на эту систему немного раньше. Все предметы, кроме уроков польского языка, ведут на латышском языке. Насколько эффективно дети усваивают материал на государственном языке?

— Если мы обратимся к самооценке нашей школы (которая доступна на странице IKVD — Государственной службы качества образования), то увидим, что в первом классе знание латышского языка очень неоднородно. 75% первоклассников могут учиться на латышском языке, а 25% детей нуждаются в помощи. Здесь всё зависит от школы и родителей, от того, в каком режиме мы будем работать, как будем учить, как будем углублять навыки чтения, потому что, извините, язык невозможно выучить, не умея читать.

Однако, чем старше дети, тем лучше они понимают инструкции, задания, тексты и вообще государственный язык.

— Какую поддержку может оказать гимназия тем детям, которые плохо знают латышский и из-за этого испытывают трудности в учёбе?

— Прежде всего, это дополнительные занятия, которые раньше финансировало государство, и учитель, который будет ученика поддерживать. Мы надеемся, что в этом году у нас снова будет такая возможность. Ведь стоит помнить и о том, что в нашем регионе, к сожалению, не всегда в семьях, где мама и папа хорошо знают латышский язык, они говорят на нём каждый день дома, в результате чего дети не осваивают этот язык на должном уровне. В таких случаях мы стараемся поддерживать таких детей...

— Считается, что молодые учителя не хотят работать в школах в основном из-за невысокой заработной платы и большой загруженности. Так ли это на самом деле? Не существует ли других причин, по которым молодые педагоги не хотят работать в школе?

— Я не могу говорить обо всех молодых учителях в Латвии. Иногда уходят с работы и люди со стажем более 20 лет, они выгорают. Тут всё зависит от человека. Знаете, есть такая шутка: за спиной каждого хорошего учителя всегда стоит какой-то спонсор, и чаще всего это муж. Но если говорить серьезно, то, к сожалению, профессия учителя во многих странах, особенно в странах бывшего Советского Союза, утратила прежний престиж и авторитет. Просто имя учителя так запятнали, и мы только сейчас постепенно это меняем...

В своей школе я не позволю унижать учителей. И не только их. Это касается также уборщиц, библиотекаря, психолога... Если такие ситуации возникают, я иду на родительское собрание и разговариваю с ними. Родитель не имеет права воспитывать учителя. Каждый является профессионалом в своей сфере. Родители имеют право указывать на некоторые недостатки или недоработки в школе, но не критиковать и не нападать на учителей, тем более в присутствии ребенка. В таких случаях я всегда говорю им: «Вы сейчас так поступили с учителем, а через несколько лет ребёнок поступит так же с вами, потому что он учится на примере»...

— Поговорим о патриотическом воспитании. Важной его частью являются уроки истории. Изучают ли дети сейчас этот предмет в школе?

— Дети изучают историю, и тут я горжусь нашими польскими учебниками, потому что, изучая литературу по ним, невозможно обойти стороной майские дни и 11 ноября (польские День флага и День конституции 2 и 3 мая, День независимости 11 ноября — прим. ред.), невозможно обойти стороной ни патриотические вещи, ни исторические события.

Так что это один из способов обучения, когда мы придерживаемся программы, и учитель знает, что нужно подать эту историю вместе с чем-то ещё. Однако давайте не забывать, что проводится также внеклассная работа, которая играет в этом главную роль.

— Как воспитать поляка в современной Латвии?

—Понемногу, маленькими шажками. Я всегда говорю, что у каждого свой путь к польскости. Меня восхищает, что иногда люди, у которых польские корни настолько далеки, что они даже не могут этого доказать, приехали в Латвию и фактически являются больше поляками, чем те, у кого эта национальность указана в документах. Они поляки по делам, а не по словам.

— Популярность Польской гимназии в Даугавпилсе растет, что видно по числу людей, которые хотят отправить своего ребенка именно в эту школу. Как вы думаете, с чем это связано?

— Прежде всего, атмосфера, которую создает педагогический коллектив. Я надеюсь, что родители чувствуют, что в нашей школе можно воспитать даже того ребенка, у которого есть какие-то проблемы, дать ему шанс,что всегда можно прийти к учителю и обсудить с ним все, что беспокоит родителя.

Во-вторых, у нас нет больших классов. В средней школе классы могут быть больше, потому что программа обучения делится на так называемые предметные корзины. Все вместе ученики собираются только на уроке физкультуры, а на другие уроки ходят в зависимости от выбранных ими предметов...

— Сколько выпускников после окончания Польской гимназии уезжают в Польшу или в другие страны?

— В этом году их было особенно много. Мы проанализировали это. В этом году 21 человек закончил гимназию. Четверо уехали в Польшу, а еще четверо поступили в университеты Франции, Германии и Нидерландов.

Наши выпускники выбирают разные направления: технологии, картографию... биоинженерию, чтобы когда-нибудь сделать нам запасные части тела, например, искусственное колено, бедро, плечо и так далее. Они выбирают языки, обучение в Институте культуры. К сожалению, не выбирают больше полонистику...

— Не является ли это своего рода экспортом способной, талантливой молодежи за границу?

— К сожалению, если наше государство не изменит своего отношения к молодым людям, не изменит своего подхода к поддержке молодежи, чтобы дети рождались здесь, в Латвии, то ничего хорошего из этого не выйдет. Я была удивлена, когда узнала, что в Польше молодые люди до 26 лет не платят подоходный налог. Благодаря этому моя дочь, которая живет в Польше, зарабатывает всего на 100 евро меньше, чем я, директор школы. А она работает физиотерапевтом. На мой взгляд, это и есть настоящая поддержка молодежи.

Так что это не от меня зависит. Если в стране ничего не изменится, молодежь будет уезжать. Да, я согласна, это экспорт. Но я рада, что этот экспорт идёт в Польшу, я рада, что наши дети находят себя, создают семьи, рожают детей и приезжают к нам. К сожалению, большего мы пока предложить не можем.