В субботу два человека в Курземе погибли в ДТП; за сутки произошло более ста аварий

Около 12:20 в Лиепае, на ул. Клайпедас, автомобиль Renault съехал с проезжей части и врезался в дорожное ограждение. Водитель погиб на месте.

Примерно в 18:10 в Курмалской волости Кулдигского края водитель BMW совершил наезд на пешехода, который, по информации полиции, находился на проезжей части в одежде без отражателей. В результате наезда пешеход лишился жизни.

Полиция ведёт расследование обстоятельств обоих ДТП.

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 106 дорожно-транспортных происшествий, в четырёх из них есть пострадавшие (по одному в каждой аварии). Два ДТП, в которых пострадали люди, произошли в Курземе, одно - в Видземе, ещё одно - в Рижском регионе. Среди потерпевших два пешехода - один в Рижском регионе, второй в Курземе.