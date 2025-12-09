Раскол углубился на прошлой неделе из-за крайней позиции Каллас в отношении потенциального мирного соглашения и ее максималистских взглядов. Например, она продолжает настаивать на членстве Украины в НАТО и размещении войск НАТО на территории Украины, что явно неприемлемо для Кремля. В результате Европа была полностью исключена из переговоров по 27-пунктному мирному плану (27PPP), который сейчас находится в стадии реализации после встречи представителей Трампа с Путиным в Москве на прошлой неделе.

«Ее жесткая позиция, отвергающая любой диалог с Кремлем, привела к изоляции Европы. Белый дом оскорблен «эстонизацией» внешней политики Европы, которая, по его мнению, противоречит его собственным интересам национальной безопасности, - пишет автор. - Каллас широко известна как ярая критик России и одна из самых откровенных сторонниц жесткой линии в отношении России среди лидеров ЕС. Ее позиция по России последовательна, громко озвучивается и тесно связана с позицией восточного фланга НАТО, в частности с давними опасениями стран Балтии по поводу агрессии России».

Он напоминает, что США существенно понизили статус Европы в своей новой Стратегии национальной безопасности, опубликованной 5 декабря. В документе четко указано, что давние «особые отношения» между США и ЕС закончились, и содержится почти резкая критика не только экономических проблем Европы, но и ее политических и культурных «неудач».

Арис, не единственный, кто критикует Каю Каллас. «Высший дипломат ЕС — подарок Кремлю. Жесткая позиция Кайи Каллас не помогает Украине», — написал 6 декабря в своей колонке в The Telegraph эксперт по России Оуэн Мэтьюз.

«Европа не участвует в переговорах, даже несмотря на то, что обсуждается будущая архитектура безопасности континента. Вместо того чтобы смириться с неприятной реальностью переговоров с русскими, Каллас и ее коллеги-европейские лидеры предпочли идеологическую чистоту практической дипломатии», — пишет Мэтьюз. - Ее твердый отказ разговаривать с Путиным и настойчивое утверждение, что справедливость важнее мира, способствовали тому, что Европа фактически была исключена из заключительной стадии переговоров».

Впрочем, авторы отмечают, что согласия нет и внутри ЕС. По вопросу о законности конфискации российских денег как Каллас, так и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен все больше расходятся во мнениях с другими членами ЕС, от Венгрии до Бельгии, а тем временем и Европейский центральный банк (ЕЦБ), и Международный валютный фонд (МВФ) выступили против этого плана.