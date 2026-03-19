Учёные выяснили: какие соцсети портят настроение сильнее всего

Новое глобальное исследование показало: дело может быть не в вас — а в самой соцсети.

Оказалось, что платформы вроде Instagram и TikTok чаще связаны с ухудшением психического состояния. А вот мессенджеры и более «общительные» сервисы — наоборот, дают противоположный эффект.

Разница — в том, как мы ими пользуемся.

Там, где бесконечная лента, алгоритмы и чужая «идеальная жизнь» — выше риск тревоги и снижения настроения.

Там, где переписка, знакомые люди и реальное общение — уровень удовлетворённости жизнью выше.

Причём важна не только платформа, но и время.

Самый неожиданный вывод:

лучше немного соцсетей, чем совсем ноль.

Около одного часа в день связано с более высоким уровнем удовлетворённости жизнью. Но в реальности люди проводят в соцсетях в среднем около двух с половиной часов.

И здесь эффект уже другой.

Исследование охватило десятки стран, и в целом картина повторяется: чем больше пассивного «скроллинга», тем хуже самочувствие.

Но при этом учёные подчёркивают — соцсети не единственный фактор.

Молодёжь всё чаще говорит о тревоге за будущее, работе и доходах — и это тоже влияет на общее состояние.

Тем не менее вывод звучит просто:

не все соцсети работают одинаково.