Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Завидуем эстонцам: соседи повышают минималку и какие у них цены на топливо!

Редакция PRESS 19 марта, 2026 16:14

В четверг эстонское правительство приняло решение о повышении минимальной заработной платы в Эстонии на 60 евро до 946 евро в месяц с 1 апреля, а минимальная почасовая оплата труда достигнет 5,67 евро.

Министр экономики и промышленности Эрки Келдо заявил, что с каждым годом Эстония приближается к цели установления минимальной заработной платы, составляющей не менее половины средней заработной платы в стране. «Минимальная заработная плата продолжает расти быстрее, чем прогнозируемая инфляция и средняя заработная плата, что напрямую улучшает покупательную способность и условия жизни малообеспеченных жителей. Я благодарю работодателей и профсоюзы за достижение этого важного компромисса», — сказал он.

Повышение минимальной заработной платы было согласовано в коллективном договоре между Конфедерацией профсоюзов Эстонии и Конфедерацией работодателей Эстонии, подписанном 17 февраля этого года.

Министерство финансов прогнозирует, что повышение минимальной заработной платы на 60 евро в 2026 году принесет в государственный бюджет дополнительные налоговые поступления в размере почти 9,7 млн ​​евро.

Наряду с повышением минимальной заработной платы, вырастут и соответствующие зарплаты как в частном, так и в государственном секторах. Кроме того, увеличатся и льготы, связанные с минимальной заработной платой, такие как пособие по уходу за ребенком. Выплаты муниципалитетам также могут увеличиться в связи с повышением, что может повлиять на цены различных услуг. Например, плата за детский сад может увеличиться, если муниципалитет привязал ее к минимальной заработной плате.

В Латвии же с 1 января 2026 года минимальная месячная заработная плата составляет 780 евро. То есть разница с эстонцами в 166 евро.

При этом, если мы обратимся к актуальной информации о ценах на то же топливо, то увидим, что у эстонцев и бензин, и дизель стоят значительно дешевле.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка
Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

