Хаос в парламенте Сербии: оппозиция пустила в ход сигнальные ракеты и дымовые шашки

Первая весенняя сессия парламента Сербии в Белграде во вторник вылилась в хаос после того, как депутаты от оппозиции в ходе разгорающейся дискуссии запустили сигнальные ракеты и бросили дымшашки.

Некоторые законодатели ввязались в потасовку, и сессия была прервана. Охране удалось предотвратить более масштабную физическую конфронтацию. Тем временем спикер парламента Ана Брнабич предложила депутатам вернуться на свои места и продолжить работу.

До инцидента законодатели от правящей коалиции предложили принять ряд законов, предоставляющих льготы студентам и молодёжи, и только потом признать отставку премьер-министра Милоша Вучевича, что фактически означало бы распад его кабинета.

Оппозиционные депутаты выступили против этой программы, заявив, что нет смысла принимать законы, принятые правительством, премьер-министр которого подал в отставку, что привело к короткой драке, в ходе которой Брнабич облили водой. После инцидента она заявила, что один из членов парламента, Ясмина Обрадович, перенесла инсульт, и что её жизнь находится под угрозой.

"Эта женщина борется за свою жизнь после того, как вы бросили в нее взрывпакет, - сказала Брнабич членам парламента. - Другой член парламента, находящийся на восьмом месяце беременности, также получил шок".

Для срыва заседания оппозиционные депутаты использовали также любимые футбольными фанатами пластиковые рожки вувузелы.

Вучевич подал в отставку в конце января после нескольких месяцев протестов под руководством студентов в связи со смертельным обрушением тента на вокзале в ноябре прошлого года, в результате которого погибли 15 человек в региональной столице Нови-Сад на севере Сербии.

"Правительство должно продемонстрировать... высочайший уровень ответственности, - сказал уходящий премьер в своем публичном выступлении 28 января. - Чтобы не допустить дальнейшего роста напряженности в обществе, я принял решение, о котором только что объявил".

Вучевич и Брнабич принадлежат к правящей партии СНС президента Александра Вучича, который объявил о срочной и масштабной реконструкции правительства в ответ на требования студентов.

После инцидента во вторник протестующие собрались перед зданием парламента в столице Сербии и перекрыли один из главных проспектов Белграда.