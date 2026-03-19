Agrova Baltics отказывается от клеток для кур! Новости партнеров 19 марта, 2026

Agrova Baltics перейдет на 100-процентно бесклеточное производство яиц к 2028 году. В Алуксне запускается инвестиционная программа на 30 млн. евро – и это отличная новость для Латвии.

Производители яиц всего мира постепенно отказываются от клеток для содержания кур. У бесклеточного содержания, безусловно, есть плюсы с точки зрения благосостояния животных, хотя это требует немалых инвестиций со стороны бизнеса.

Замечательно, что латвийская группа предприятий пищевой промышленности AS Agrova Baltics (входит в холдинг Agrova International) приняла решение перейти на 100-процентно бесклеточное содержание кур-несушек на птицефабрике в Алуксне. Как сообщает пресс-релиз, завершение перехода запланировано до конца 2028 года, что позволит компании стать первым производителем яиц в странах Балтии, реализовавшим данную трансформацию в полном объеме.

Данное решение также обусловлено стремительным ростом спроса на бесклеточные яйца на экспортных рынках и со стороны розничных сетей.

В связи с этим решением основатель и председатель правления AS Agrova Baltics Юрий Адамович отметил: «Мы формируем экспортно ориентированный бизнес европейского масштаба в сегменте яичного протеина, где нашими ключевыми клиентами уже сегодня являются международные розничные сети с широкой географией присутствия по всей Европе. Эти игроки рынка активно переходят на бесклеточные яйца, и данная категория становится новым отраслевым стандартом».

В настоящее время Agrova Baltics является лидером в странах Балтии по доле бесклеточного производства — около 80% общего объема приходится на продукцию данной категории.

Производство в Алуксне осуществляется в пяти птичниках, четыре из которых уже работают по технологиям бесклеточного содержания. Оставшийся птичник планируется реконструировать до конца 2028 года, завершив переход от клеточных систем к современным бесклеточным производственным решениям.

«Мы понимаем, что данный переход будет сопряжен с определенными вызовами на внутреннем рынке Латвии, – подчеркивает Юрий Адамович, – где уровень покупательной способности остается существенным фактором. В краткосрочной перспективе это может повлиять на нашу долю рынка. Поэтому мы реализуем поэтапный переход, сохраняя доступные продуктовые решения для местного рынка в течение ближайших двух лет. В то же время вся европейская отрасль движется в этом направлении, и, как ответственный производитель, мы считаем необходимым своевременно адаптироваться к этим структурным изменениям и продолжать укреплять свои позиции на европейском рынке».

Новые рабочие места в регионе!

Как мы уже сказали, наряду с модернизацией существующей инфраструктуры Agrova Baltics запускает инвестиционную программу в размере 30 млн. евро в Алуксне, направленную на дальнейшее расширение и развитие производственной платформы компании.

Программа предусматривает строительство трех новых птицеводческих корпусов, а также значительную модернизацию комплекса сортировки и упаковки яиц, расширение комбикормового производства и развитие производства органических удобрений. Кроме того, инвестиции будут направлены на улучшение сопутствующей инфраструктуры, формируя полностью интегрированный, современный производственный комплекс.

Проект соответствует стратегии Agrova по безотходному производству (zero-waste), обеспечивая эффективное использование всех побочных продуктов по всей цепочке создания стоимости и укрепляя приверженность компании принципам устойчивого и ответственного производства.

Инвестиционная программа реализуется при поддержке стратегического партнера компании - Accession Capital Partners (ACP), что обеспечивает дополнительный капитал для ускорения роста и расширения экспортных возможностей. Новые мощности и модернизация существенно увеличат производственные объемы, создадут новые рабочие места в Алуксне и будут способствовать развитию экономики региона Видземе.

Завершение строительства трех новых птицеводческих корпусов запланировано на первую половину 2027 года.

После реализации проекта доля производства яиц вне клеточных систем достигнет примерно 90% от общей производственной мощности, что дополнительно укрепит лидерские позиции Agrova Baltics в регионе.

Справка: Agrova — европейская агропродовольственная группа, ключевым акционером которой является Agrova International. Компания специализируется на производстве и переработке яиц, а также на разработке яичных продуктов и функционального питания.

Группа была основана в 2025 году в Риге предпринимателем Юрием Адамовичем с целью создания глобально конкурентоспособной платформы в сфере производства яиц и яичных продуктов, основанной на аграрной экспертизе, научном подходе и принципах ответственного ведения бизнеса по всей цепочке создания стоимости.

В настоящее время Agrova управляет производственными объектами в Латвии и Великобритании, обеспечивая поставки для розничных сетей, сектора HoReCa и предприятий пищевой промышленности по всей Европе.

Подготовила Людмила ВЕВЕРЕ