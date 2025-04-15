Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 22. Апреля Завтра: Armanda, Armands
Доступность

«Год назад я прыгнула с Каменного моста в Даугаву»: откровенное видео в TikTok потрясло латвийцев (ВИДЕО)

Редакция PRESS 15 апреля, 2025 18:24

Выбор редакции 0 комментариев

Это видео латвийской девушки в TikTok стало вирусным - миллионы просмотров и тысячи комментариев. В её песне - мощная история трагической, казалось, жизни, которая едва не закончилась совсем недавно...

Песню написала латышская девушка, известная под своим сценическим псевдонимом Стирна. В реальности её зовут  Лилита, некоторые её помнят по участию в социальном проекте  «Сквозь тернии к...».  Жизнь Лилиты полна трагизма - мать оставила ее в роддоме, отчим подвергал ее сексуальному насилию. Подростком её привязывали к койке в психбольнице.

Свою первую песню она написала 3 года назад. Особенная девушка - особенная музыка. «Dvēseles takās»...

В последнее время жизнь девушки резко изменилась. После того, как она решилась спрыгнуть в холодную Даугаву с каменного моста в Риге.

Об этом Стирна откровенно рассказала в В TikTok. 

-Этот год был очень сложным, но для меня этот год о том, что от депрессии можно убежать. Это был первый год, когда у меня не было депрессии зимой. В декабре прошлого года я прыгнула с Каменного моста в Даугаву. Это было глупое решение, эмоциональное, но, как говорится, так и надо жить.

...Прошел год с тех пор, как я стала работать над собой...Мне пришлось немного побороться с собой.... Считаю: в этом году я была в Нидерландах. В этом году я потеряла свой дом. В этом году я потеряла людей в своей жизни. В этом году я потеряла абсолютно все...Я прошла пешком из Латвии в Польшу. Это был очень долгий путь. Мне поставили диагноз «эпилепсия»...В этом году я жила на крыше, на улице (потому что не было дома). В полном подвешенном состоянии. 

В этом году я поехала работать в Швецию. И в этом году я узнал много ценного. В этом году я написал много новых песен. В этом году я развила свой музыкальный канал. Я отрастила волосы. Я принял себя. Я перестала себя осуждать. Мне стало наплевать на мнение остальных. Я научилась говорить «нет», я научилась решать свои проблемы самостоятельно. Я научилась находиться в абсолютном мире с собой. Я не употребляла ни алкоголя, ни пива целый год. Я пережила этот год и не влезла в долги. Всего в этом году 23 достижения. Но год назад я спрыгнула с моста. Дорогие люди, у меня вопрос: что еще невозможно?

Кто "в печали" - делаем выводы...

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 1 реакций
Комментарии (0) 1 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Мы больше не потерпим!» Жители Латвии восстали против строительства ветропарков

Важно 20:50

Важно 0 комментариев

Жители Цесисского края выступают против планируемого строительства ветропарков в четырёх волостях. Они убеждены, что присутствие генераторов не только испортит ландшафт, но и нанесёт ущерб природе и приведёт к финансовым потерям для государства, сообщает «360 Ziņas».

Жители Цесисского края выступают против планируемого строительства ветропарков в четырёх волостях. Они убеждены, что присутствие генераторов не только испортит ландшафт, но и нанесёт ущерб природе и приведёт к финансовым потерям для государства, сообщает «360 Ziņas».

Читать
Загрузка

Прорусская, разношерстная и нынешняя: какие коалиции возможны после выборов в Рижскую думу

Новости Латвии 20:46

Новости Латвии 0 комментариев

"На прошлой неделе были опубликованы рейтинги партий в Риге, составленные SKDS. Некоторые комментаторы уже выразили сомнения в их точности. В опросе приняли участие лишь 555 респондентов, среди которых почти треть не знала, за кого будет голосовать", - пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

"На прошлой неделе были опубликованы рейтинги партий в Риге, составленные SKDS. Некоторые комментаторы уже выразили сомнения в их точности. В опросе приняли участие лишь 555 респондентов, среди которых почти треть не знала, за кого будет голосовать", - пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

Читать

Завтра США предложат Украине и Европе признать Крым российским: The Washington Post

Важно 20:40

Важно 0 комментариев

В среду в Лондоне украинские и европейские официальные лица столкнутся с быстро развивающимся предложением США, согласно которому в рамках мирного соглашения предполагается признать незаконную аннексию Крыма Россией и заморозить линию фронта, сообщают несколько источников, знакомых с внутренними обсуждениями, сообщает The Washington Post.

В среду в Лондоне украинские и европейские официальные лица столкнутся с быстро развивающимся предложением США, согласно которому в рамках мирного соглашения предполагается признать незаконную аннексию Крыма Россией и заморозить линию фронта, сообщают несколько источников, знакомых с внутренними обсуждениями, сообщает The Washington Post.

Читать

«Какого черта я снова буду платить, если нам говорят, что airBaltic процветает?» Крик души налогоплательщика

Латышские СМИ 20:34

Латышские СМИ 0 комментариев

Проблемы AirBaltic ни для кого не секрет, и теперь, когда в СМИ снова появилась информация о том, что может потребоваться помощь государства или налогоплательщиков, граждане обеспокоены и, откровенно говоря, рассержены. Один смелый человек также выразил свои чувства, позвонив в программу «На линии» на канале TV24.

Проблемы AirBaltic ни для кого не секрет, и теперь, когда в СМИ снова появилась информация о том, что может потребоваться помощь государства или налогоплательщиков, граждане обеспокоены и, откровенно говоря, рассержены. Один смелый человек также выразил свои чувства, позвонив в программу «На линии» на канале TV24.

Читать

«Что он там, детский сад собирается открывать?» У соседа Кариньша возникли нехорошие подозрения

Важно 20:18

Важно 0 комментариев

В программу Bez Tabu обратился житель Рои, выразив обеспокоенность тем, что рядом с недвижимостью бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша установлены искусственные дорожные неровности (так называемые «лежачие полицейские»), которые, по его мнению, нецелесообразны и, возможно, были возведены благодаря служебному положению экс-премьера.

В программу Bez Tabu обратился житель Рои, выразив обеспокоенность тем, что рядом с недвижимостью бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша установлены искусственные дорожные неровности (так называемые «лежачие полицейские»), которые, по его мнению, нецелесообразны и, возможно, были возведены благодаря служебному положению экс-премьера.

Читать

Киберпанк по-латвийски: ученые предлагают изготавливать импланты для костей из дерева

Наука и технологии 20:15

Наука и технологии 0 комментариев

Возможно, в будущем импланты для укрепления костей человека будут изготавливать не из металла, а из дерева. Над этим уже работают ученые в Латвийском государственном институте химии древесины. Оказывается, у имплантов из такого материала есть целый ряд преимуществ, рассказывает программа LSM+ «Новый день».

Возможно, в будущем импланты для укрепления костей человека будут изготавливать не из металла, а из дерева. Над этим уже работают ученые в Латвийском государственном институте химии древесины. Оказывается, у имплантов из такого материала есть целый ряд преимуществ, рассказывает программа LSM+ «Новый день».

Читать

Орущий мужик с голым писюном: легендарный фасад в Риге «украсила» сомнительная статуя (ФОТО)

Важно 20:09

Важно 0 комментариев

Рижская дума собирается рассмотреть вопрос установки произведения искусства Айгара Бикше на фасаде здания в стиле модерн. Власти пояснили, что скульптура была размещена без необходимого согласования, поэтому предстоит оценить ситуацию и провести проверку.

Рижская дума собирается рассмотреть вопрос установки произведения искусства Айгара Бикше на фасаде здания в стиле модерн. Власти пояснили, что скульптура была размещена без необходимого согласования, поэтому предстоит оценить ситуацию и провести проверку.

Читать