Это цирк какой-то! Очевидец о работе берлинского аэропорта через неделю после кибератаки

1 октября, 2025 16:11

Мир 0 комментариев

Журналист Илья Красильщик - сооснователь "Медузы", покинувший Россию из-за уголовного преследования за пост об убитых в Буче, сейчас живет в Берлине и на своей странице в Facebook поделился информацией о последствиях хакерской атаки на аэропорт Берлин-Брандербург.

Оказалось, что системы аэропорта и через неделю после атаки не работают. Очереди на контроль - многокилометровые, а проверку билетов работники осуществляют постаринке. Что значительно увеличивает время ожидания посадки в самолёт.

"Вообще, мы просто решили полететь в спонтанный трип выходного дня в соседнюю европейскую столицу — не зная, что аэропорт Берлина еще не оправился от хакерской атаки недельной давности.

Пробежав весь треш из тысяч человек в очереди на секьюрити-контроль, начинающейся от эскалатора в центральный зал, мы все-таки успели на рейс — как мы думали, в последний момент. Впрочем, это была наша догадка, потому что табло вылетов не работали — то есть они работали, но показывали неправду.

Но когда мы прибежали к гейту, выяснилось, что посадка в самолет занимает час: ничего не работает и несчастные сотрудники аэропорта сканируют посадочные с помощью каких-то древних еле работающих телефонов. Мы заходили последними. QR-код не сканировался, телефон сотрудника сообщил, что выключил камеру, чтобы экономить батарейку. Все это было похоже на цирк", - рассказывает Красильщик и отмечает, что они в итоге никуда так и не улетели, потому что им внезапно сообщили, что самолет сломался.

Журналист разговорился с работником аэропорта и узнал следующее:

1. До хакерской атаки на один самолет было два сотрудника и все работающие системы. Теперь на один самолет один сотрудник и у него есть ручка. Не работает ничего
2. Сначала говорили, что починка займет от 3 дней до 9. Теперь говорят, что до трех недель.
3. Если вы собираетесь куда-то лететь, не берите багаж. Вероятность того, что он никуда не доедет, крайне высока.
4. Если у вас не включена ручная кладь, берите ее все равно. У сотрудников сейчас нет возможности и времени проверять ее наличие в билете.
5. Сейчас сильно больше не сажают на рейсы, потому что у гейта обязаны проверить наличие валидного документа на въезд в страну назначения, но у сотрудников нет системы, чтобы это проверить и иногда они просто не знают. И штраф за перебронирование почти в 20 раз ниже, чем за посадку на рейс того, кому лететь не положено.

Автор публикации сообщает, что к этой информации не следует относится как к официальной или проверенной. Это лишь слова одного из работников. Не под запись и не на камеру.

Напомним, 19 сентября кибератака на поставщика услуг систем регистрации и посадки на рейс нарушила работу нескольких крупных европейских аэропортов. в Том числе Берлин-Бранденбург.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 "Dienas personība ar Veltu Puriņu" рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 "Nedēļa. Post Scriptum".

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

