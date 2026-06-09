Ирландия поставляет в Россию стратегический глинозём: Кая Каллас лично занялась проблемой

Ирландия - в центре скандала из-за продолжающихся поставок глинозёма в Россию. Пристальное внимание к этой теме вновь привлекла недавняя публикация газеты "Файненшл таймс", в ней сообщается, что в Ирландии продолжает работу крупнейшее в Европе производства глинозема принадлежащее находящему под санкциями бизнесмену Олегу Дерипаске. Завод Aughinish Alumina, легально экспортирует глинозем на российский рынок, где его могут задействовать в производстве вооружений.

Расследования на всех уровнях

В Дублине уже заявили, что проводят расследование и пока не располагают информацией о том, что глинозем с завода идет на производство оружия. Тем временем в публикации "Файненшл таймс" уточняется, что, согласно российским таможенным записям за 2025 год, крупнейшим получателем глинозема является завод по производству алюминия в Красноярске. Ранее Kyiv School of Economics определила этот город как важный военно-промышленный хаб.

Согласно же недавнему расследованию Irish Times, алюминий с завода продают компании ASK, которая поставляет продукцию для военно-промышленного комплекса.

История с предприятием крайне чувствительна для Ирландии, которая готовится с 1 июля по ротации занять пост председателя ЕС.

Верховный представитель ЕС Кая Каллас во вторник обсудила ее с ирландским премьер-министром Михолом Мартином. "Если кто-то из нас по-прежнему извлекает выгоду из торговли с Россией в период, когда это облегчает ей финансирование войны, то эта война никогда не закончится, - заметила она. Добавив, что "войны прекращаются. когда у агрессоров заканчиваются деньги".

О деловых связях Aughinish Alumina, с российской экономикой стало известно еще в марте, когда Центр по исследованию коррупции и организованной преступности опубликовал материал на эту тему.Из него следует, что гигантский завод продаёт глинозём российским алюминиевым предприятиям, принадлежащим его материнской компании United Company Rusal, а она перепоставляет сырье трейдеру, отвечающему за поставки алюминия оборонным предприятиям из санкционного списка.

Законный бизнес?

В Aughinish настаивают, что деятельность компании полностью законна, поскольку глинозём не подпадает под ограничения в рамках санкций ЕС. Для сравнения: экспорт первичного алюминия и переработанной алюминиевой продукции в Россию строго запрещён.

Премьер-министр Михол Мартин назвал Aughinish Alumina ключевым участником "более широкой европейской цепочки поставок", связанной с предприятиями в Швеции и Франции, и предупредил, что введение санкций может разогнать инфляцию и затронуть тысячу прямых рабочих мест. "Главный принцип санкций - в том, чтобы не нанести себе большего ущерба, чем России, чтобы они не стали контрпродуктивными", - заметил Мартин в конце мая. Признав, что ему кажется, что "Aughinish как раз попадает в эту категорию".

Тем временем депутат Европарламента от правящей партии Fine Gael Реджина Догерти заявила, что "если есть хоть тень сомнения в том, что мы непреднамеренно поддерживали цепь поставок военных материалов, это должно быть абсолютным императивом на немедленные действия".

Посольство Украины в Ирландии выразило (источник на английском языке)«серьёзную обеспокоенность" в связи с продолжающимися поставками глинозёма и перечислило несколько видов российского вооружения, в конструкции которого используется алюминий, включая баллистические и гиперзвуковые ракеты и беспилотники- "шахеды". "Украина полностью осознаёт важность защиты рабочих мест, местных сообществ и конкурентоспособности промышленности в Ирландии и по всему ЕС, - заявило посольство на прошлой неделе.- В то же время продолжающаяся агрессивная война России требует постоянной бдительности - так, чтобы коммерческая деятельность прямо или косвенно не способствовала поддержанию военного потенциала государства, ведущего жестокую и ничем не спровоцированную войну против суверенной европейской страны".

По данным посольства, экспорт глинозема из Ирландии в РФ вырос до 315 миллионов евро в 2025 году. В 2021 -м показатель составил 196 миллионов евро.

Как закрыть лазейки?

Еврокомиссия действует осторожно, учитывая, что экспорт глинозёма в Россию с формальной точки зрения разрешён правилами ЕС. "С каждым новым санкционным пакетом мы ищем способы закрыть лазейки", — заявил в понедельник днём представитель Брюсселя.

В ближайшее время исполнительный орган ЕС представит своё предложение по 21-му пакету санкций против России. Группа из 39 депутатов Европарламента уже призвала включить в него запрет на экспорт глинозёма. Поддержку этой инициативе высказал и министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна."Мы должны закрыть все лазейки и ещё больше ослабить военную машину России", — заявил он.

Однако для введения санкций требуется единогласная поддержка всех государств-членов ЕС, и обычно Еврокомиссия не склонна выносить на обсуждение меры, которые, как она предполагает, наверняка будут отклонены.