Где ж такие деньги взять? Посчитано, сколько нужно на ремонт всех дорог

Полноценная модернизация всех государственных дорог, включая их строительство и содержание, а также целевую дотацию на муниципальные дороги в размере не менее 25% потребует 816,4 млн евро в год.

Объем финансирования дорог согласно плану сбора налогов на 2025-2027 год должен составить от 817 млн до 863 млн евро, что позволит значительно улучшить состояние дорог в стране. Из государственного бюджета на ремонт дорог ежегодно выделяется или планируется выделять от 306 до 362 млн евро.

Как отмечает Минсообщения, приоритетом в строительстве главных государственных дорог до 2040 года должна стать реконструкция главных дорог, создание как можно большего количества двухполосных участков. Автобусные остановки должны быть отделены от проезжей части, поток пассажиров общественного транспорта должен пересекать проезжую часть по многоуровневому переходу, дороги должны быть оборудованы защитными ограждениями и переходами для животных, а также противошумными устройствами.

Средняя стоимость строительства одного километра при реконструкции существующих однополосных дорог или строительстве новых двухполосных дорог составляет около 9,4 млн евро в ценах 2025 года.

Как указало Министерство сообщения, приоритетным направлением первого этапа с 2026 по 2034 год является Баусское шоссе (A7), включая строительство 60,1-километрового объезда Бауски и 34,3-километрового объезда Иецавы, а также реконструкция участка Балтэзерс-Саулкалне Рижской объездной дороги (A4).

На втором этапе, с 2030 по 2035 год, приоритетным направлением является участок Саласпилс-Бабите Рижской объездной дороги (A5) и его соединение с A4, включая мост через Даугаву.

На третьем этапе, с 2035 по 2040 год, основное направление развития - реконструкция существующих дорог с двумя проезжими частями, в том числе Видземской магистрали (A2) до Лорупского оврага, Елгавской магистрали (A8) и участков Юрмальской магистрали (A10).

На третьем этапе в двухполосные дороги будут преобразованы Таллиннское шоссе (A1) и 48,4-километровый участок Юрмала-Тукумс Вентспилсского шоссе (A10).

Приоритет будет отдан реконструкции региональных дорог, соединяющих города или административные центры регионов между собой, а также трансграничных соединений с высокой интенсивностью движения и региональных дорог, соединяющих другие региональные дороги со средней интенсивностью движения. В целом для достижения приоритетных целей необходимо дополнительное финансирование в размере 325 миллионов евро.

Что касается местных дорог, то к 2040 году дорога с черным покрытием в хорошем состоянии должна обеспечивать возможность добраться до центра края из каждого населенного пункта, в котором имеется волостная администрация.