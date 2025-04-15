«Год назад я прыгнула с Каменного моста в Даугаву»: откровенное видео в TikTok потрясло латвийцев (ВИДЕО)

Песню написала латышская девушка, известная под своим сценическим псевдонимом Стирна. В реальности её зовут Лилита, некоторые её помнят по участию в социальном проекте «Сквозь тернии к...». Жизнь Лилиты полна трагизма - мать оставила ее в роддоме, отчим подвергал ее сексуальному насилию. Подростком её привязывали к койке в психбольнице.

Свою первую песню она написала 3 года назад. Особенная девушка - особенная музыка. «Dvēseles takās»...

В последнее время жизнь девушки резко изменилась. После того, как она решилась спрыгнуть в холодную Даугаву с каменного моста в Риге.

Об этом Стирна откровенно рассказала в В TikTok.

-Этот год был очень сложным, но для меня этот год о том, что от депрессии можно убежать. Это был первый год, когда у меня не было депрессии зимой. В декабре прошлого года я прыгнула с Каменного моста в Даугаву. Это было глупое решение, эмоциональное, но, как говорится, так и надо жить.

...Прошел год с тех пор, как я стала работать над собой...Мне пришлось немного побороться с собой.... Считаю: в этом году я была в Нидерландах. В этом году я потеряла свой дом. В этом году я потеряла людей в своей жизни. В этом году я потеряла абсолютно все...Я прошла пешком из Латвии в Польшу. Это был очень долгий путь. Мне поставили диагноз «эпилепсия»...В этом году я жила на крыше, на улице (потому что не было дома). В полном подвешенном состоянии.

В этом году я поехала работать в Швецию. И в этом году я узнал много ценного. В этом году я написал много новых песен. В этом году я развила свой музыкальный канал. Я отрастила волосы. Я принял себя. Я перестала себя осуждать. Мне стало наплевать на мнение остальных. Я научилась говорить «нет», я научилась решать свои проблемы самостоятельно. Я научилась находиться в абсолютном мире с собой. Я не употребляла ни алкоголя, ни пива целый год. Я пережила этот год и не влезла в долги. Всего в этом году 23 достижения. Но год назад я спрыгнула с моста. Дорогие люди, у меня вопрос: что еще невозможно?

Кто "в печали" - делаем выводы...