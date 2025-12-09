Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Эстонизировав» политику ЕС, Кая Каллас стала «подарком для Кремля»: европейские СМИ

Редакция PRESS 9 декабря, 2025 15:51

«Вступив в должность, глава внешнеполитического ведомства ЕС и экс-премьер Эстонии Кая Каллас предупредила об опасности раскола между США и Европой в вопросе поддержки Украины. С началом первых реальных мирных переговоров Каллас обвиняют в том, что она стала причиной этого раскола», - пишет Бен Арис в bne IntelliNews.

Раскол углубился на прошлой неделе из-за крайней позиции Каллас в отношении потенциального мирного соглашения и ее максималистских взглядов. Например, она продолжает настаивать на  членстве Украины в НАТО и размещении войск НАТО на территории Украины, что явно неприемлемо для Кремля. В результате Европа была полностью исключена из переговоров по 27-пунктному мирному плану (27PPP), который сейчас находится в стадии реализации после встречи представителей Трампа с Путиным в Москве на прошлой неделе.

«Ее жесткая позиция, отвергающая любой диалог с Кремлем, привела к изоляции Европы. Белый дом оскорблен «эстонизацией» внешней политики Европы, которая, по его мнению, противоречит его собственным интересам национальной безопасности, - пишет автор. - Каллас широко известна как ярая критик России и одна из самых откровенных сторонниц жесткой линии в отношении России среди лидеров ЕС. Ее позиция по России последовательна, громко озвучивается и тесно связана с позицией восточного фланга НАТО, в частности с давними опасениями стран Балтии по поводу агрессии России».

Он напоминает, что США существенно понизили статус Европы в своей новой Стратегии национальной безопасности, опубликованной 5 декабря. В документе четко указано, что давние «особые отношения» между США и ЕС закончились, и содержится почти резкая критика не только экономических проблем Европы, но и ее политических и культурных «неудач».

Арис, не единственный, кто критикует Каю Каллас. «Высший дипломат ЕС — подарок Кремлю. Жесткая позиция Кайи Каллас не помогает Украине», — написал 6 декабря в своей колонке в The Telegraph эксперт по России Оуэн Мэтьюз.

«Европа не участвует в переговорах, даже несмотря на то, что обсуждается будущая архитектура безопасности континента. Вместо того чтобы смириться с неприятной реальностью переговоров с русскими, Каллас и ее коллеги-европейские лидеры предпочли идеологическую чистоту практической дипломатии», — пишет Мэтьюз. - Ее твердый отказ разговаривать с Путиным и настойчивое утверждение, что справедливость важнее мира, способствовали тому, что Европа фактически была исключена из заключительной стадии переговоров».

Впрочем, авторы отмечают, что согласия нет и внутри ЕС. По вопросу о законности конфискации российских денег как Каллас, так и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен все больше расходятся во мнениях с другими членами ЕС, от Венгрии до Бельгии, а тем временем и Европейский центральный банк (ЕЦБ), и Международный валютный фонд (МВФ) выступили против этого плана.

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

