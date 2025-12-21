Представитель Ülemiste Тийа Нымм заявила: «Вчерашний инцидент стал для нас неожиданным. Безопасность посетителей и сотрудников центра всегда является для нас приоритетом. Мы тесно сотрудничаем с правоохранительными органами, чтобы поддержать проводимое расследование. До его завершения мы не можем комментировать детали произошедшего».

По словам Нымм, в Департаменте полиции и погранохраны им подтвердили, что угрозы безопасности нет и центр может продолжить работу.

Сообщение о взрыве поступило в Центр тревоги 20 декабря в 18:47. Посетителей торгового центра эвакуировали.

Спасатели впоследствии подтвердили, что взорвалась урна для отходов, пострадал один человек, которого доставили в больницу.

Обстоятельства случившегося выясняются, расследование ведёт Полиция безопасности Эстонии.