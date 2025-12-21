Песков: Путин готов к переговорам с Макроном по Украине

Президент России Владимир Путин готов к переговорам по войне в Украине с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью РИА "Новости", обнародованном в воскресенье, 21 декабря. "Он (Макрон. - Ред.) сказал о готовности побеседовать с Путиным . Здесь очень важно, наверное, вспомнить то, что сказал президент на прямой линии. Он также выразил готовность вести диалог с Макроном. Поэтому если есть обоюдная политическая воля, то это можно только положительно оценить", - сказал Песков.

Песков добавил, что возможные контакты лидеров двух государств должны быть "попыткой понять позиции друг друга", а не "чтением нотаций". "Путин всегда готов объяснять свои позиции, объяснять своим собеседникам детально, искренне и последовательно", - отметил пресс-секретарь президента РФ.

В июле Макрон и Путин провели первый за три года телефонный разговор. Они обсудили войну в Украине, эскалацию конфликта между Тегераном и Тель-Авивом, а также американские удары по ядерным объектам в Иране. Стороны договорились поддерживать контакт для координации позиций по Ближнему Востоку.

Призыв Макрона

В пятницу, 19 декабря, Макрон высказался за возобновление контактов с Путиным, указав, что возобновление переговоров об окончании войны в Украине отвечает интересам и европейцев, и украинцев.

В тот же день главы государств и правительств ЕС договорились на саммите в Брюсселе предоставить Украине беспроцентный кредит в размере 90 млрд евро для покрытия бюджетного дефицита и обеспечения обороноспособности Украины. При этом они не смогли прийти к согласию относительно использования замороженных в ЕС российских активов для финансирования этой помощи.