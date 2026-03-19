Завидуем эстонцам: соседи повышают минималку и какие у них цены на топливо!

Министр экономики и промышленности Эрки Келдо заявил, что с каждым годом Эстония приближается к цели установления минимальной заработной платы, составляющей не менее половины средней заработной платы в стране. «Минимальная заработная плата продолжает расти быстрее, чем прогнозируемая инфляция и средняя заработная плата, что напрямую улучшает покупательную способность и условия жизни малообеспеченных жителей. Я благодарю работодателей и профсоюзы за достижение этого важного компромисса», — сказал он.

Повышение минимальной заработной платы было согласовано в коллективном договоре между Конфедерацией профсоюзов Эстонии и Конфедерацией работодателей Эстонии, подписанном 17 февраля этого года.

Министерство финансов прогнозирует, что повышение минимальной заработной платы на 60 евро в 2026 году принесет в государственный бюджет дополнительные налоговые поступления в размере почти 9,7 млн ​​евро.

Наряду с повышением минимальной заработной платы, вырастут и соответствующие зарплаты как в частном, так и в государственном секторах. Кроме того, увеличатся и льготы, связанные с минимальной заработной платой, такие как пособие по уходу за ребенком. Выплаты муниципалитетам также могут увеличиться в связи с повышением, что может повлиять на цены различных услуг. Например, плата за детский сад может увеличиться, если муниципалитет привязал ее к минимальной заработной плате.

В Латвии же с 1 января 2026 года минимальная месячная заработная плата составляет 780 евро. То есть разница с эстонцами в 166 евро.

При этом, если мы обратимся к актуальной информации о ценах на то же топливо, то увидим, что у эстонцев и бензин, и дизель стоят значительно дешевле.