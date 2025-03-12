Дожить до концерта. Жительница в шоке от билетов на концерт Раймонда Паулса

«В тот момент, когда я отдала билет [родственнице], тетя сказала: «Доченька, проживу ли я столько, ведь концерт, оказывается, через полтора года». Мне даже в голову не пришло, что до этого концерта еще полтора года. Я покупала много билетов на концерты, и никогда не была так разочарована».

Элина была уверена, что концерт состоится в июне этого года, но оказалось, что это не так - хоровую музыку Раймонда Паулса можно будет услышать в Межапарке только в июле 2026 года.

«Это было похоже на обман, но оказалось, что у моих друзей тоже была такая ситуация с билетами. Если посмотреть на записи в facebook.com, посвященные этому концерту, то многие разочарованы тем, что концерт состоится в июле 2026 года, а не в июле 2025 года. Кому такое могло прийти в голову?»

Исполнительный директор Праздника песни “Manai dzimtenei” Дайна Маркова говорит, что на концерт уже зарегистрировались 11 500 певцов со всей Латвии, и диаспора также хорошо представлена. На вопрос, информирован ли Раймонд Паулс о предстоящем концерте, он отвечает утвердительно, говоря, что организаторы встречались с маэстро.

Однако «Без Табу» сообщили, что маэстро узнал об этом событии последним, то есть уже после того, как билеты поступили в продажу, и что он никак не участвовал в организации концерта!