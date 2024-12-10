«Их руки в крови»: двое латвийцев в списке Европола

Европейская сеть групп активного поиска преступников (ENFAST) при поддержке Агентства правоохранительных органов Европейского Союза (Европол) запустила кампанию 2024 года по самым разыскиваемым лицам в Европейском Союзе, обновляя и дополняя список. В этом году в центре внимания кампании — фраза «их руки в крови», пытающаяся выделить особо жестоких и опасных людей.

Леона Русиньша разыскивают с апреля прошлого года, когда он убил свою бывшую жену в Екабпилсском районе. Русиш совершил убийство на глазах у ребенка и матери женщины.

Русиньш месяцами угрожал и преследовал женщину, об этом регулярно сообщалось в полицию, но женщину не защитили. В конкретной ситуации на человека было возбуждено 19 уголовных производств, 18 из которых за невыполнение решения о защите от насилия.

Полиции пока не удалось арестовать Русиньша после убийства, однако не исключено, что он покончил жизнь самоубийством.

Марис Янкевич разыскивается по подозрению в особо жестоком убийстве женщины в Сабиле, совершенном весной 2022 года.

Согласно информации, размещенной на сайте поиска преступников, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил женщину несколькими ударами, нанес ножевые ранения, задушил ее, а затем поджег.

Согласно общедоступной информации, Государственная полиция Латвии 3 апреля 2022 года объявила мужчину в розыск, заявив, что мужчина разыскивается за совершение особо тяжкого преступления.

В Европе за восемь лет разыскиваются более 450 лиц, подозреваемых в преступлениях.

Гражданам Европейского Союза предлагается посетить сайт «eumostwanted.eu» , посмотреть фотографии находящихся в розыске и сообщить, если они кого-то опознали в этом списке.

Сайт самых разыскиваемых подозреваемых Европы был создан в 2016 году. С тех пор на сайте было размещено в общей сложности 454 профиля преступников. 164 из них были арестованы, причем в 53 случаях арест был напрямую связан с тем, что фотографии были размещены на сайте.