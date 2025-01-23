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Чтобы не пришлось повышать налоги: работодатели призывают сократить расходы на публичный сектор

Редакция PRESS 23 января, 2025 14:15

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LETA

Сократив расходы на 5%, публичный сектор мог бы сэкономить 850 млн евро ежегодно, заявил гендиректор Латвийской конфедерации работодателей (ЛКР, LDDK) Каспар Горкшс, передает LSM+ со ссылкой на LETA. По словам руководителя организации, это необходимо сделать, чтобы не пришлось поднимать налоги.

Агентство поясняет, что сегодня четыре предпринимательских организаций — Конфедерация работодателей, Латвийская торгово-промышленная палата, Ассоциация финансовой отрасли и Совет иностранных инвесторов в Латвии — подписали декларацию, в которой заявляют о решимости разработать и подать премьер-министру Эвике Силине предложения о том, что следует сделать для сокращения правительственных расходов.

В LDDK уверены, что 850 млн евро — это минимальная сумма, которую необходимо сэкономить при создании бюджета следующего года (работа над ним должна начаться уже в марте). «Сейчас госбюджет Латвии создан на основе излишне оптимистичных прогнозов. Надо понимать, что, не сократив расходы, уже при создании следующего бюджета может понадобиться повысить несколько налогов […]», — заявил Горкшс агентству.

По его словам, для сокращения расходов необходимо также провести аудит функций госуправления. Он отметил: ясно, что нужды безопасности потребуют дополнительных средств, но наметилось несколько других приоритетов, которым также могут понадобиться деньги. Если сократить расходы на 5%, средств должно хватить и на оборону, и на решение других вопросов, но для этого нужен политический мандат, поэтому важно, чтобы премьер-министр взяла на себя инициативу по введению необходимых мероприятий и контролю за процессом.

Горкшс не сомневается, что сокращение публичных расходов хотя бы на заявленные 5% — вполне достижимый результат: любое предприятие, любое домохозяйство знает, как сократить свои траты на такую величину.

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