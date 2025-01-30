Ходили по квартирам, где есть дети: в Вецмилгрависе ночью полиция искала родителей оказавшегося на улице малыша

Одна из жительниц района, проживающая с семьей на Мелдру, 22, рассказала, что полиция постучала к ним в дверь около 4 часов утра и поинтересовалась, на месте ли её двухлетний сын.

"Получив отрицательный ответ, полицейский объяснил, что только что экипаж полиции нашел малыша в одной пижаме на улице перед нашим домом. На вид ребенку 2-3 года. Мы не узнали мальчика по фотографии, чтобы сказать, живет ли он где-нибудь поблизости. После короткого разговора полицейский отправился дальше на поиски родителей, по соседним домам и лестничным клеткам.

В 5 утра у соседского дома все еще находилось 2 экипажа, и еще 2 женщины в форме с собакой осматривали дворы", - рассказала Рута.

Выяснилось, что ребенка заметила другая жительница района. Лариса услышала на улице детский плач и выглянула в окно. Увидев ребенка, женщина тут же забрала его в дом и вызвала полицию.

"Пока полиция искала родителей , ребенок был с нами и врачами в тепле. 2 часа мультики смотрел", - рассказала Лариса.

Полиции в итоге удалось найти родителей ребенка. Они проживали через один дом от того места, где был найдет малыш.