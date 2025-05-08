Этой ночью снова ожидаются заморозки

Ночью небо над Латвией частично закроют облака, днем их будет больше. Местами пройдут осадки, в основном небольшой дождь.
Ветер будет преимущественно слабым. Температура воздуха днем поднимется до +8..+11 градусов.
В Риге в ближайшие 24 часа ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Ожидается слабый или умеренный северный, северо-западный ветер. Ночью в пригородах местами ожидается похолодание до -2 градусов, в центре Риги до +2 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +9..+10 градусов.