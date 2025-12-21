Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Взрыв в торговом центре в Таллине: пострадал один человек

Редакция PRESS 21 декабря, 2025 08:45

Важно 1 комментариев

Вечером в субботу, 20 декабря, в Таллине в торговом центре Ülemiste произошел взрыв, есть один пострадавший. Сегодня, в воскресенье, торговый центр работает в обычном режиме, сообщает rus.postimees.ee.

Представитель Ülemiste Тийа Нымм заявила: «Вчерашний инцидент стал для нас неожиданным. Безопасность посетителей и сотрудников центра всегда является для нас приоритетом. Мы тесно сотрудничаем с правоохранительными органами, чтобы поддержать проводимое расследование. До его завершения мы не можем комментировать детали произошедшего».

По словам Нымм, в Департаменте полиции и погранохраны им подтвердили, что угрозы безопасности нет и центр может продолжить работу.

Сообщение о взрыве поступило в Центр тревоги 20 декабря в 18:47. Посетителей торгового центра эвакуировали.

Спасатели впоследствии подтвердили, что взорвалась урна для отходов, пострадал один человек, которого доставили в больницу.

Обстоятельства случившегося выясняются, расследование ведёт Полиция безопасности Эстонии.

В субботу два человека в Курземе погибли в ДТП; за сутки произошло более ста аварий

«У нас кого-нибудь зажарили и съели?» Как народ реагирует на интервью Силини

Чакша: возможно, придётся заплатить за КОЗ второй раз; что она имеет в виду?

Депутат Сейма от оппозиционного Нацобъединения Артур Бутанс подал предложение по поправкам к Закону о труде, согласно которым работодателям вменялось бы в обязанность публиковать объявления о работе на госязыке.

В предпоследний день года, т.е. 30 декабря, состоится собрание для общественного обсуждения экологического отчёта для строительства крематория в районе кладбища "Лачупе". Об этом свидетельствует информация на сайте департамента развития города Рижской думы.

Две недели назад на заседании своего кабинета в Белом доме президент США Дональд Трамп оглядел длинный зал, заполненный его главными советниками, чиновниками и помощниками, и высказал предположение: следующий кандидат в президенты от Республиканской партии, «вероятно, сидит за этим столом».

В Кремле сообщили о готовности президента России к переговорам с президентом Франции по поводу войны в Украине. Ранее Эмманюэль Макрон высказался за возобновление контактов с Владимиром Путиным.

6 декабря 2024 года на авиабазе Рио-Куарто в аргентинской провинции Кордова состоялась церемония ввода в строй первых шести истребителей F-16AM/BM. Самолеты были приобретены у Дании в рамках соглашения о поставке 24 машин, подписанного в апреле 2024 года. В мероприятии принял участие президент Хавьер Милей, для которого сделка стала одним из символов смены внешнеполитического и экономического курса страны.

В новом номере журнала "Сестдиена" вышло большое интервью премьера Эвики Силини. Обложку издания также украсил её портрет и цитата из беседы с Силиней "В данный момент скорость очень важна".

Об этом агентство LETA информировал отдел общественных отношений Госполиции.

