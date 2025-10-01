Это цирк какой-то! Очевидец о работе берлинского аэропорта через неделю после кибератаки

Оказалось, что системы аэропорта и через неделю после атаки не работают. Очереди на контроль - многокилометровые, а проверку билетов работники осуществляют постаринке. Что значительно увеличивает время ожидания посадки в самолёт.

"Вообще, мы просто решили полететь в спонтанный трип выходного дня в соседнюю европейскую столицу — не зная, что аэропорт Берлина еще не оправился от хакерской атаки недельной давности.

Пробежав весь треш из тысяч человек в очереди на секьюрити-контроль, начинающейся от эскалатора в центральный зал, мы все-таки успели на рейс — как мы думали, в последний момент. Впрочем, это была наша догадка, потому что табло вылетов не работали — то есть они работали, но показывали неправду.

Но когда мы прибежали к гейту, выяснилось, что посадка в самолет занимает час: ничего не работает и несчастные сотрудники аэропорта сканируют посадочные с помощью каких-то древних еле работающих телефонов. Мы заходили последними. QR-код не сканировался, телефон сотрудника сообщил, что выключил камеру, чтобы экономить батарейку. Все это было похоже на цирк", - рассказывает Красильщик и отмечает, что они в итоге никуда так и не улетели, потому что им внезапно сообщили, что самолет сломался.

Журналист разговорился с работником аэропорта и узнал следующее:

1. До хакерской атаки на один самолет было два сотрудника и все работающие системы. Теперь на один самолет один сотрудник и у него есть ручка. Не работает ничего

2. Сначала говорили, что починка займет от 3 дней до 9. Теперь говорят, что до трех недель.

3. Если вы собираетесь куда-то лететь, не берите багаж. Вероятность того, что он никуда не доедет, крайне высока.

4. Если у вас не включена ручная кладь, берите ее все равно. У сотрудников сейчас нет возможности и времени проверять ее наличие в билете.

5. Сейчас сильно больше не сажают на рейсы, потому что у гейта обязаны проверить наличие валидного документа на въезд в страну назначения, но у сотрудников нет системы, чтобы это проверить и иногда они просто не знают. И штраф за перебронирование почти в 20 раз ниже, чем за посадку на рейс того, кому лететь не положено.

Автор публикации сообщает, что к этой информации не следует относится как к официальной или проверенной. Это лишь слова одного из работников. Не под запись и не на камеру.

Напомним, 19 сентября кибератака на поставщика услуг систем регистрации и посадки на рейс нарушила работу нескольких крупных европейских аэропортов. в Том числе Берлин-Бранденбург.