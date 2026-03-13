Ещё одна страна готова закупать российскую нефть

Редакция PRESS 13 марта, 2026 12:47

Мир

Перебои с поставками нефти из Персидского залива на фоне обострения на Ближнем Востоке заставляют страны Азии искать новые источники энергии. Таиланд уже готов начать переговоры с Россией о закупках сырой нефти, заявил вице-премьер Таиланда Пхипхат Ратчакитпракан.

«Есть хорошая новость: из заявления США стало известно, что они прекратили бойкот экспорта российской нефти, так что Таиланд станет одной из стран, которые начнут сейчас переговоры с Россией о закупках сырой нефти. Переговоры будут инициированы Министерством энергетики Таиланда», — сказал Ратчакитпракан.

По его словам, привычные поставки нефти в Таиланд из стран Персидского залива оказались под угрозой из-за конфликта в регионе. Обычно на этот регион приходится около половины всего нефтяного импорта страны. Поэтому Бангкок начал искать альтернативные источники поставок.

Резкий рост мировых цен на нефть в условиях войны США и Израиля против Ирана ежедневно приносит российскому бюджету около 150 млн долларов дополнительного дохода, сообщила в четверг, 12 марта, газета The Financial Times (FT) со ссылкой на расчеты отраслевых аналитиков. По их оценкам, к концу марта Россия может получить в общей сложности от 3,3 до 4,9 млрд долларов сверхдоходов - при условии, что средняя цена на российские сорта нефти составит 70-80 долларов за баррель. Для сравнения: в феврале она держалась на уровне около 45 долларов.

Ведущий аналитик компании Kpler Сумит Ритолий назвал Россию "главным победителем" в новой войне на Ближнем Востоке.

12 марта Министерство финансов США объявило о временном снятии ограничений на покупку российской нефти и нефтепродуктов, которые уже были загружены на суда по состоянию на эту дату. Соответствующая мера действует до 08:01 11 апреля.

Министр финансов США Скотт Бессент объяснил решение необходимостью поддержать стабильность мировых рынков и не допустить роста цен. При этом он подчеркнул, что Россия не получит от этого значительной финансовой выгоды, поскольку существенная часть доходов российского бюджета формируется за счет налога на добычу полезных ископаемых.

Ранее аналогичное временное послабление США сделали для Индии, разрешив закупку российских энергоносителей, которые уже находились в море. По словам Бессента, это также не должно существенно повлиять на доходы российского бюджета.

На этом фоне Бангладеш также решил обратиться к США с просьбой разрешить импорт российской нефти. Как заявил министр финансов и планирования страны Амир Хосру Махмуд Чоудхури, если Индии позволили приобретать российские энергоносители, аналогичное разрешение должно быть предоставлено и Бангладеш.

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

