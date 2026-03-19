Учёные выяснили: какие соцсети портят настроение сильнее всего

Новое глобальное исследование показало: дело может быть не в вас — а в самой соцсети.
Оказалось, что платформы вроде Instagram и TikTok чаще связаны с ухудшением психического состояния. А вот мессенджеры и более «общительные» сервисы — наоборот, дают противоположный эффект.
Разница — в том, как мы ими пользуемся.
Там, где бесконечная лента, алгоритмы и чужая «идеальная жизнь» — выше риск тревоги и снижения настроения.
Там, где переписка, знакомые люди и реальное общение — уровень удовлетворённости жизнью выше.
Причём важна не только платформа, но и время.
Самый неожиданный вывод:
лучше немного соцсетей, чем совсем ноль.
Около одного часа в день связано с более высоким уровнем удовлетворённости жизнью. Но в реальности люди проводят в соцсетях в среднем около двух с половиной часов.
И здесь эффект уже другой.
Исследование охватило десятки стран, и в целом картина повторяется: чем больше пассивного «скроллинга», тем хуже самочувствие.
Но при этом учёные подчёркивают — соцсети не единственный фактор.
Молодёжь всё чаще говорит о тревоге за будущее, работе и доходах — и это тоже влияет на общее состояние.
Тем не менее вывод звучит просто:
не все соцсети работают одинаково.