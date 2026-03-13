Ещё одна страна готова закупать российскую нефть

«Есть хорошая новость: из заявления США стало известно, что они прекратили бойкот экспорта российской нефти, так что Таиланд станет одной из стран, которые начнут сейчас переговоры с Россией о закупках сырой нефти. Переговоры будут инициированы Министерством энергетики Таиланда», — сказал Ратчакитпракан.

По его словам, привычные поставки нефти в Таиланд из стран Персидского залива оказались под угрозой из-за конфликта в регионе. Обычно на этот регион приходится около половины всего нефтяного импорта страны. Поэтому Бангкок начал искать альтернативные источники поставок.

Резкий рост мировых цен на нефть в условиях войны США и Израиля против Ирана ежедневно приносит российскому бюджету около 150 млн долларов дополнительного дохода, сообщила в четверг, 12 марта, газета The Financial Times (FT) со ссылкой на расчеты отраслевых аналитиков. По их оценкам, к концу марта Россия может получить в общей сложности от 3,3 до 4,9 млрд долларов сверхдоходов - при условии, что средняя цена на российские сорта нефти составит 70-80 долларов за баррель. Для сравнения: в феврале она держалась на уровне около 45 долларов.

Ведущий аналитик компании Kpler Сумит Ритолий назвал Россию "главным победителем" в новой войне на Ближнем Востоке.

12 марта Министерство финансов США объявило о временном снятии ограничений на покупку российской нефти и нефтепродуктов, которые уже были загружены на суда по состоянию на эту дату. Соответствующая мера действует до 08:01 11 апреля.

Министр финансов США Скотт Бессент объяснил решение необходимостью поддержать стабильность мировых рынков и не допустить роста цен. При этом он подчеркнул, что Россия не получит от этого значительной финансовой выгоды, поскольку существенная часть доходов российского бюджета формируется за счет налога на добычу полезных ископаемых.

Ранее аналогичное временное послабление США сделали для Индии, разрешив закупку российских энергоносителей, которые уже находились в море. По словам Бессента, это также не должно существенно повлиять на доходы российского бюджета.

На этом фоне Бангладеш также решил обратиться к США с просьбой разрешить импорт российской нефти. Как заявил министр финансов и планирования страны Амир Хосру Махмуд Чоудхури, если Индии позволили приобретать российские энергоносители, аналогичное разрешение должно быть предоставлено и Бангладеш.