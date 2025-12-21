Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В субботу два человека в Курземе погибли в ДТП; за сутки произошло более ста аварий

© LETA 21 декабря, 2025 10:52

0 комментариев

Об этом агентство LETA информировал отдел общественных отношений Госполиции.

Около 12:20 в Лиепае, на ул. Клайпедас, автомобиль Renault съехал с проезжей части и врезался в дорожное ограждение. Водитель погиб на месте.

Примерно в 18:10 в Курмалской волости Кулдигского края водитель BMW совершил наезд на пешехода, который, по информации полиции, находился на проезжей части в одежде без отражателей. В результате наезда пешеход лишился жизни.

Полиция ведёт расследование обстоятельств обоих ДТП.

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 106 дорожно-транспортных происшествий, в четырёх из них есть пострадавшие (по одному в каждой аварии). Два ДТП, в которых пострадали люди, произошли в Курземе, одно - в Видземе, ещё одно - в Рижском регионе. Среди потерпевших два пешехода - один в Рижском регионе, второй в Курземе.

Чакша: возможно, придётся заплатить за КОЗ второй раз; что она имеет в виду?
Важно

Чакша: возможно, придётся заплатить за КОЗ второй раз; что она имеет в виду? (2)

Взрыв в торговом центре в Таллине: пострадал один человек
Важно

Взрыв в торговом центре в Таллине: пострадал один человек (1)

«У нас кого-нибудь зажарили и съели?» Как народ реагирует на интервью Силини
Важно

«У нас кого-нибудь зажарили и съели?» Как народ реагирует на интервью Силини

А что с английским? Депутат Бутанс предложил публиковать объявления о вакансиях на госязыке

Важно 13:39

0 комментариев

Депутат Сейма от оппозиционного Нацобъединения Артур Бутанс подал предложение по поправкам к Закону о труде, согласно которым работодателям вменялось бы в обязанность публиковать объявления о работе на госязыке.

Депутат Сейма от оппозиционного Нацобъединения Артур Бутанс подал предложение по поправкам к Закону о труде, согласно которым работодателям вменялось бы в обязанность публиковать объявления о работе на госязыке.

Обсудить строительство крематория вблизи Иманты может каждый; где и когда?

Важно 13:09

0 комментариев

В предпоследний день года, т.е. 30 декабря, состоится собрание для общественного обсуждения экологического отчёта для строительства крематория в районе кладбища "Лачупе". Об этом свидетельствует информация на сайте департамента развития города Рижской думы.

В предпоследний день года, т.е. 30 декабря, состоится собрание для общественного обсуждения экологического отчёта для строительства крематория в районе кладбища "Лачупе". Об этом свидетельствует информация на сайте департамента развития города Рижской думы.

Разногласия в мире Трампа — как они возникли в самом сердце движения МАГА?

Важно 12:42

0 комментариев

Две недели назад на заседании своего кабинета в Белом доме президент США Дональд Трамп оглядел длинный зал, заполненный его главными советниками, чиновниками и помощниками, и высказал предположение: следующий кандидат в президенты от Республиканской партии, «вероятно, сидит за этим столом».

Две недели назад на заседании своего кабинета в Белом доме президент США Дональд Трамп оглядел длинный зал, заполненный его главными советниками, чиновниками и помощниками, и высказал предположение: следующий кандидат в президенты от Республиканской партии, «вероятно, сидит за этим столом».

Песков: Путин готов к переговорам с Макроном по Украине

Важно 12:29

0 комментариев

В Кремле сообщили о готовности президента России к переговорам с президентом Франции по поводу войны в Украине. Ранее Эмманюэль Макрон высказался за возобновление контактов с Владимиром Путиным.

В Кремле сообщили о готовности президента России к переговорам с президентом Франции по поводу войны в Украине. Ранее Эмманюэль Макрон высказался за возобновление контактов с Владимиром Путиным.

Датские F-16 улетели в Аргентину: почему же не в Украину?

Важно 11:28

0 комментариев

6 декабря 2024 года на авиабазе Рио-Куарто в аргентинской провинции Кордова состоялась церемония ввода в строй первых шести истребителей F-16AM/BM. Самолеты были приобретены у Дании в рамках соглашения о поставке 24 машин, подписанного в апреле 2024 года. В мероприятии принял участие президент Хавьер Милей, для которого сделка стала одним из символов смены внешнеполитического и экономического курса страны.

6 декабря 2024 года на авиабазе Рио-Куарто в аргентинской провинции Кордова состоялась церемония ввода в строй первых шести истребителей F-16AM/BM. Самолеты были приобретены у Дании в рамках соглашения о поставке 24 машин, подписанного в апреле 2024 года. В мероприятии принял участие президент Хавьер Милей, для которого сделка стала одним из символов смены внешнеполитического и экономического курса страны.

«У нас кого-нибудь зажарили и съели?» Как народ реагирует на интервью Силини

Важно 11:25

0 комментариев

В новом номере журнала "Сестдиена" вышло большое интервью премьера Эвики Силини. Обложку издания также украсил её портрет и цитата из беседы с Силиней "В данный момент скорость очень важна".

В новом номере журнала "Сестдиена" вышло большое интервью премьера Эвики Силини. Обложку издания также украсил её портрет и цитата из беседы с Силиней "В данный момент скорость очень важна".

