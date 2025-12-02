Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Где ж такие деньги взять? Посчитано, сколько нужно на ремонт всех дорог

© LETA 2 декабря, 2025 18:36

Новости Латвии 0 комментариев

Для полного обновления сети государственных автодорог, по оценкам 2024 года, потребуется 2,902 миллиарда евро, говорится в информационном отчете Министерства сообщения о стратегии развития главных государственных дорог до 2040 года, который во вторник приняло к сведению правительство.

Полноценная модернизация всех государственных дорог, включая их строительство и содержание, а также целевую дотацию на муниципальные дороги в размере не менее 25% потребует 816,4 млн евро в год.

Объем финансирования дорог согласно плану сбора налогов на 2025-2027 год должен составить от 817 млн до 863 млн евро, что позволит значительно улучшить состояние дорог в стране. Из государственного бюджета на ремонт дорог ежегодно выделяется или планируется выделять от 306 до 362 млн евро.

Как отмечает Минсообщения, приоритетом в строительстве главных государственных дорог до 2040 года должна стать реконструкция главных дорог, создание как можно большего количества двухполосных участков. Автобусные остановки должны быть отделены от проезжей части, поток пассажиров общественного транспорта должен пересекать проезжую часть по многоуровневому переходу, дороги должны быть оборудованы защитными ограждениями и переходами для животных, а также противошумными устройствами.

Средняя стоимость строительства одного километра при реконструкции существующих однополосных дорог или строительстве новых двухполосных дорог составляет около 9,4 млн евро в ценах 2025 года.

Как указало Министерство сообщения, приоритетным направлением первого этапа с 2026 по 2034 год является Баусское шоссе (A7), включая строительство 60,1-километрового объезда Бауски и 34,3-километрового объезда Иецавы, а также реконструкция участка Балтэзерс-Саулкалне Рижской объездной дороги (A4).

На втором этапе, с 2030 по 2035 год, приоритетным направлением является участок Саласпилс-Бабите Рижской объездной дороги (A5) и его соединение с A4, включая мост через Даугаву.

На третьем этапе, с 2035 по 2040 год, основное направление развития - реконструкция существующих дорог с двумя проезжими частями, в том числе Видземской магистрали (A2) до Лорупского оврага, Елгавской магистрали (A8) и участков Юрмальской магистрали (A10).

На третьем этапе в двухполосные дороги будут преобразованы Таллиннское шоссе (A1) и 48,4-километровый участок Юрмала-Тукумс Вентспилсского шоссе (A10).

Приоритет будет отдан реконструкции региональных дорог, соединяющих города или административные центры регионов между собой, а также трансграничных соединений с высокой интенсивностью движения и региональных дорог, соединяющих другие региональные дороги со средней интенсивностью движения. В целом для достижения приоритетных целей необходимо дополнительное финансирование в размере 325 миллионов евро.

Что касается местных дорог, то к 2040 году дорога с черным покрытием в хорошем состоянии должна обеспечивать возможность добраться до центра края из каждого населенного пункта, в котором имеется волостная администрация.

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей
Важно

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии
Важно

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций
Важно

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Важно 18:48

Важно 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Загрузка

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

История и культура 18:42

История и культура 0 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

Важно 18:24

Важно 0 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Животные 18:23

Животные 0 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Мир 18:19

Мир 0 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Новости Латвии 18:15

Новости Латвии 0 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Важно 18:00

Важно 0 комментариев

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

