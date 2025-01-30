Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 30. Января Завтра: Parsla, Tina, Valentina
Доступность

Ходили по квартирам, где есть дети: в Вецмилгрависе ночью полиция искала родителей оказавшегося на улице малыша

Редакция PRESS 30 января, 2025 13:09

Важно 0 комментариев

LETA

В группе "Vecmilgravis" социальной сети Facebook появилась тревожная новость. Ночью полиция ходила по домам и искала родителей малыша, обнаруженного на улице в одной пижаме. Мальчику на вид было около 2-3 лет.

Одна из жительниц района, проживающая с семьей на Мелдру, 22, рассказала, что полиция постучала к ним в дверь около 4 часов утра и поинтересовалась, на месте ли её двухлетний сын. 

"Получив отрицательный ответ, полицейский объяснил, что только что экипаж полиции нашел малыша в одной пижаме на улице перед нашим домом. На вид ребенку 2-3 года. Мы не узнали мальчика по фотографии, чтобы сказать, живет ли он где-нибудь поблизости. После короткого разговора полицейский отправился дальше на поиски родителей, по соседним домам и лестничным клеткам.

В 5 утра у соседского дома все еще находилось 2 экипажа, и еще 2 женщины в форме с собакой осматривали дворы", - рассказала Рута.

Выяснилось, что ребенка заметила другая жительница района. Лариса услышала на улице детский плач и выглянула в окно. Увидев ребенка, женщина тут же забрала его в дом и вызвала полицию.

"Пока полиция искала родителей , ребенок был с нами и врачами в тепле. 2 часа мультики смотрел", - рассказала Лариса.

Полиции в итоге удалось найти родителей ребенка. Они проживали через один дом от того места, где был найдет малыш.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 23 реакций
Комментарии (0) 23 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Латвия за три года не выдала России ни одного человека по запросу

Важно 14:56

Важно 0 комментариев

После вторжения России в Украину в феврале 2022 года прокуратура Латвии получила от России 11 запросов об экстрадиции, однако ни один из них не был удовлетворен, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

После вторжения России в Украину в феврале 2022 года прокуратура Латвии получила от России 11 запросов об экстрадиции, однако ни один из них не был удовлетворен, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Читать
Загрузка

Бришкенс и велосипед: ViVi презентовали первый поезд, оснащенный держателями для двухколесных. ФОТО

Важно 14:32

Важно 0 комментариев

После неоднократных жалоб пассажиров на то, что в новых электричках ViVi нет места для велосипедов, недостаток был исправлен. И вот сегодня министр сообщения Каспарс Бришкенс (Прогрессивные) лично протестировал новые держатели в первом оборудованном ими поезде Pasažieru vilciens.

После неоднократных жалоб пассажиров на то, что в новых электричках ViVi нет места для велосипедов, недостаток был исправлен. И вот сегодня министр сообщения Каспарс Бришкенс (Прогрессивные) лично протестировал новые держатели в первом оборудованном ими поезде Pasažieru vilciens.

Читать

В Вашингтоне пассажирский самолет в воздухе столкнулся с вертолетом (ВИДЕО)

Мир 14:23

Мир 0 комментариев

Заходивший на посадку Bombardier CRJ700 столкнулся с вертолетом и упал в реку. На борту лайнера находились 64 человека. 

Заходивший на посадку Bombardier CRJ700 столкнулся с вертолетом и упал в реку. На борту лайнера находились 64 человека. 

Читать

«Задаю встречный вопрос: как 35 процентов могут дискриминировать 65?» Несколько цитат Яниса Петерса

Латышские СМИ 14:19

Латышские СМИ 0 комментариев

Журналист Михаил Губин на своей странице ФБ вспомнил несколько цитат Яниса Петерса (1939-2025) - поэта, писателя, политика и дипломата. Они относятся к разным периодам его жизни. Полагаем, нашим читателям они тоже будут интересны.

Журналист Михаил Губин на своей странице ФБ вспомнил несколько цитат Яниса Петерса (1939-2025) - поэта, писателя, политика и дипломата. Они относятся к разным периодам его жизни. Полагаем, нашим читателям они тоже будут интересны.

Читать

«У вас так мало мозгов, чтобы выучить латышский?!» Вейдемане схватилась с Элксниньшем из-за проверки педагогов

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш (Sarauj, Latgale!) попросил прекратить проверку знаний государственного языка у учителей в середине учебного года, так как это может создать проблемы для школ при выполнении учебных программ. На это публицист Элита Вейдемане в интервью программе Preses klubs на телеканале TV24 обвинила Элксниньша в предвыборном популизме.

Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш (Sarauj, Latgale!) попросил прекратить проверку знаний государственного языка у учителей в середине учебного года, так как это может создать проблемы для школ при выполнении учебных программ. На это публицист Элита Вейдемане в интервью программе Preses klubs на телеканале TV24 обвинила Элксниньша в предвыборном популизме.

Читать

Дорогой наш мусор: как его выбрасывать по-новому?

Бизнес 13:56

Бизнес 0 комментариев

Кто бы еще лет семь назад мог подумать, что плата за мусор будет методично подниматься, а сама процедура вывоза бытовых отходов станет дорогостоящим шоу...

Кто бы еще лет семь назад мог подумать, что плата за мусор будет методично подниматься, а сама процедура вывоза бытовых отходов станет дорогостоящим шоу...

Читать

Мы обязуемся продолжать военную помощь: Браже о поддержке Украины

Важно 13:36

Важно 0 комментариев

Приоритетом Латвии является всесторонняя поддержка Украины, заявила министр иностранных дел Байба Браже в ходе ежегодных дебатов по внешней политике в Сейме.

Приоритетом Латвии является всесторонняя поддержка Украины, заявила министр иностранных дел Байба Браже в ходе ежегодных дебатов по внешней политике в Сейме.

Читать